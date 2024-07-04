На цьому наголосив в.о. міністра у справах ветеранів Олександр Порхун за підсумками робочої поїздки в Донецьку область.

У грудні 2023 року в Донецькій ОВА створено самостійний структурний підрозділ — Управління з питань ветеранської політики. І це, за його словами, дуже ефективний інструмент роботи з ветеранською спільнотою, членами їхніх сімей та родинами загиблих воїнів. Їх тут на обліку понад 48 тисяч.

«Подальше створення таких підрозділів уже на рівні районів та громад — не лише нагода знати й аналізувати потреби ветеранської спільноти, а й можливість спільно їх вирішувати, долучати до активностей та спрощувати перехід від військової служби до цивільного життя. Вкотре закликаю тилові області брати приклад з фронтових регіонів і більш детально та ефективно занурюватися в потреби та проблеми ветеранів і ветеранок. І головне — вирішувати їх. Такі можливості у вас точно є», — наголосив Олександр Порхун.

Крім того, в Донецькій області функціонує вже сім «єдиних ветеранських вікон» при ЦНАП. Покровська громада перша в регіоні, яка ініціювала їх створення, і нині ветеранська спільнота може без черг отримати інформацію, консультацію чи послугу, що стосується ветеранської політики. До того ж усі ЦНАП, які функціонують, внесли до переліку послуг ветеранські послуги й затвердили інформаційні і технологічні картки.

«Знаю, що в деяких тилових регіонах навіть не починали створювати «єдині ветеранські вікна». Тому прошу: терміново долучайтеся. В контексті безпекової ситуації для вас це питання вирішити в рази простіше. Головне — мати бажання», — зауважив очільник Мінветеранів.

Також триває наповнення е-Карти послуг у громадах Донеччини для ветеранів і ветеранок. Проєкт, який Мінветеранів впровадило кілька тижнів тому, спрямований на спрощення життя ветеранів через швидке та якісне отримання всіх сервісів: в онлайн-, офлайн-режимі або за допомогою мобільних груп для осіб з інвалідністю внаслідок війни. Донеччина тут у десятці лідерів: внесено 434 послуги, розповів Олександр Порхун.

Активно залучений регіон і в проєкт із супроводу ветеранів та демобілізованих осіб. 30 фахівців із територіальних громад області, які відповідають за напрям ветеранської політики, пройшли навчання завдяки підтримці ГО «Простір можливостей». Ще 34 фахівці планують розпочати навчання в липні.

«Добре знаю регіон: три роки був тут як комбат 13 оаемб 95 бригади. Тепер відвідав область як ветеран та очільник міністерства. Вдячний Донеччині й керівництву регіону за активність та лідерство в багатьох напрямах ветеранської політики. Попри воєнні дії в регіоні та складну безпекову ситуацію ви забезпечуєте умови й надаєте сервіси для ветеранської спільноти», — наголосив Олександр Порхун.

Джерело: Міністерство у справах ветеранів