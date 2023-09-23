Україна та Сполучені Штати домовилися також про спільне виробництво систем протиповітряної оборони

Сполучені Штати й надалі непохитно підтримуватимуть зусилля України в захисті від російського вторгнення. Про це у Вашингтоні заявив американський Президент Джо Байден під час двосторонньої зустрічі із Президентом України Володимиром Зеленським, який перебував у США з робочим візитом.

Це посилить контрнаступ ЗСУ

«На початку цього тижня на Генеральній асамблеї ООН я чітко дав зрозуміти, що жодна нація не може бути по-справжньому захищеною у світі, якщо ми не станемо на захист свободи України перед обличчям російської жорстокості та агресії. Ось чому ми зібрали коаліцію з понад 50 країн, щоб допомогти Україні захистити себе. Це має вирішальне значення», — заявив Президент США.

За його словами, Сполучені Штати розпочали процес «формалізації наших довгострокових зобов’язань щодо безпеки України» разом з іншими лідерами G7 та міжнародними партнерами. Джо Байден також високо оцінив «величезну хоробрість» народу України. «Це надихнуло світ твердо стати на захист цих принципів, і разом з нашими партнерами і союзниками американський народ сповнений рішучості зробити все можливе, щоб світ був з вами», — заявив глава Білого дому.

Президент Джо Байден оголосив про новий транш допомоги Україні й зазначив, що перші американські танки «Абрамс» доставлять в Україну наступного тижня.

«Сьогодні я схвалив наступний транш американської безпекової допомоги Україні, в якому більше артилерії, боєприпасів, протитанкового озброєння. Наступного тижня перші американські танки «Абрамс» доставлять в Україну», — сказав він. За його словами, американські партнери зосереджені на зміцненні потенціалу протиповітряної оборони України, щоб захистити її критично важливу інфраструктуру.

Тож до нового пакета військової допомоги увійде друга батарея ППО Hawk з постійними поставками додаткових батарей та інших систем щомісяця протягом зими. А також установок-перехоплювачів, як мають захистити українські елеватори, лікарні, школи та електростанції.

«Це допоможе зберегти життя українців», — наголосив Джо Байден.

Згодом Держсекретар США Ентоні Блінкен уточнив, що новий пакет допомоги Україні загальним обсягом 325 мільйонів доларів розділено так: 128 мільйонів доларів — на галузь безпеки і 197 мільйонів доларів — на озброєння і техніку. Зокрема артилерійські боєприпаси, протитанкові засоби і касетні боєприпаси, які «ще більше посилять спроможність України продовжувати контрнаступ проти російських військ».

Спільна оборонна система для виготовлення зброї

Оцінюючи свій візит до США, Президент Володимир Зеленський заявив, що він дав багато вагомих результатів, серед яких домовленість спільно виготовляти озброєння, зокрема системи ППО.

«Це був дуже важливий візит у Вашингтон. Є новий оборонний пакет: ППО, артилерія, снаряди, інженерні засоби. І довгострокова домовленість — будемо разом працювати, щоб спільно з Америкою Україна виробляла необхідну зброю. Це новий рівень нашої єдності.

Копродукція в оборонній промисловості зі Сполученими Штатами — це історична річ. Нова промислова база, нові робочі місця для обох наших народів. Україна зможе виробляти зокрема засоби ППО», — заявив Президент. За його словами, Україна готується створити нову оборонну екосистему разом зі Сполученими Штатами, щоб виробляти зброю, разом іще більше посилити свободу й захист життя. Президент переконаний, що це матиме глобальні позитивні результати.

Як повідомила пресслужба ОПУ, під час двосторонніх переговорів Володимира Зеленського та Джо Байдена, які відбулися в Білому домі у вузькому та розширеному складі, президенти обговорили оборонну підтримку України й подальшу співпрацю.

«Ми домовилися опрацювати стратегічні рішення, які дадуть нам змогу запобігти будь-якій новій агресії проти України й наших людей», — повідомив глава держави. Він додав, що це буде одним з підсумків спільної декларації G7 та двосторонніх безпекових домовленостей.

Володимир Зеленський подякував Президентові США за оголошений новий великий пакет допомоги Україні і висловив сподівання на подальшу підтримку від Сполучених Штатів у посиленні захисту українського неба, розширенні можливостей для експорту зерна, реалізації формули миру та проведенні Глобального саміту миру.

Двопартійна підтримка

У межах робочого візиту до США Володимир Зеленський провів зустріч зі спікером Палати представників Конгресу Кевіном Маккарті, лідером Республіканської партії в Палаті представників Стівом Скалізом і лідером Демократичної партії в Палаті представників Хакімом Джефрісом. Глава нашої держави зазначив, що Україна щиро вдячна Палаті представників, Конгресу, обом партіям, Президентові США, його адміністрації та всьому американському народові за непохитну підтримку.

«Разом ми досягли значного прогресу в захисті демократії, свободи й гідності — цінностей, на яких базуються обидві наші країни. Страждання українського народу внаслідок російських воєнних злочинів величезні, але вже понад половину окупованих українських територій визволено від російських загарбників, і ми чітко бачимо, що повна перемога дедалі ближча», — сказав Володимир Зеленський.

Президент України провів зустріч із лідером Демократичної партії в Сенаті США Чаком Шумером, лідером Республіканської партії в Сенаті Мітчем Макконнеллом і сенаторами.

«Завдяки Сенату, завдяки Президенту США, кожному громадянину Сполучених Штатів українські воїни очищають нашу землю від російських загарбників. Підтримка України означає посилення східного флангу НАТО. А наша перемога буде спільною перемогою народів України, США та всього вільного світу», — сказав Володимир Зеленський. Він поінформував сенаторів про актуальну ситуацію на фронті, першочергові оборонні потреби України та необхідність посилення спроможностей української ППО, особливо у зв’язку з наближенням зими.

Володимир Зеленський висловив сподівання, що Конгрес і надалі ухвалюватиме важливі рішення для фінансової підтримки нашої країни. Окремо було наголошено на безумовній важливості відповідальності за використання наданої допомоги та відповідного звітування.

Українська ППО потребує посилення

Основною темою переговорів Володимира Зеленського та міністра оборони США Ллойда Остіна було продовження забезпечення України необхідною військовою підтримкою для протистояння російській агресії. Обсяги цієї допомоги вже сягнули 46 мільярдів доларів США.

«Ця підтримка вирішальна. Сполучені Штати — наш ключовий союзник і партнер, який допомагає нам перемогти у війні», — зазначив глава держави.

Сторони обговорили постачання артилерійських систем і засобів дальнього ураження. Президент наголосив на важливості посилення української ППО. Володимир Зеленський акцентував на необхідності своєчасного постачання озброєнь і боєприпасів від партнерів для продовження деокупації українських територій.

Під час зустрічі порушували питання подальшої інтенсифікації розвитку військово-технічної та оборонно-промислової співпраці України та США, створення хабів для ремонту озброєння й артилерійських систем західного зразка. Глава нашої держави зазначив, що Україна зацікавлена у спів праці з міжнародними партнерами в нарощуванні власних потужностей з виробництва зброї та суміжної продукції.