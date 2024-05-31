Уряд спростив для Харківської області бюрократичні процедури в будівництві артезіанських свердловин у медзакладах

Стан української енергетики залишається в центрі уваги уряду. Щодня держава інтенсивно працює над відновленням об’єктів там, де це можливо. А також над перебудовою енергосистеми, щоб зробити її децентралізованою та більш стійкою до атак ворога. На цьому наголосив, відкриваючи 30 травня чергове урядове засідання, Прем’єр­міністр Денис Шмигаль.

Учора ухвалили зокрема рішення про спрощення бюрократичних процедур для Харківської області щодо будівництва артезіанських свердловин у медичних закладах.К

«Це те, що ми вже зробили для південних областей. Діятиме спрощена дозвільна процедура, а терміни виконання робіт максимально пришвидшаться. Так усі лікарні забезпечимо водою», — пояснив Прем’єр­міністр.

Глава уряду зауважив, що держава приділяє особливу увагу регіонам, де найбільші загрози. Зокрема, Президент України Володимир Зеленський доручив активізувати відновлювальні роботи на Харківщині, де ворог прицільно руйнує критичну інфраструктуру. Ухвалене рішення — лише частина комплексних заходів з підготовки регіону до зими, які здійснюють уряд та місцева влада.

Денис Шмигаль зазначив, що завдяки сонячній генерації та виходу з ремонту двох енергоблоків АЕС вже кілька днів планових вимкнень споживачів не застосовують.

«Але це не скасовує потреби системно заощаджувати електроенергію. Якщо в системі знову буде зафіксовано значний дефіцит, Укренерго буде вимушене повернутися до графіків відключень. Наслідки російського терору ще довго даватимуться взнаки», — сказав очільник уряду.

Імпортерів не відключатимуть

Ще один елемент нашої енергетичної стійкості — імпорт електроенергії з Європи. Уряд ухвалив постанову, яка встановлює справедливість для імпортерів електроенергії. Про це повідомив Денис Шмигаль.

«Так, графіків відключень не застосовуватимуть до підприємств, які імпортують 80% свого споживання електроенергії. Це дасть змогу таким підприємствам безперебійно стабільно працювати, і водночас зменшиться дефіцит потужності в енергосистемі, отже буде більше світла в оселях українців», — зазначив очільник уряду.

За словами Прем’єр­міністра, Україна може імпортувати не більш як 1,7 ГВт. Уряд веде переговори, щоб збільшити обсяги до понад 2 ГВт, адже для цього є всі технічні можливості.

Кошти для кредитування бізнесу

Під час засідання Прем’єр­міністр наголосив, що уряд продовжує ефективну співпрацю з міжнародними партнерами. Зокрема, Кабінет Міністрів ухвалив проєкт угоди між Україною та США, який дасть змогу одержати нашій державі майже 7,9 мільярда доларів фінансово­економічної підтримки.

«Це кошти в межах нового пакета американської допомоги, які буде спрямовано в бюджет України», — зазначив очільник уряду.

Крім того, підтримано рішення про залучення до 100 мільйонів євро від Європейського інвестиційного банку. За словами Прем’єр­міністра, ці кошти буде спрямовано для кредитування малого і середнього бізнесу.

Загалом цього року Україна вже отримала 11,8 мільярда доларів міжнародної фінансової допомоги. Це зокрема кошти МВФ, Євросоюзу за програмою Ukraine Facility, кошти інших партнерів: Японії, Канади, Великої Британії.

Підтримуватимуть до перемоги

Очільник українського уряду подякував друзям і партнерам України за солідарність. Він розповів про плідні переговори, які провів цього тижня у Празі з лідерами Чехії, Польщі, Латвії, Данії, Нідерландів та представниками США.

«Говорили про чеську ініціативу постачання боєприпасів, посилення української ППО системами Patriot, надходження літаків F­16, спільне виробництво зброї», — нагадав Прем’єр. Він висловив сподівання, що ця зустріч матиме конкретні результати найближчим часом. Буде більше нової зброї, більше снарядів, більше спільних та взаємовигідних проєктів в оборонній галузі.

«Наші європейські друзі розуміють, яку високу ціну платить Україна, і готові підтримувати нас до нашої перемоги», — підсумував Денис Шмигаль.

Джерело: Департамент комунікацій Секретаріату КМУ