Більшість фахівців схиляються до того, що інцидент на шостому арсеналі став наслідком ворожої диверсії

Новобогданівка, Сватове, Балаклія, Калинівка, а нині Ічня. Ці географічні назви об’єднує те, що тут розташовано військові частини, а також склади з боєприпасами. Вони зі страшною та сумною періодичністю вибухають, загрожуючи життю, здоров’ю та майну місцевих жителів. Сплановані теракти ворога, бездіяльність або недбалість військових, бажання прикрити розкрадання чи «проста утилізація»? Досі немає чітких відповідей щодо попередніх випадків, а вже маємо нову біду.

Закрито рух для всіх видів транспорту

Недобрий ранок

9 жовтня 2018 року близько 4 години на території 6-го арсеналу Міноборони поблизу селища Дружба Ічнянського району Чернігівщини сталося чотири вибухи, що спричинили пожежу. Територія складів становить близько 682,6 гектара, з них технічна територія — 402 гектари.

До місця надзвичайної ситуації спрямували 21 піротехнічний розрахунок ДСНС. У прилеглих областях приведено у готовність 23 пожежні розрахунки, сім пожежних потягів Укрзалізниці. Сформовано зведений загін у складі 27 одиниць техніки та 115 осіб.

На місце події прибув Прем’єр-міністр Володимир Гройсман. Він очолив штаб, до якого ввійшли перший заступник міністра внутрішніх справ Сергій Яровий та голова ДСНС Микола Чечоткін. Президент Петро Порошенко доручив уряду надати всю необхідну допомогу людям із зони можливого ураження.

«Наслідки надзвичайної ситуації, що трапилася в Чернігівській області на складах військової частини А-1479, буде подолано, все, що потрібно для безпеки людей, зроблено. Головне, аби ніхто не загинув, життя і здоров’я — пріоритет. Ми будемо стежити за приборканням пожежі й допоможемо все відновити в разі потреби», — наголосив Прем’єр-міністр.

Глава уряду відвідав селище Парафіївка, де збираються жителі прилеглих сіл, евакуйовані через вибухи. Він провів засідання оперативного штабу, де визначили першочергові потреби людей і ухвалили відповідні рішення. Прем’єр подякував рятувальникам і місцевій владі за оперативну евакуацію та розміщення громадян, нагадавши, що торік у листопаді в усій Україні проводили спеціальні навчання, і здобуті тоді навички стали у пригоді, повідомляє департамент інформації та комунікацій з громадськістю Секретаріату Кабміну.

«Поліція контролює територію. Добре спрацювали місцеві органи влади. Усе організовано, і треба брати з цього приклад, — сказав Володимир Гройсман. — Питання номер один — життя людей».

Станом на ранок інтенсивність становила 2—3 вибухи на секунду, а до обіду зменшилася до одного на 5 хвилин. До локалізації надзвичайної ситуації на 6-му арсеналі залучено пожежні танки й кілька автоцистерн на базі КамАЗ і МАЗ.

Евакуйовано близько 12 тисяч осіб. Зокрема, особовий склад арсеналу, цивільних, які проживають на адміністративній території арсеналу, переведено в населений пункт Буди (за попередніми підрахунками, близько 860 людей). Усього в зоні ризику проживають близько 20 тисяч громадян.

Загиблих і поранених немає

До евакуації населення залучено понад 35 автобусів Ічнянської райдержадміністрації. Усі служби у взаємодії з оперативним штабом скоординували заходи для убезпечення особового складу частини й цивільних. Жертв, поранених, травмованих і загиблих серед військовослужбовців і місцевого населення немає.

Розгорнуто 18 евакуаційних пунктів переважно в сільських будинках культури. У постійному режимі працюють оперативні штаби при облдержадміністрації та Ічнянській РДА. Підготовлено 15 автомобілів першої черги екстреної медичної допомоги. У ніжинській на прилуцькій міських лікарнях розгорнуто по 100 ліжок для надання екстреної медичної допомоги.

За фактами вибухів військова прокуратура Центрального регіону розпочала кримінальне провадження за частиною 3 статті 425 Кримінального кодексу. На місці події працює група військових прокурорів на чолі з військовим прокурором Центрального регіону. Досудове розслідування доручено слідчому відділу управління СБУ в Чернігівській області. Процесуальне керівництво здійснює військова прокуратура Чернігівського гарнізону Центрального регіону, повідомив речник Генпрокуратури Андрій Лисенко.

На кількох дорогах державного значення заборонено рух транспорту. Зона надзвичайної ситуації — 16 кілометрів. У радіусі 30 кілометрів закрито рух для будь-якого транспорту й введено заборону на використання повітряного простору.

Експертна думка

Журналіст і військовий експерт Юрій Бутусов на своїй сторінці у Facebook одразу ж припустив, що вибухи на 6-му арсеналі боєприпасів в Ічні можуть бути наслідком диверсії Російської Федерації.

«Зрозуміло, що це чергова диверсія РФ, яка централізовано знищує запаси наших боєприпасів, — пише журналіст. — Звичайно, знову поширюватимуться чутки про ревізії, що, мовляв, самі крадуть і підривають. Але все це нісенітниця. По-перше, злодіям підривати склади не варто — вони жодних ревізій не бояться, їм склади, навпаки, потрібні цілими. Наші старі боєприпаси ніхто не прагне викрадати, бо вони всі давно перевищили граничні терміни зберігання і потребують перевірки та переспорядження. По-друге, жодних слідів продажу фрагментів боєприпасів або цілих боєприпасів немає, а якби хтось хотів украсти після Балаклії та Калинівки, то вже давно ці предмети засвітилися б. Тож це диверсія — хоч як неприємно чути тим, хто відповідає за наземну охорону і за ППО щодо безпілотників», — аргументував експерт.

Ічня розташована ближче за інші склади до РФ, і «туди безпілотник також долетить, як долетів до Балаклії. Тож це не крадіжка, а напад», — робить висновок Юрій Бутусов. — Ічнянський — один з небагатьох, що залишилися в нас, великих складів боєприпасів (їх три). Я написав це 2 жовтня 2017 року, застерігав про загрозу з Ічні. Тепер треба попередити жителів поблизу трьох великих складів».

Київські поліцейські вирушили до Чернігівської області на допомогу колегам для ліквідації вибухів на артскладах. Правоохоронці допомагатимуть евакуйовувати місцевих і нестимуть службу на спеціальних поліцейських постах. Правоохоронці взяли спеціальні намети та польову кухню для облаштування тимчасових пунктів.

До медиків через погане самопочуття звернулися понад 60 людей. «Уже евакуйовано пацієнтів ічнянської районної лікарні, 30 лежачих хворих перевезено до медзакладу в Парафіївці. Оперативно вирішено питання евакуації маломобільних груп населення», — повідомили в ОДА.

На хвилі паніки в селах навколо епіцентру вибухів місцеві жителі повністю розкупили продукти. Повідомлення про це з’являються в соцмережах. Зокрема у селах, де розмістили евакуйованих людей, у крамницях, що зазвичай мають незначний асортимент продуктів, вітрини геть спорожніли. Адже у багатьох селах Чернігівщини навіть хліб привозять на замовлення. А в департаменті з питань цивільного захисту та оборонної роботи ОДА повідомили про відключення електро- і газопостачання в зоні вибухів.

СБУ вивчає причини

На засіданні штабу з надзвичайних ситуацій рятувальники запевнили, що на військових складах, де триває детонація боєприпасів, хімічної зброї немає. За словами заступника начальника Генштабу Родіона Тимошенка, на території складу зберігаються переважно боєприпаси для стрілецької зброї, там немає боєприпасів для ЗРК «Бук» та великих артилерійських снарядів.

То невже кахельна плитка й вікна в оселях вилітали від детонації стрілецьких набоїв? Не віриться, що саме вибухи від малих боєприпасів застеляли мало не весь небокрай.

«За даними оперативної групи Генштабу, яка провела опитування чергових на постах, вони підтверджують факт вибухів, тобто підрив у чотирьох місцях арсеналу», — заявив військовий чиновник. Нині пожежею охоплено близько 10% 6-го арсеналу, а це п’ять сховищ. На території велике задимлення, проте інтенсивність вибухів на складах поступово зменшується.

Він спростував інформацію, поширену ДСНС, нібито на складах зберігається 88 тисяч тонн боєприпасів, і зауважив, що насправді їх у 1,5—2 рази менше. «Останнім часом з території арсеналу і майданчиків, які були на відкритій місцевості, вивезено близько 50% боєприпасів великого калібру. Усі їх було переміщено на інші склади й арсенали, в підземні укриття, сховища захищеного типу», — запевнив генерал, додавши, що охорону арсеналу посилено окремим батальйоном.

Військовий назвав диверсію найвірогіднішою причиною вибухів. «Служба безпеки перевіряє кілька версій причин вибухів зокрема й щодо ймовірного вчинення диверсії», — сказав Родіон Тимошенко. Ці слова підтвердили в СБУ.

Надійшло чотири повідомлення про пошкодження майна внаслідок вибухів, про що сповістив заступник голови Національної поліції Олександр Фацевич. «Маємо 32 повідомлення про вибухи, чотири з яких — пошкодження майна. Без пожежі, від підриву боєприпасів», — сказав він. Детонація боєприпасів призвела до загоряння та руйнування будівель і споруд в Ічні. Було ліквідовано загоряння двох осередків пожеж у приватному секторі, перекрито залізницю на відрізку Прилуки — Бахмач.

Гасити пожежу на 6-му арсеналі неможливо, доки там тривають вибухи, пояснив керівник прес-служби управління ДСНС у Чернігівській області Роман Храпатий. Отже, лише після закінчення детонації вибухонебезпечних предметів буде визначено можливість гасіння пожежі підрозділами служби.

А на оперативній нараді, яку провела заступник голови Чернігівської ОДА Наталія Романова із представниками профільних структурних підрозділів і торговельних підприємств, ішлося, що в Ічнянському районі в зону можливого ураження від наслідків надзвичайної ситуації в радіусі 16 кілометрів потрапляє 18 794 особи, яких потрібно евакуювати. Саме таку кількість людей необхідно забезпечити харчуванням.

Ідеться не лише про сухий пайок, а й гарячі страви. В ОДА саме розраховують потребу в продуктах. За словами директора департаменту фінансів ОДА Валерія Дудки, для цього можна нагально використати 220 тисяч гривень обласного матеріального резерву.

«Уже сьогодні продукти харчування мають бути в пунктах евакуації. Транспорт для цього є», — наголосила Наталія Романова і особливу увагу звернула на забезпечення дитячим харчуванням. Варто прорахувати і харчування самих ліквідаторів, адже на місці працює майже 500 людей.

Медики під час наради повідомили про готовність медичних закладів Чернігова прийняти в разі потреби вагітних та породіль з Ічнянського району.

До застережень не дослухалися

Комітет Верховної Ради з питань національної безпеки і оборони ще рік тому рекомендував побудувати на арсеналі поблизу Ічні спеціальні сховища для боєприпасів. Про що у Facebook повідомив голова комітету Сергій Пашинський.

«Після вибухів арсеналів у Калинівці наш комітет здійснив інспекційну поїздку в третій за розміром склад боєприпасів в Ічні Чернігівської області. Тоді було рекомендовано терміново надати кошти, розробити відповідні будівельні проекти та перемістити всі боєприпаси у спеціальні бетонні сховища. Із власної ініціативи я замовив і передав у Міноборони будівельний проект такого сховища. Завдяки підтримці народних депутатів ми внесли зміни до законодавства, які максимально спрощують будівництво таких споруд на території військових частин. Минув рівно рік», — зазначив він.

А прикордонники на Чернігівщині посилили заходи безпеки. Створено ситуаційні групи, які тісно взаємодіють з усіма відповідними відомствами та органами місцевої влади.

«У готовність до дій приведено резерви відомства, зокрема техніку, яку можна залучити в разі потреби. Збільшено склад змін прикордонних нарядів у пунктах пропуску на цьому напрямку, задіяно кінологів зі службовими собаками, натренованими на пошук зброї та боєприпасів. Ретельно оглядають транспорт, який перетинає державний кордон», — зазначили у прес-службі прикордонного відомства. Збільшено й кількість прикордонних нарядів на «зеленій» ділянці кордону.

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