Розвиток децентралізованої генерації — стратегічне завдання уряду, наголосила Прем’єр-міністр Юлія Свириденко.

«Децентралізована генерація — це питання виживання держави в умовах війни. Ворог цілеспрямовано б’є по великих об’єктах енергетики. Це ще раз підтверджує: наша стійкість — у розподілених рішеннях, максимально наближених до споживача та здатних працювати автономно», — підкреслила Юлія Свириденко.

За її словами, уряд чітко визначив пріоритет: критична інфраструктура має бути забезпечена гарантованим резервним живленням. Для цього Кабінет Міністрів уже запровадив і надалі розширюватиме насамперед фінансові стимули для бізнесу. Паралельно уряд максимально дерегулював процес встановлення когенераційних установок.

«Держава перебуватиме в постійному діалозі з бізнесом зокрема через єдине комунікаційне вікно. Усе це дає змогу діяти швидко — не «після війни», а вже зараз», — заявила Прем’єр-міністр. Вона зазначила, що Київська область — приклад втілення цього підходу на практиці. У регіоні вже працює 51 генеруюча установка (когенераційні, газотурбінні та газопоршневі) загальною потужністю майже 110 МВт. Лише протягом 2025 року було введено 37 установок потужністю понад 77 МВт. Паралельно втілюють донорські проєкти, які в січні-лютому 2026 року додадуть нові потужності для громад — від Вишневого та Вишгорода до Фастова, Броварів і Білої Церкви.

«Децентралізована генерація — це не тимчасове рішення. Це нова архітектура енергетичної безпеки України, яку ми будуємо вже сьогодні разом із громадами та міжнародними партнерами», — наголосила Юлія Свириденко.

Масштабувати підхід на об’єкти життєзабезпечення

В умовах постійних ворожих обстрілів енергосистеми важливо забезпечити безперебійну роботу критичної інфраструктури. Уряд системно та послідовно працює над цим. Головна умова — автономні джерела живлення таких об’єктів. У зимовий період усі заклади критичної інфраструктури мають бути спроможні працювати навіть під час тривалих відключень. Забезпечити це — спільне завдання місцевої та центральної влади. На цьому наголосила Юлія Свириденко. Вона зазначила, що на практиці за таким принципом працює система Національного наукового центру хірургії та трансплантології ім. О.О. Шалімова. Заклад забезпечено резервними генераторами для операційних і реанімацій, він має власне автономне водопостачання завдяки свердловині та разом з КМКЛ №6 — окрему котельню. Тут встановлено сонячні панелі в межах ініціативи Міненерго та МОЗ «Промінь надії» із забезпечення закладів охорони здоров’я можливостями сонячної генерації. Це дає змогу лікарні працювати безперервно та надавати необхідну допомогу людям навіть під час тривалих відключень електроенергії. Жителі прилеглих будинків можуть тут зігрітися та зарядити електронні пристрої, тобто заклад також виконує функцію додаткового пункту підтримки.

«Наша мета — масштабувати такий підхід на об’єкти життєзабезпечення у всій країні заради стійкості людей і громад», — наголосила Юлія Свириденко.

«Уряд доручив усім відповідним органам і службам забезпечити безперебійну роботу пунктів незламності, передбачити джерела резервного живлення та пальне для їхньої роботи, засоби зв’язку та інше необхідне обладнання», — наголосила Юлія Свириденко.

Пункти незламності

Очільниця уряду з командою перевірила роботу пунктів незламності на лівому березі Києва та в Київській області. Загалом у столиці працює майже 1300 пунктів, їх забезпечують органи влади, ДСНС, Нацполіція та підприємці. У країні розгорнуто 6908 пунктів незламності, ще 2703 — в резерві.

Юлія Свириденко повідомила про додаткове рішення — вагони незламності від Укрзалізниці. Перші сім таких вагонів запрацювали в Київській області для допомоги людям після ворожих атак. Тут є повноцінна система опалення, старлінк, побутова техніка, окремі зони для сімей з дітьми та хатніх улюбленців. Один вагон може одночасно прийняти майже 40 людей. Загалом переобладнано 100 пасажирських вагонів з неробочого парку. Прем’єр-міністр подякувала партнерам за підтримку цього проєкту.

«ОВА спільно з органами місцевої влади мають максимально розгортати додаткові пункти — не лише у столиці, а й в усій країні в умовах погіршення погоди і низьких температур. Залучаємо до цього ресурси великих державних підприємств і банків. Вдячна українському бізнесу, який активно долучається і дає змогу людям зарядитися і обігрітися у своїх приміщеннях», — сказала Юлія Свириденко.

Знайти найближчий пункт незламності можна в застосунку «Дія».

