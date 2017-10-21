20-річну Олену Зайцеву на позашляховику не зупинило червоне світло світлофора, внаслідок чого загинуло 5 харків’ян та 6 травмовано

Самий центр Харкова. Найбільш людний перехід через вулицю Сумську до станції метро «Історичний музей». Він знаковий як місце зустрічей «під градусником». Сьогодні тут не зустрічається молодь, не чекають із букетами закохані. Але квітів не злічити. І свічок, запалених на спомин душ загиблих...

Квіти жалоби

Із самого ранку після вечірньої трагедії сюди приходять і зовсім юні, й літні, і ровесники тих, хто загинув у жахливому герці позашляховика Lexus RX 350, який після зіткнення з Volkswagen Touareg вилетів на тротуар просто в натовп людей, котрі чекали зеленого світлофора, щоб перейти вулицю. Наймолодшій із загиблих, жительці селища Солоницівка Харківської області Анастасії Сокол 19 років, а найстаршій Аллі Сокол — 46.

На асфальті, де ще вчора лежали понівечені тіла загиблих, нині сумна квіткова галявина, що прикриває подекуди не відмиті плями крові. А люди все йдуть. Кладуть квіти, запалюють лампадки, свічки. І мало в кого не зблискує в очах сльоза, а горло навіть під час молитви перехоплює суха жорсткість. Із пелюсток троянд, на які повільно осідає туман, теж скочуються краплини, схожі на сльози.

Моторошна дорожньо-транспортна пригода відібрала життя п’яти людей, завдала горя їхнім сім’ям, родичам, друзям, колегам, знайомим.

«У результаті смертельного ДТП в центрі Харкова постраждала молода сім’я: чоловік Олександр Євтєєв загинув, а його дружина Оксана і її сестра Діана перебувають у тяжкому стані», — повідомила на своїй сторінці у Facebook Аліна Зібцева, знайома жертви аварії. Вона написала, що працювала разом з Олександром, який був одним з найсвітліших людей, котрих знала.

На вечір 19 жовтня поліція встановила особи всіх загиблих. Це, як було повідомлено під час брифінгу, Олександр Євсєєв, 27 років, жив у Харкові, Ніна Кобисєва, 28 років, із села Тишинківка Харківської області, Алла (46 років) та Анастасія Сокол, 19 років, із селища Солоницівка та Олена Усманова, детальніші дані про яку та її родичів встановлюють.

Господи, пошли їм зцілення

Під час брифінгу начальник ГУ Нацполіції України в Харківській області Олег Бех оприлюднив список госпіталізованих. За його словами, у харківських лікарнях перебувають харків’яни: Юрій Неудачін, 29 років, сестри Оксана Євтєєва (Берченко), 27 років та Діана Берченко, 24 роки, вагітна Жанна Власенко, 30 років, киянка Оксана Нестеренко, 36 років, і жителька Кременчука Анна Комар, 25 років.

«Із тих чотирьох, які перебувають у лікарні швидкої та невідкладної допомоги, двох сестер прооперували, одна з них у вкрай важкому стані. Ще двоє пацієнтів — у стані середньої тяжкості, — повідомила в. о. начальника управління охорони здоров’я Харківської облдержадміністрації Галина Сіроштан. — Дві пацієнтки обласної лікарні — в задовільному стані, у них були садна, рани, які обробили. Провели повне обстеження. Одна з постраждалих на 20-му тижні вагітності, вагітність збережено, прогноз позитивний».

На вечір 19 жовтня головний лікар міської клінічної лікарні швидкої та невідкладної медичної допомоги ім. Мещанінова Олена Ковальова повідомила «УК», що стан двох сестер вкрай важкий. Вона розповіла, що лікарня забезпечена всім необхідним для лікування постраждалих у ДТП.

«Місто турбується, допомагає не лише медицині, а й родичам наших пацієнтів. Зокрема в розміщенні їх для проживання, адже не всі постраждалі харків’яни», — зазначила керівник «четвірки», як у Харкові називають лікарню швидкої та невідкладної медичної допомоги.

Харківський міський голова Геннадій Кернес повідомив, що міська рада надає фінансову допомогу в лікуванні всім постраждалим. Їх забезпечено необхідними медикаментами. Також міська рада візьме на себе всі витрати з організації похорону загиблих.

Безкарність біду водить

Відлуння харківської трагедії докотилося до кожного куточка України, а в самому Харкові немає, мабуть, жодного громадського місця, де б не обговорювали цю страшну подію. І в кожного власні джерела інформації, трактування. Почерпнуті з перших повідомлень ЗМІ вісті, інколи суперечливі, давали людям привід для дискусій і з приводу деталей аварії, й щодо особи її винуватиці та дій правоохоронців. На брифінгу в ГУ НП Харківщини на всіх пересудах було поставлено крапку.

Аварія сталася 18 жовтня о 20:45 на вулиці Сумській. Автомобіль Lexus зіткнувся з автомобілем Volkswagen Touareg, у результаті чого Lexus вилетів на тротуар вулиці Сумської і скоїв наїзд на пішоходів. 20-річну Олену Зайцеву, яка перебувала за кермом Lexus, затримано в порядку статті 208 КПК України. Водій іншої іномарки, яка потрапила в ДТП, перебуває у статусі свідка.

Слідчі органи відкрили кримінальне провадження за ч. 3 ст. 286 (порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами) Кримінального кодексу України.

Як розповів Олег Бех, проведено огляд місця події, вилучено речові докази, автомобілі, допитано очевидців. Призначено судово-медичну експертизу, зібрано інформацію з камер відеоспостереження. За його словами, попередньо слідчі можуть підтвердити, що подія сталася з вини водія Lexus, однак буде призначено додаткові експертизи, які дадуть змогу слідчим підготувати справу до суду.

«За моєю інформацією, саме на заборонений сигнал світлофора дівчина збільшила швидкість, внаслідок чого це зіткнення сталося. У дівчини є права, документи на право керування», — зазначив керівник поліції.

Він підтвердив, що Олена Зайцева перебувала за кермом машини, яка належить її вітчиму. «Власника транспортного засобу слідчі викличуть для допиту», — сказав Олег Бех.

Начальник слідчого управ­ління Сергій Чиж додав, що слідчі зібрали повну доказову базу, і є підстави вважати, що саме водій Lexus порушила правила дорожнього руху. Вона від пояснень відмовилася на підставі ст. 63 Конституції України, їй надано правову допомогу.

Увечері 19 жовтня прес-секретар прокурора Харківської області Віта Дубовик розповіла «Урядовому кур’єру», що прокуратура затвердила підозру Олені Зайцевій за фактом порушення правил безпеки дорожнього руху, що спричинило загибель кількох осіб (ч. 3 ст. 286 КК України) і їй вже вручено повідомлення про підозру. Максимальна санкція статті передбачає 10 років позбавлення волі. Прес-секретар повідомила, що за підсумками експрес-досліджень крові алкоголю або наркотичних речовин у водіїв обох автомобілів — учасників ДТП не виявлено, призначено експертизи.

«Прокуратура наполягатиме на обранні міри запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою, — зазначила прес-секретар і пояснила, що така позиція спричинена резонансністю події й великою кількістю загиблих та постраждалих і тим, що сім’я дівчини непроста. Олена прийомна дочка харківського бізнесмена Василя Зайцева, президента ТОВ «Група-Тайфун», голови правління і генерального директора ПРАТ «ВТП «Укренергочормет», яке працює на ринку енерготехнологій. В Олени є зведений брат екс-заступник прокурора Черкаської області часів Пшонки.

Віта Дубовик підкреслила, що це вже не перше порушення винуватиці аварії Правил дорожнього руху. 2016 року Олену Зайцеву чотири рази притягували до адмінвідповідальності за порушення Правил дорожнього руху за ч. ч. 1, 3 ст. 122 Кодексу України про адміністративні правопорушення і двічі — з початку цього року.

Слідство триває.