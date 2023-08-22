Краще пізно, ніж ніколи, напевне, подумало керівництво Одеської області і вже під саму завісу літа в середині серпня все­таки офіційно відкрило зони для купання та оздоровлення на морському узбережжі Одеси. Море відкрили на двох муніципальних пляжах на 10­й та на 14­й станції Великого Фонтану. Поза тим відкрили інклюзивний пляж, а також пляжі «Чайка», «Ікра» та «Калетон».

Із поправкою на війну

Спільний наказ про відкриття пляжів підписали керівництво Одеської обласної військової адміністрації та командування оперативно­стратегічного угруповання військ «Одеса». Було зроблено кілька поправок на воєнний час: на пляжах дозволили перебувати з 08:00 до 20:00. Під час повітряної тривоги, шторму понад 2 бали, в разі виявлення підозрілих предметів перебування людей на пляжах заборонили. На відкритих зонах для купання обов’язкова наявність рятувального човна та захисних сітчастих огорож від вибухонебезпечних предметів.

Ще до відкриття пляжів Військово­морські сили надали висновок, що пляжі Одеси та області цілком можна захистити від плавучих мін, що дрейфують. Акваторія пляжів не дуже велика, тому її можна звільнити від мін за допомогою трала (сітки). Для цього відповідні спеціалісти в Україні є.

Уже третій рік поспіль одесити фактично були відрізаними від моря. Спочатку доступ на пляжі закрили через ковід­19. Не встигла минути ця напасть, як московити розв’язали повномасштабну війну проти України. Пляжного сезону 2022 року в місті не було.

Повернути море Одесі й одеситам місцева влада мала намір ще на початку літа. 5 червня мали бути готовими акти, на підставі яких збиралися ухвалити рішення про відкриття одеських пляжів. Але вже 6 червня росіяни підірвали дамбу Каховської ГЕС. Екологічні наслідки цього лиха і пов’язана з ним мінно­вибухова небезпека знову змусили відкласти відкриття пляжного сезону на невизначений час. Проте в розпал останнього місяця літа цей час таки настав.

Погода в Одесі загалом сприяє тому, щоб одесити і віднедавна зовсім нечасті гості міста могли зануритися у води близького і водночас далекого моря.

«За прогнозом, буде до +30 градусів, тож чекаємо всіх на наші найкращі в світі пляжі!» — закликав ще до відкриття сезону голова Одеської ОВА Олег Кіпер.

Прогноз справджується. В Одесі спекотно, і вода прогрівається до комфортних +25. Якість води в Чорному морі стабілізувалася й відповідає всім санітарним нормам. Департамент екології Одеської ОВА стверджує, що до Одеської затоки повернулися мармурові краби та червонокнижні морські коники.

Стриманий ажіотаж

А ось одесити повертатися до моря чомусь не поспішають. У соцмережах оксамитове відкриття оцінюють по­різному. Хтось вважає, що під час війни воно не на часі. Хтось навіть апелює до народних звичаїв, за якими після Іллі (2 серпня) купатися у водоймах вже не годиться.

63­річний одесит Анатолій, який все життя прожив біля Лузанівського пляжу, каже, що навіть якби його відкрили, піти туди він не наважився б. Міркує так: якщо морські міни й потралять, то убезпечити від протипіхотної «пелюстки», змитої десь на Херсонщині, навряд чи хтось зможе. Однак перейматися Анатолієві особливо немає причини — Лузанівка у списки претендентів на відкриття ніколи не потрапляла. Прийнятною альтернативою співрозмовник вважає Куяльницький лиман, але з огляду на вік йому дістатися туди вже нелегко. Та навіть торік одеські лимани для фанатів відпочинку біля води все­таки були привабливими.

29­річна Марія на море в рідній Одесі теж не збирається. Їй пощастило цього року побувати на пляжі в румунському місті Констанца, і додати враження від одеського узбережжя особливого бажання вона не має. Марія не приховує, що пляжний відпочинок в Одесі не любила і до війни: «Великі натовпи людей, брудні пляжі, а тепер ще й мінна небезпека. Багато моїх знайомих сумнівається в безпечності такого відпочинку. Домовилася з однією подругою піти в басейн скупатись й позасмагати, там зараз привабливі ціни. З іншою думаю піти на лиман. Тож без літньої засмаги не залишуся».

Трішки прагматизму

Сентиментальне побачення з морем і бажання у цей важкий час відродити хоч би шматочок нормального життя — не єдині мотиви не відкладати відкриття пляжного сезону ще на рік. Щоб нормально жити, Одеса повинна заробляти. Зокрема й на традиційному курортному бізнесі, адже багато інших з очевидних причин істотно просіли.

Буквально в переддень пляжного відкриття Одеська ОВА зробила послаблення для міських кафе та ресторанів.

«Пішли назустріч бізнесу, внесли зміни до спільного наказу, — каже начальник Одеської ОВА. — Відтепер заклади громадського харчування можуть за бажанням працювати до 23:00». Без колишнього фанатизму — прожекторів та гучних дискотек після 22­ї.

Днями Одеська ОВА констатувала, що сфера послуг в Одесі відновилася вже на 100%. Одна з передумов — те, що місцева влада сприяє бізнесу і створює максимально комфортні умови. Попри всі проблеми не припиняла працювати в регіоні й більша частина торгівлі продовольчими товарами.

Отже, чи задля самоповаги, чи з меркантильних міркувань відкривати пляжі все­таки було варто. Крім іншого, це ще й хороша заявка на наступний, сподіваємося, мирний рік.