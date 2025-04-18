Інвестиції в розвиток освітньої інфраструктури — один з пріоритетів у діяльності уряду. На цьому наголосив Прем’єр-міністр Денис Шмигаль під час презентації нових підходів до облаштування освітніх просторів, лабораторій і майстерень у закладах загальної середньої та професійної освіти.

Захід відбувся 17 квітня у новому освітньому просторі — Музеї математики, створеному з ініціативи Президента України.

До заходу також долучилися віцепрем’єр-міністр з інновацій, розвитку освіти, науки та технологій — міністр цифрової трансформації Михайло Федоров, міністр освіти і науки Оксен Лісовий, перший заступник Голови Верховної Ради України Олександр Корнієнко. Також були присутні голови і заступники голів ОВА та керівники обласних департаментів освіти і науки.

«Кожне шкільне укриття, кожен новий комп’ютер чи гаджет для школи, кожна обладнана лабораторія чи майстерня — це нові можливості в навчанні, це більші шанси на самореалізацію людини, це додаткова підготовка до викликів та шлях до успіху», — наголосив Денис Шмигаль.

Він переконаний, що над ефективністю освітніх реформ повинні працювати не лише центральні органи влади, а й місцева влада і, відповідно, активно співпрацювати зі спільнотами освітян, батьків і громадського сектору.

Прем’єр наголосив, що держава завжди підтримує і допомагає регіонам. За його словами, за два роки уряд надав 13,7 млрд грн на ремонт і будівництво укриттів у школах, 2,8 млрд грн на шкільні автобуси і продовжує фінансувати зазначену програму. Також спрямовують субвенції на обладнання класів. Крім того, 3,4 млрд грн субвенцій надано на реформу НУШ і ще майже 500 млн грн — на обладнання для старшої школи.

«Завдяки комплексній політиці «Школа офлайн» вже повернули понад 160 тисяч дітей до очного навчання. Прагнемо довести цей показник до 300 тисяч», — повідомив Денис Шмигаль.

Він зазначив, що уряд ставить за мету створити старшокласникам умови для усвідомленого вибору професії, зокрема через надання можливостей для поглибленого вивчення природничих профілів. Так, у процесі модернізації освітніх просторів основний акцент — на забезпеченні обладнанням для природничих і технологічних дисциплін.

«Наша мета — подолати дефіцит спеціалістів із математичною, природничою і технологічною освітою. Потреба в таких фахівцях ще більше зросте після завершення війни, коли ми прискоримо відбудову», — зазначив глава уряду і додав, що вже зараз створюється база, яка допоможе не лише у відновленні, а й у зростанні країни.

«Кожна гривня, інвестована в освіту, — це гарантія кращого майбутнього та процвітання села, міста, району та регіону», — зазначив він.

Джерело: Департамент комунікацій Секретаріату КМУ