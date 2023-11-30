Під головуванням Прем’єр-міністра за участю дружини Президента відбулося останнє цього року засідання Міжвідомчої координаційної ради з упровадження Всеукраїнської програми ментального здоров’я

«Стійка нація починається з конкретної людини. Тому завдання уряду — створити умови для її розвитку, реалізації всіх потенційних талантів і можливостей»,—зазначив Прем’єр-міністр Денис Шмигаль під час засідання Міжвідомчої координаційної ради з упровадження Всеукраїнської програми ментального здоров’я у 2023 році.

Серед учасників — представники центральних органів виконавчої влади, керівники ОВА, народні депутати, представники Офісу Президента, Координаційного центру з психічного здоров’я Кабінету Міністрів та міжнародні партнери.

Перша леді України Олена Зеленська подякувала всім за роботу. «Не треба пояснювати, що психічне здоров’я наших людей—це і є та сама стійкість, українська стійкість, яка, з одного боку, стала легендою, а з іншого, —її саму треба весь час підтримувати. Бо на ній усе тримається», — наголосила вона.

Аудит кількості та якості послуг

«Інвестуючи в людину, ми інвестуємо в сильну Україну. У державу, яка перемагає й успішно відновлюється. Відбудова та подальший розвиток потребують величезних людських ресурсів. Тому наскрізні напрями в роботі уряду — повернення українців з-за кордону, інтеграція в цивільне життя колишніх військовослужбовців, ветеранів, адаптація населення на деокупованих територіях. А головне — зміцнення ментального здоров’я українців», — зазначив Денис Шмигаль.

Як повідомив Прем’єр-міністр, Координаційний центр з психічного здоров’я провів попередній аудит наявних послуг і фахової спроможності надавачів у регіонах. Визначено 1102 територіальні громади, у яких є послуги у сфері ментального здоров’я або потенційний надавач.

«Наприклад, у галузі освіти така можливість є у 87% громад України. Але в царині соціального захисту показник покриття послугами сягає лише 27%. Після аудиту кількості слід провести аудит якості цих послуг. Необхідно зрозуміти, чого не вистачає, щоб захист ментального здоров’я був дієвим та ефективним», — підкреслив Денис Шмигаль.

Прем’єр-міністр наголосив, що фокус роботи уряду й міністерств — наявність контексту ментального здоров’я в усіх політиках, де людина взаємодіє з державою.

Міністерства підбили проміжні підсумки

У межах засідання відбулася мінівиставка, на якій міжнародні партнери представили проєкти, спрямовані на психосоціальну підтримку населення в регіонах, і відповідні послуги. Кожне з міністерств-учасників підбило проміжні підсумки в межах Всеукраїнської програми ментального здоров’я та презентувало свої проєкти.

Пріоритетний проєкт Міністерства внутрішніх справ став поштовхом до масштабної трансформації служби психологічного забезпечення у відомстві. МВС — лідер в питанні системності навчання всередині своїх структур навичок самодопомоги та первинної підтримки у кризових ситуаціях. За рік понад 230 тисяч осіб отримали психологічну допомогу від працівників Національної поліції та ДСНС. Понад 3 тисячі осіб було надано допомогу безпосередньо на місцях подій, надзвичайних ситуацій.

Міністерство юстиції проводить навчання фахівців центрів з надання безоплатної правової допомоги та партнерів навичок самодопомоги і первинної підтримки у кризових ситуаціях. Також створено відповідний спеціалізований онлайн-курс. Майже тисяча фахівців уже розпочали навчання.

У Міністерстві оборони триває реформування системи морально-психологічного забезпечення в підрозділах психологічної підтримки та військово-соціальної роботи, понад 600 військових психологів пройшли підвищення кваліфікації, половину з яких призвано за цільовою мобілізацією.

Міністерство молоді та спорту запровадило проєкт із відновлення ментального здоров’я засобами оздоровчої рухової активності: понад 775 тисяч учасників залучено до заходів у межах активних парків, проведено понад 43 тисячі культурно-оздоровчих заходів, 12 349 особам надано послуги із психологічної підтримки, 88 530 дітей узяли участь в заняттях із психоемоційної підтримки.

У межах проєкту Міністерства культури та інформаційної політики в Києві, Харкові, Одесі, Дніпрі та Львові майже 140 фахівців навчальних закладів галузі мистецької освіти пройшли тренінги з першої психологічної допомоги.

Міністерство у справах ветеранів надало 13 533 консультації за допомогою гарячої лінії кризової підтримки Українського ветеранського фонду, 59 344 послуги із психологічної допомоги надали центри соціально-психологічної реабілітації, 7298 звернень оброблено програмним забезпеченням MARTA.

Міністерство освіти і науки забезпечило психологічною підтримкою учасників освітнього процесу: 186 411 учителів та учнів опанували навички психологічної підтримки, фахівці психологічної служби надали 4 769 969 консультацій, 50 тисяч освітян узяли участь у супервізійних та інтервізійних групах з різних тем. Внесено зміни та подано пропозиції до нормативно-правових актів, розроблено матеріали науково-методичного забезпечення (24 одиниці).

Міністерство соціальної політики формує нову соціальну послугу надання психосоціальної підтримки: 24 громади вже є учасницями проєкту, заплановано залучення ще 130 громад, для 175 фахівців організовано навчання за трьома тренінговими програмами.

Міністерство з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій створило 25 координаційних центрів обласного рівня та в місті Києві, 62 центри районного рівня, 664 центри на рівні територіальних громад. У 14 областях у складі координаційних центрів створено робочі групи з питань надання послуг у сфері психічного здоров’я та психосоціальної підтримки.

Пріоритетний проєкт Міністерства охорони здоров’я забезпечив появу сервісу на первинному рівні медичної допомоги — відтепер надати підтримку з ментального здоров’я може більшість сімейних лікарів України.

Успішними кейсами впровадження сервісів з ментального здоров’я на регіональному рівні поділилися начальники Харківської та Миколаївської обласних військових адміністрацій Олег Синєгубов і Віталій Кім. У цих областях доводиться під постійними обстрілами оперативно реагувати й шукати можливість надавати психологічну допомогу всім, хто її потребує. Крім того, постійно актуальні для цих регіонів евакуація людей з небезпечних територій та їхній прихисток.

«Щоб встигнути, треба бігти вдвічі швидше»

«Бачу успішні підсумки роботи в регіонах. Психологічні травми мають таку саму специфіку, як і фізичні хвороби: що раніше з ними працюєш, то більший шанс на повне зцілення. Але в тому й особливість нашої ситуації, що кожен день приносить новий виклик. Щоб встигнути, нам треба бігти вдвічі швидше», — зазначила Олена Зеленська.

Дружина Президента наголосила, що ефективний метод для визначення ментальних потреб українців — соціологічні опитування. Вона навела приклад опитування, яке відбулося на замовлення третього Саміту перших леді та джентльменів. Цей захід під патронатом Олени Зеленської провели в Києві 6 вересня 2023-го. Цього року саміт повністю було присвячено ментальному здоров’ю в Україні та світі. Спеціально для нього британська компанія Alligator Digital провела дослідження щодо ментального здоров’я та ставлення до нього в 11 країнах, а саме Аргентині, Бразилії, Великій Британії, Ізраїлі, Німеччині, Польщі, США, Туреччині, Україні, Хорватії, Японії. Було опитано 11 тисяч респондентів віком понад 13 років (по 1 тисячі в кожній країні).

«З’ясувалося, що люди в різних країнах визначають однакові загрози й приводи для тривог — від війни до фінансової неспроможності. І думаю, багато нового дізналася не лише Україна, а й інші країни. Наприклад, зруйнувався популярний міф про витривалість молоді — вона дуже емоційно пригнічена. На 10% більше, ніж старше покоління. Отже, є запит на те, щоб і з нею працювати проактивно, не чекати, доки вона сама постукає у двері до психолога. Бо вона може не постукати. Ось це — самостійно звернутися до психолога — залишається глобальною проблемою для всіх вікових груп», — розповіла перша леді.

Дослідження Gradus Research продемонструвало, що всього 6% людей звертається по психологічну допомогу. Основною причиною, чому не звертаються по допомогу до фахівців, 40% називають страх не отримати чи втратити роботу, а понад третина людей каже, що це вплинуло б на репутацію на роботі.

Дружина Президента наголосила, що це ще одна площина для проєктів — не лише для держави, а й для відповідальних бізнесів: допомогти людям зрозуміти, що ніхто їх не засудить, не звільнить, що дбати про ментальне здоров’я — відповідально.

Як було зазначено на засіданні МКР, у межах Всеукраїнської програми ментального здоров’я здійснено чотири глибинні дослідження впливу війни на стан ментального здоров’я у країні. Ці дані стали основою загального порядку денного та містять пропозиції для всіх секторів.

Визначною подією стало створення на базі Національного медичного університету ім. О.О. Богомольця окремого Навчально-наукового інституту психічного здоров’я, де готуватимуть фахівців відповідно до викликів сьогодення. Для формування спільного поля ухвалення рішень напрацьовано цільову модель системи, яка стане основою закону про психічне здоров’я. Пріоритетні проєкти, які вже реалізують у міністерствах, — органічна частина цільової моделі.

Спільне бачення перетворень

Для успішної трансформації сфери ментального здоров’я та налагодження взаємозв’язків між усіма учасниками вісім місяців тому було створено Координаційний центр з психічного здоров’я Кабінету Міністрів України. За цей час дорадчий орган КМУ став осередком формування спільного бачення перетворень, в якому пілотують, збирають окремі починання та проєкти в єдину систему. Вибудувано багаторівневу систему ухвалення рішень на базі найкращого досвіду та реальних даних, що потім інтегруються в державну політику та формують нові стандарти. Цей процес об’єднує міністерства, обласні адміністрації, громади, міжнародних партнерів, експертне середовище, бізнеси — усіх, хто дає спільну відповідь на запит суспільства щодо створення системи надання психосоціальної підтримки.

Окремий важливий напрям у межах Всеукраїнської програми ментального здоров’я цього року — розбудова регіональної координації програми. Регіональні координатори — рушії процесів на місцевому рівні та головні провідники змін з адміністративного рівня до громад, конкретного надавача послуги. Проведено дослідження потреб надавачів та користувачів: зібрано та опрацьовано 114 тисяч анкет у всій країні. Крім того, виконано картування надавачів у всіх секторах (охоплює державні й недержавні установи). Це стартова точка для якісного вивчення сервісів, які надають, об’єднання їх у межах єдиних маршрутів. Виявилося, що у 90 громадах країни немає жодних послуг з ментального здоров’я.

«Наступний рік має бути роком максимального поширення ваших проєктів на місцях. Ці послуги мають дійти до кожного українця, хоч би як територіально віддалений він був від центрів. Найперше, де людина шукатиме допомоги, — у своїй громаді, тож маю пропозицію до шановних членів Міжвідомчої координаційної ради на наступному засіданні послухати громади про їхні кейси та імплементацію проєктів у сфері ментального здоров’я. Але для всіх вас, різних відомств, це має бути не конкурс «хто більше чи швидше». Навпаки, це мусить бути вдумлива дружна співпраця, коли всі роблять не одне й те саме, а різні речі, які доповнюють, а не дублюють. Тут так само, як і в порятунку країни: сила — в єдності», — зауважила дружина Президента.

Вона наголосила, що найкраща послуга у сфері психічного здоров’я не та, що запланована, а та, що надана й допомогла.

«Завжди запитуйте в себе, чи відповідає ваш проєкт на запит життя. Чи зручно буде ним користуватися? Що змінить він у житті людини? Не хочеться, щоб це було про процес, хочеться, щоб це було про результат», — сказала перша леді.

Вона побажала учасникам плідного й ефективного втілення їхніх проєктів із психічного здоров’я наступного року.

Джерела: Офіс Президента,

Департамент комунікацій Секретаріату КМУ

Довідково

Комунікаційну кампанію Всеукраїнської програми ментального здоров’я реалізують за підтримки Агентства США з міжнародного розвитку (USAID), вона доступна на сторінках програми в «Ти як?»https://howareu.com.

Міжвідомча координаційна рада з упровадження Всеукраїнської програми ментального здоров’я стала осередком формування спільного бачення перетворень