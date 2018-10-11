За всі роки незалежності в нашій країні так і не спромоглися навести лад зі зберіганням боєприпасів, успадкованих з радянських часів

Укотре після вибухів на артилерійських складах силовики запевняють, що вжито всіх заходів для запобігання подальшим ускладненням, ліквідації наслідків, посилення охорони об’єктів тощо. Укотре про це звітують Президентові й Верховному Головнокомандувачу Петрові Порошенку, який так само вкотре вимагає не виправдань, а пояснень: як таке могло статися у країні, яка ось уже п’ятий рік перебуває у фактичному стані вій­ни із зовнішнім агресором?

За цей період військові й громадянське суспільство мали вдосталь часу на самоусвідомлення, самовизначення й розставляння акцентів. Утім, складається враження, що висновків із минулих трагедій ніхто з причетних до безпекового сектору і не збирався робити, крім успадкованого від радянщини переведення стрілок. А ці виснов­ки нині ой як на часі.

І вимагає їх Президент не потім чи згодом, а якомога швидше й водночас якомога ґрунтовніші. «Я не планував цієї наради і менш за все хотів би, щоб ми збиралися з подіб­них приводів. Прикро й боляче, що схожі історії, зокрема безвідповідальність конкретних осіб, кидають тінь як на військове керівництво держави, так і на керівництво спецслужб, затьмарюють сумлінну роботу дуже багатьох людей, які протягом останнього року самовіддано захищають Батьківщину на різних ділянках», — обличчя Президента не віщувало нічого доброго запрошеним на термінову нараду керівникам силових структур.

Втішає лише те, що ічнянський арсенал виявився наполовину порожнім — значну частину боєприпасів вдалося вивезти в інші місця зберігання, уникнути їх концентрації та набагато гірших і трагічніших наслідків.

Ситуація, коли «одночасно маємо підриви трьох складів, а за 20 хвилин після того одночасно підриваються ще шість складів», де зберігалася не стрілецька зброя чи розкомплектовані боєприпаси, а саме реактивні системи залпового вогню, потребує ретельного розслідування. «З огляду на близькість до російського кордону не випадково основною версією Служби безпеки й Військової прокуратури є диверсія», — зауважив Верховний Головнокомандувач.

«Не хочу намагатися влаштувати покарання заради піару. Розумію, що нам у спадок з радянських часів дісталася велика кількість боєприпасів і добре, що вони збереглися й досі. Добре, що оборонні міністри і комерсанти 1990-х і нульових не встигли їх розпродати. Але на сьогодні ми, на жаль, ще не маємо жодного сучасного складу, який повністю відповідав би стандартам НАТО», — з болем констатував глава держави.

З огляду на ситуацію Петро Порошенко доручив міністрові оборони Степанові Полтораку та міністрові закордонних справ Павлу Клімкіну завершити переговори з НАТО щодо реалізації спеціального трастового фонду для безпечної експлуатації та ефективної охорони об’єктів зберігання боєприпасів.

За підсумками розслідування й перевірок усіх, хто забезпечував охорону частини в ніч вибухів, глава держави вимагає внести пропозиції щодо притягнення виявлених осіб до суворої відповідальності. І нікого з хапуг, тих, хто своєю недбалістю допустив це, відновлено на посадах не буде, передає позицію глави держави департамент прес-служби АП.

Нині розглядають три версії. Основна з них — диверсія із проникненням на територію складів диверсійної групи, друга — порушення правил пожежної безпеки чи зберігання боєприпасів і третя — навмисний підпал або підрив задля приховування нестачі бойових припасів.

Окрему увагу Президент приділив питанню забезпечення всім необхідним евакуйованих жителів навколишніх сіл та населених пунктів і підкреслив важливість захисту людей. Голова ДСНС Микола Чечоткін доповів про евакуацію з 30 населених пунктів у 16-кілометровій зоні. Місцевим жителям надано всю необхідну допомогу, організовано харчування. Окремо організовано охорону критичної інфраструктури, обмежено рух транспорту.

«Я б дуже просив забезпечити фінансування в повному обсязі за програмою захисту складів зберігання боєприпасів. Так, цього недостатньо, але ми можемо цьогоріч виконати в повному обсязі кожне фінансування — і щодо забезпечення периметру, і будівництва сховищ, і перевезення боєприпасів», — звернувся глава держави до Секретаря РНБО Олександра Турчинова.

Невдовзі Президент збирається відвідати один з об’єктів будівництва сховищ і особисто перевірити, як ведуть роботи. Цю поїздку планували раніше, і вона не пов’язана з Ічнею.

«Бажано, щоб мені доповіли, де хоч одна копійка фінансування затримується, де хоч один підрядник зриває терміни, де хоч до когось є будь-які претензії стосовно якості. Темпи, які є зараз, вкрай незадовільні», — підкреслив Петро Порошенко.

Адже за нинішніх темпів фінансування й переобладнання арсеналів процес триватиме понад 12 років. У такому разі країна може втратити всі арсенали від диверсійної активності країни-агресора. І відбивати ворожу навалу зі сходу буде просто нічим. Тому СБУ отримала президентське доручення посилити контрдиверсійний захист, а Секретар РНБО — під час підготовки проекту бюджету до другого читання визначити пріоритети з додаткового фінансування, насамперед електронного обладнання для захисту від ворожих диверсійно-розвідувальних груп.

Тим часом за наказом начальника Генерального штабу Віктора Муженка посилено охорону та оборону складів і арсеналів зберігання боєприпасів на всій території країни.

Михайло ЮРЧЕНКО

для «Урядового кур’єра»