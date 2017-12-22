Як відомо, все нове і привабливе притягує людей — на цьому світ завжди стояв. А якщо йдеться про новітні технології в нашому бурхливому сьогоденні, то й казати нічого: споживачі вбирають таке, мов губки. Саме це можна сказати про електричні автомобілі, справжній бум продажу яких спостерігався в Україні в році, що минає.

Навіть закон потрібний ухвалено

Це виявилося таким важливим для ринку, бізнесу та звичайних покупців нових залізно-електричних коней, що на початку грудня 2017го Верховна Рада України проголосувала за введення нульових ставок податків на ввезення електромобілів у нашу країну. Ідеться й про нові, й про вживані машини. Такий розпорядок стане чинним з 1 січня 2018 року. З нового року такі автомобілі звільняють від ПДВ (16,8%) та акцизного збору (109 євро).

Проте ще до ухвалення цього документа шляхами держави, за інформацією фахівців, курсувало понад 4 тисячі електрокарів. І половину з них було придбано в 2017 році. Звісно, що більшість була саме вживаних електромобілів, які набагато дешевші, ніж нові. Проте український споживач дуже цікавиться й новими, і обсяги продажу таких машин також зростають фактично щодня. А за темпами розвитку ринку електрокарів, як вважають аналітики, в цьому році Україна навіть потрапила у п’ятірку лідерів.

Що це за електромобілі, про які українці так багато чули протягом останніх років, проте найбільше зацікавилися ними 2017-го? Чи конкуруватимуть вони за ціною, якістю та використанням палива (або енергії) з бензиновими та дизельними авто? Ці питання «УК» намагався ретельно з’ясувати.

Як зазначає директор Всеукраїнської автомобільної асоціації дилерів та імпортерів Олег Назаренко, фактично до електрокарів почали придивлятися після 2015 року, коли в нашій країні було скасоване 10% мито на їх ввезення: «2017-й таки можна вважати великим роком початку ввезення електромобілів в Україну. А скасування акцизу та ПДВ з 2018 року надає чималі сподівання: певен, що обсяги продажу цих видів авто збільшаться в рази, якщо не в десятки разів. Електромобілі коштуватимуть дешевше, ніж у Європі, на 15—20%».

Це схоже на правду, адже у сусідній Польщі, де ПДВ на електромобілі становить 23%, нові і вживані з 2018 року їх продаватимуть за набагато вищими цінами, ніж у нашій країні.

Здебільшого вживане

На думку фахівців компанії Eleсtrocars, майже 90% електромобілів, які придбавають українці, припадає на вживані машини Nissan Leaf зі США. Такі авто наші дилери купують на американських аукціонах, а потім продають у нас. На одному із сайтів щодо продажу автомобілів кореспондент «УК» ознайомився з цінами на вживані Nissan Leaf. Новіші марки цього електроавтомобіля 2015—2016 року випуску з пробігом 40—70 тисяч кілометрів продавці пропонують за цінами 10 500—17 000 доларів. А старіші, приміром, випуску 2013-го з відповідним більшим пробігом можна купити дешевше — за 4500—5000 доларів.

На думку фахівців, з 2018 року, коли більшість податків на ввезення електрокарів до України буде скасовано, то вживані Nissan Leaf можуть подешевшати на 1800—2500 доларів. Проте якщо попит на них (або інших фірм) зростатиме, то таке зниження цін буде меншим. Особливо це стосуватиметься вживаних автокарів, приміром, Chevrolet та Tesla. Попит на такі старі електромобілі в Україні мають ще машини Ford Focus Electric.

Нові електрокари в Україні здебільшого продають, як зазначала преса, салони від компаній Mitsubishi, Hyundai та Renault. «УК» з’ясував, що дві останні компанії збувають в Україні такі електромобілі, проте Mitsubishi, як зазначив менеджер одного із салонів продажу, не продають автокари і не збираються це робити найближчим часом. Що стосується цін на такі нові машини, то вони в Hyundai та Renault коливаються від 33 до 41 тисяч доларів залежно від марки. Тобто вживані електромобілі, які пропонує ринок України споживачам, коштують на 24—28 тисяч доларів дешевше, ніж нові.

Добрі конкуренти

Як триває продаж нових автокарів в Україні і які забаганки наших покупців? Генеральний директор ТОВ «Хюндай Мотор Україна» Геннадій Четверухін зазначає «УК», що їхня компанія офіційно продає електромобіль Hyundai IONIQ із червня 2017 року: «Останнім часом ми спостерігаємо значне збільшення попиту на електромобілі. Покупці найбільше зацікавлені в інформації про ємність акумулятора, запас ходу та наявності офіційної гарантії на батарею. Особливий інтерес до купівлі електрокарів виявляють представники корпоративного сектору, які вважають за потрібне перевести свій автопарк на такі машини з міркувань економії та екологічної безпеки. Адже відомо, що витрати на утримання електромобіля набагато менші, ніж на транспортні засоби, які працюють на дизельних видах палива».

Його думку поділяє Олег Назаренко, який упевнений, що саме за електрокарами в Україні велике майбутнє. «Вони згодом стануть набагато дешевшими. Більше того, наша держава спроможна й сама випускати такі автомобілі, адже Росія та європейські країни сконцентровані на виробництві автомобілів на бензині та дизпаливі. А ми б спокійнісінько могли випускати електромобілі, піклуючись про гаманець покупця та екологічний стан в Україні».

Деякі фахівці зазначають, що наша країна може чимало електрокарів (які будуть дешевшими за європейські та американські аналоги) успішно продавати в різні країни. Проте якщо дивитися тверезо, то це справа віддаленого часу.

Саме до цього можна додати й думку менеджерів одного із салонів імпортних автомобілів, який побажав не називати себе, про те, що майбутнього в електрокарів немає. Він аргументував це тим, що за умови великого споживання електрики такими машинами в наших мережах виникатимуть збої. Та й начебто вже живити такі авто дуже довго і дорого.

Уряд підготував проект програми розвитку

На такий закид Геннадій Четверухін відповідає так: «Машини близького майбутнього — це електромобілі, на які є попит і пропозиція, які забезпечено більш-менш розвиненою інфраструктурою. Проблеми споживання великої кількості електроенергії не існує, тому що немає настільки великої кількості електромобілів. Коли ця проблема набуде критичного масштабу, тоді її доведеться розв’язувати за рахунок якихось інженерних рішень та використання альтернативних джерел енергії».

Як розвиватиметься ринок електрокарів в Україні в 2018 році? До цього наш уряд підходить надсерйозно. Є державний проект розвитку ринку електромобілів в країні. До того ж, чиновники планують до 2021 року скасувати всі податки на ввезення електромобілів у нашу країну.

Експерти впевнені, що ринок електрокарів в 2018-му почуватиметься дуже добре. Як зазначає пан Четверухін, ринок вживаних електромобілів працює на користь офіційних імпортерів, створюючи загальний попит на зелені авто. «Не варто забувати, що маємо дуже велику частку машин із застарілими батареями, які забезпечують запас ходу, особливо взимку, до 70 км. Цей показник у нового електрокара — понад 200 км. Різниця істотна», — додає експерт.

Проте вибір за покупцем. З огляду на те, що він в Україні здебільшого не дуже грошовитий, можна прогнозувати, що швидкими темпами розвиватиметься саме торгівля вживаними електрокарами.