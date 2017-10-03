Під час робочої поїздки до Івано-Франківської області Президент Петро Порошенко взяв участь у відкритті виробництва з виготовлення кабельних мереж для автомобільної індустрії концерну LEONI. Він назвав цей захід надважливим, бо концерн — один з найбільших у світі виробників електричних кабельних мереж. Ключові замовники його продукції — такі автогіганти, як «Дженерал Моторз», «Фольксваген», «Ауді», «Порше», «Ламборгіні» та інші елітні марки автомобілів. «Без українців сьогодні це буде виробити неможливо», — резюмував він.

Глава держави зауважив, що до 2021 року в Коломиї має бути створено п’ять тисяч робочих місць. Нині їх 800. Окрім цього, інвестори забезпечать заробітну плату близько 8 тисяч гривень, унікальний соціальний пакет для робітників та європейські стандарти. «Чому інвестори діють із такою впевненістю? Чому український уряд, українська влада і я як Президент стверджуємо, що найгірше вже позаду? Бо Україна має шість кварталів поспіль економічного зростання. Втрати, яких завдала війна та економічна агресія Росії, вже більше не зупинять Україну. Ми вижили, адаптувалися, знайшли нові ринки збуту і забезпечуємо економічне зростання», — вів далі Петро Порошенко.

Окремо він подякував компанії LEONI за те, що її керівництво одним з перших повірило в Україну, «проголосувало за її майбутнє доларом, євро», створило робочі місця, забезпечило нові податки до територіальних громад. Таку впевненість інвесторам дали реформи, які проводять в Україні, а також набуття чинності Угоди про асоціацію між Україною та Євросоюзом, запровадження поглибленої та всеосяжної зони вільної торгівлі з ЄС.

Дерева маркуватимуть

Під час наради з питань удосконалення державної політики в галузі лісового та мисливського господарства глава держави закликав прикарпатців об’єднати потенціал і вийти на чіткі й правильні рішення щодо захисту лісів України загалом і Карпат зокрема. Уже навіть підписано закон, який підсилює кримінальну відповідальність за незаконне вирубування дерев і чагарників у лісах. Чинність документа поширюється на професійних лісників і на чорних лісорубів.

Президент вважав за потрібне нагадати, що раніше керівники правоохоронних органів посилалися на те, що в них немає законних підстав для захисту Карпат. Тепер чинні норми закону. Їх могла б посилити електронна система контролю за обігом деревини. «Єдину державну систему обліку деревини має бути розповсюджено на всі лісові угіддя. Кожна колода або партія деревини повинна мати спеціальну бірку», — зазначив Петро Порошенко.

Не менш важливо посилити координацію та узгодженість дій між правоохоронними, фіскальними органами, екологічною інспекцією та облдержадміністраціями для подолання незаконних рубок і припинення тіньового обігу деревини. Стандарти лісової галузі мають бути єдиними для лісових господарств інших відомств: Міністерства оборони, Міністерства аграрної політики та продовольства, підприємств комунальної власності. Ключові слова в цьому розрізі — «порядок» і «єдність галузевих стандартів».

Коли порушували питання збереження лісу, учасники наради обговорили досвід Латвії, Литви, Білорусі. «Чомусь там лісів не рубають. З’явився із сокирою в лісі — одразу ж відповідальність», — цитує департамент прес-служби АП слова глави держави.

Він наголосив на неухильності дотримання законодавства щодо користування мисливською зброєю і звернув увагу правоохоронців до неприпустимості її використання без відповідного ліцензування. У цьому контексті Президент наголосив: «Людина без необхідних документів, ліцензії з мисливською рушницею потребуватиме відповідних дій правоохоронців».

Лісовим мафіозі зв’язали руки

Управління лісовим і мисливським господарством не можливе без стратегічного бачення його розвитку. А на законодавчому рівні слід урегулювати питання стимулювання розвитку вітчизняної деревообробки з виготовленням продукції з високою доданою вартістю. Петро Порошенко переконаний, що темпи розвитку галузі не відповідають вимогам часу. «Лісова промисловість має створювати високий обсяг доданої вартості», — наполягає він.

Ішлося й про великий туристичний потенціал Карпат. Для цього потрібно зберегти лісові угіддя регіону: «Хто поїде в Карпати, якщо в Карпатах немає лісу? Якщо триває незаконне вирубування, якщо є посуха і хвороби і ми гектарами втрачаємо наш фантастичний природний потенціал — наше національне багатство, — сказав він, додавши, що карпатські ліси цікаві не лише українцям, а й усьому світові та перебувають під захистом ЮНЕСКО. — Туристів на лисі гори не запросиш».

Згодом Петро Порошенко виокремив ухвалений у парламенті закон щодо запровадження кримінальної відповідальності за незаконне вирубування лісів. «Якщо ми запроваджуємо кримінальну відповідальність і навіть схопимо злочинця на гарячому, а він потім опиниться на волі — це не те, що я хочу бачити, — наголосив він. — Якщо вони накрали деревину, а потім їх звільнили, то це для них як відпустка. Не приймаю такої позиції».

Ці слова мав передовсім почути в.о. голови Державного агентства лісових ресурсів Володимир Бондар. Він під час доповіді поінформував главу держави саме про звільнення з посад осіб, причетних до незаконного вирубування лісів. Президент наголосив, що не приймає цифри 1,5%. Мовляв, стільки Україна втрачає від незаконного вирубування лісу. «Цифри значно більші, — резюмував він. — 400 нечистих на руку працівників, які брали участь у незаконних рубках спільно, наголошую, з представниками місцевої влади, силовиками, які їх прикривають. Створено мафіозне угруповання, і ще й посилаються нагору, що у них там є парасольки. Ваші парасольки закінчені. І ми для цього ухвалили закон. Для того, щоб ті, хто збирається знищувати Карпати, чітко зрозуміли: ваше місце у в’язниці. І через дуже короткий термін прошу силовиків, голів ОДА підготувати мені звіт щодо ефективності застосування цього закону. Вам для цього дали повноваження».

За його словами, раніше ці повноваження спеціально забрали для того, щоб безкарно вирубувати ліси. Нині ситуація змінилася, оскільки місцева влада й правоохоронці отримали необхідні права, але з ними пов’язано й більшу відповідальність.

РФ відповість за Керченський міст

Наступний акцент — потреба проаналізувати ефективність чинності мораторію на вивезення лісу-кругляку. За даними глави держави, різкого зростання завантаження українських деревообробних підприємств у зв’язку з припиненням вивезення кругляку не сталося. «Значить, існує тіньовий ринок, який на сьогодні має бути закрито», — вимагає він.

Представники прокуратури, поліції, місцевого самоврядування й лісівники мають сформувати чіткі заходи, встановити терміни відповідальності. «Це абсолютно чітка моя позиція: досить. Люди мають відчути, що в нас не просто припинили незаконні рубки, а й дуже активно ведуть відновлювальну роботу (щодо відновлення лісів. — Авт.)», — розставив крапки над «і» Петро Порошенко.

Окрім цього, слід підготувати позов проти Російської Федерації щодо незаконності будівництва Керченського мосту з території Росії до окупованого нею Криму. «Хотів би, щоб опрацювали питання, пов’язане з лихом, спричиненим будівництвом Керченського мосту, і підготували позов до відповідних міжнародних структур». Надати йому інформацію з цього питання Президент вимагає вже найближчим часом.