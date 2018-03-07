Пенсійна реформа, яка почалася в жовтні 2017 року, стосувалася понад 11 мільйонів пенсіонерів. Завдяки їй вдалося переглянути пенсії в бік зростання для понад 10 мільйонів українців. Передовсім це стосувалося людей, які чесно працювали в народному господарстві й мали великий стаж і заробітну плату.
«Завдяки реформі відійшли в минуле спеціальні пенсії для державних службовців, податківців, митників та інших категорій привілейованих громадян, яким пенсію обчислювали за нормами 15 різних спеціальних законів. Відтепер для кожного громадянина пенсію розраховують за єдиною формулою, головні елементи її — трудовий стаж і розмір заробітку, з якого сплачено страхові внески, — зауважив міністр соціальної політики Андрій Рева. — Тепер пенсія кожного українця залежить не від його соціального статусу, не від посади, яку він обіймав на державній службі, а виключно від критеріїв, однакових для всіх. Уряд реалізував конституційний принцип рівності громадян перед законом.
Реформа загострила й проблемні моменти. Майже три мільйони пенсіонерів, які мають повний страховий стаж, отримали незначне підвищення пенсій через те, що у них була маленька зарплата. Насамперед це стосується колгоспників, молодших медичних працівників, працівників дошкільних навчальних закладів та інших, хто трудився не покладаючи рук.
«Пенсійна реформа — це дзеркало, що відображає соціально-економічні реалії, в яких жили й працювали люди. На жаль, ці реалії не були справедливими, — наголосив Андрій Рева. — Люди, які тривалий час працювали й отримували маленьку заробітну плату, в підсумку отримали маленьку пенсію. Так відбулось не тому, що реформа погана чи формула нарахування пенсій неправильна, а тому, що тоді була соціальна несправедливість. Особливо неприйнятне те, що з трьох мільйонів цих пенсіонерів майже 2,5 мільйона — жінки».
Щоб виправити цю соціальну несправедливість, Мінсополітики готує законодавчі зміни. «Ми запропонуємо на законодавчому рівні закріпити автоматичне донарахування стажу, — зазначає міністр. — А коефіцієнт заробітку пенсіонери зможуть визначати за власним бажанням». Формула для розрахунку пенсій залишиться незмінною.
Коментуючи новації Міністерства соцполітики, економіст Олександр Охріменко зазначає, що загалом новація правильна. «Якщо брати європейський досвід: людина працює, стаж іде (тобто там рахують суму персоніфікованих внесків), — наголошує економіст. — До речі, технічно це зробити нескладно. Людина працює, сплачує соціальний внесок на власний рахунок, і все це чітко й прозоро. Настав пенсійний вік — можна використовувати коефіцієнт. З точки зору теорії все гаразд. Але потрібно, щоб було визначено чітку суму: скільки Пенсійний фонд України отримає від конкретної людини. Якщо всі ці гроші йтимуть у загальний котел і буде така собі каша, тоді це не спрацює. Базу зробити можна — вона існує. І якщо зробити все правильно, тоді справді все буде гаразд. Щоправда, ця новація може стосуватися лише майбутніх пенсіонерів».