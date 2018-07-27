В Україні вперше за тривалий час (із 2013 року) стабілізується ситуація на ринку праці: відбулося зростання чисельності зайнятого населення та зниження рівня безробіття. Про це заявив виконувач обов’язків Голови Державної служби зайнятості (Центрального апарату) Валерій Ярошенко під час наради керівництва служби щодо підсумків роботи за перше півріччя та визначення пріоритетних завдань діяльності до кінця цього року, яка проходила в Херсоні.
«Поліпшення ситуації на ринку праці — наслідок поступового економічного зростання. Зростання ВВП у І кварталі становило 3,1% порівняно з І кварталом минулого року. Кількість вакансій у базі даних служби зайнятості збільшилася на 8% до 616 тисяч. Кількість працевлаштованих за сприяння державної служби зайнятості становила 428 тисяч осіб. 47% з них було працевлаштовано оперативно до надання статусу безробітного», — наголосив В. Ярошенко.
За його словами, зростання чисельності зайнятих до 16 мільйонів осіб — позитивна динаміка, а зниження рівня безробіття до 9,7% за методологією МОП є показником, що характеризує поступовий вихід ринку праці із кризи. Однак рівень безробіття в Україні вищий за показники майже всіх країн ЄС (середній рівень безробіття в ЄС 7,4%).
Як зазначив керівник служби, серед основних проблем — професійно-кваліфікаційний дисбаланс між попитом та пропозицією робочої сили. Зокрема, 70% — випускники освітніх закладів здобувають вищу освіту, 30% — професійну. Хоч у Європі показники протилежні. Як наслідок, в окремих містах серед зареєстрованих безробітних понад 80% мають вищу освіту (Одеса — 89%, Київ — 87%, Львів — 85%, Харків — 82%, Дніпро — 80%). А найбільший попит роботодавців — на кваліфікованих робітників (швачки, слюсарі, електромонтери, електрогазозварники, муляри, маляри, монтери колії, бетоняри, водії, трактористи, токарі, столяри, пекарі тощо).
Ще одна проблема — значні обсяги неформальної зайнятості. За даними Держстату, в неформальному секторі зайнято 3,5 мільйона осіб — це 22% зайнятого населення. Але реальні цифри можуть бути більшими.
Ще один негативний чинник на ринку праці — невисокий рівень заробітної плати порівняно із країнами ЄС, що стимулює проблему трудової міграції.
Серед основних завдань пріоритетних дій уряду до 2020 року визначено сприяння продуктивній зайнятості, проведення реформи ринку праці та розвиток послуг у територіальних громадах.
На сьогодні завершено реорганізацію служби в частині зміни організаційної структури. У результаті реорганізації із 517 базових центрів зайнятості 55 залишилися у статусі юридичної особи, 429 перетворено на філії. Передано адміністративно-господарські функції з базового на регіональний рівень, зокрема нарахування допомоги у зв’язку з безробіттям. Передача функцій дала змогу збільшити чисельність працівників, які надають послуги клієнтам служби зайнятості.
«Ми впроваджуємо інноваційні підходи на засадах рекрутингу, нові онлайн-сервіси, налагоджуємо комунікацію з роботодавцями щодо підбору персоналу шляхом електронного спілкування», — підкреслив В. Ярошенко.
Для запобігання ризикам тривалого безробіття із січня цього року запроваджено профілювання безробітних і соціальний супровід під час та після працевлаштування за підходом кейс-менеджменту. Профілювання пройшли 250 тисяч осіб, з них 16 тисячам, що належать до вразливих категорій, запропоновано надання соціальних послуг за підходом кейс-менеджменту.
Кількість безробітних, які навчалися у центрах професійно-технічної освіти державної служби зайнятості, зросла на 18% і становила 31 тисячу осіб. Зростання відбулося в 15 регіонах, найбільше навчалися у Харківській, Івано-Франківській, Волинській, Житомирській, Полтавській та Закарпатській областях.
Статтю та фото підготувало
Управління міжнародного співробітництва,
зв’язків з громадськістю та ЗМІ
Державної служби зайнятості
(Центрального апарату)