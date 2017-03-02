У 15 років він виконав на великій сцені перший концерт Паганіні і його прийняли в когорту професійних скрипалів. А через рік студент третього курсу Чернівецького училища мистецтв ім. Сидора Воробкевича Костянтин Лукинюк у виступі з академічним симфонічним оркестром Чернівецької філармонії в одній програмі об’єднав три надзвичайно складні скрипкові концерти: Бенджаміна Бріттена (звучав на чернівецькій сцені вперше), Анрі В’єтана та Генріха Ернста.

Мало хто з уславлених майстрів зважився б на таку програму. У його віці так ще справді ніхто не грав. «Безмежно вдячний музикантам чернівецького симфонічного оркестру, що вірять у мене, підтримують у виборі репертуару, — каже Костянтин Лукинюк. — Обрані скрипкові концерти об’єднані темою війни. Прагнув передати емоції й переживання, якими ми всі охоплені, засвідчити музикою нашу віру в добро».

У Чернівцях виступи лауреата багатьох міжнародних музичних конкурсів Костянтина Лукинюка незмінно збирають аншлаги. Проте перед нещодавнім концертом у Колонному залі ім. М. Лисенка в Національній філармонії України його вчителі хвилювалися: чи прийде вибаглива столична публіка послухати невідомого юного скрипаля з Буковини? Однак після репетиції перед концертом музиканти Національного ансамблю солістів «Київська камерата», кожен з яких — зірка, на своїх сторінках у соцмережах, блогах, на музичних сайтах захоплено закликали не пропустити справжнє скрипкове диво.

«Недавно Девід Гаррет виступав у палаці «Україна», піпл платив страшенні бабки, щоб послухати його перший концерт Паганіні, — писав композитор і віолончеліст Золтан Алмаші. — Так-от, мушу сказати, що в суботу з нами буде грати Костя Лукинюк із Чернівців, 17 років (не віриться, але так є), який, з деякою зовнішньою подібністю до Гаррета, грає в п’ятдесят разів крутіше! Оцей самий концерт Паганіні».

Вільних місць не було. Після першої частини музичного твору зала вибухнула оваціями — це також трапляється рідко, тим більше у столичній філармонії.

Віднедавна сольні концерти Костянтин Лукинюк грає вже на власній скрипці. Майстровий інструмент подарував талановитому юнакові всесвітньо відомий український скрипаль Олег Криса, який викладає в Істменівській школі музики у місті Рочестер (штат Нью-Йорк). Зустріч з ним стала для Костянтина доленосною. До того він грав на скрипці своєї вчительки і 12 років заощаджував муніципальну стипендію, щоб придбати інструмент.

Викладач Чернівецького музучилища Алла Гамова, опікуючись творчою долею обдарованого студента, влаштувала йому торік прослуховування в Олега Криси, який давав майстер-класи в рідному Львові.

«Звісно, дуже хвилювався постати перед маестро, але коли закінчив грати, раптом побачив, що Олег Васильович підвівся і зааплодував мені. Це була найвища нагорода. Адже Олег Криса видатний скрипаль, один з найкращих у світі, учень самого Давида Ойстраха. А потім я ще й отримав з його рук скрипку, про яку мріяв», — розповідає Костянтин.

Він не втомлюється дякувати мамі, що відвела його малим у музичну школу, першій вчительці Наталії Лютовій, викладачам музичного училища, музикантам Чернівецької філармонії. Вони ж у відповідь разом з усіма Чернівцями підтримують юного скрипаля, а разом з ним — усіх дітей, зачарованих музикою.

«Для нас свято грати з талановитими юними музикантами», — зазначає у відповідь художній керівник, головний диригент Чернівецького симфонічного оркестру Йосип Созанський.

Світлана ІСАЧЕНКО

для «Урядового кур’єра»