Фонд соціального захисту інвалідів і Державна служба України у справах ветеранів війни та учасників АТО провели засідання робочої групи щодо розподілу державного фінансування на 2017 рік за програмою «Фінансова підтримка громадських об’єднань інвалідів та ветеранів, заходи з відвідування військових поховань і військових пам’ятників та з відзначення Дня пам’яті та примирення, Дня Перемоги над нацизмом у Другій світовій війні». Таку державну підтримку здійснюють щороку згідно із Законом «Про державний бюджет» та постановою Кабінету Міністрів №176 і надають лише всеукраїнським громадським організаціям.
Цього року загальна сума фінансової підтримки порівняно з минулим 2016-м не змінилася. Це 81 мільйон 134 тисячі гривень. Державну фінансову підтримку використовують лише за цільовим призначенням. Наприклад, ці кошти фінансують невиробничі структури таких великих організацій, як УТОС і УТОГ, що передбачені на матеріальне заохочення (зарплату), а також спрямовані на реабілітаційні заходи, які проводять громадські об’єднання протягом року.
На засіданні робочої групи були присутні представники 23 об’єднань. З них три організації (УТОС, УТОГ і «Національна асамблея інвалідів») у цьому розподілі йдуть окремим рядком, і цим організаціям передбачено понад 43 мільйони гривень.
Під час розподілу фінансової підтримки не всі організації погодилися з наданими їм коштами. Зокрема Українське товариство глухих категорично не згодне із сумою 12 мільйонів 709 тисяч. Також не погодилася з обсягом фінансування на 2017 рік 55 тисяч гривень молода організація «Правозахисна спілка інвалідів». Та з’ясувалося: якщо організація утворилася нещодавно, то вона не отримує більш як 50 тисяч гривень на рік.
— Цього разу розподіл фінансової підтримки минув більш-менш спокійно, ми діємо в межах чинного законодавства, — зазначила під час засідання робочої групи перший заступник директора Фонду соцзахисту Любов Ріяко. — Звичайно, майже всі організації не задоволені бюджетними коштами на цей рік. Багато хто подавав заявку на надання значно більших сум, але вони залишилися на рівні минулого року, хоч соціальні стандарти набагато зросли.
За словами представників організацій інвалідів, цього року вони активніше обстоюватимуть свої інтереси та потреби й добиватимуться збільшення фінансування на наступний 2018 рік. А щоб отримати цьогорічні кошти, розподілом все не закінчується. Це лише пропозиція, яку Фонд соцзахисту інвалідів разом зі Службою ветеранів та учасників АТО подає на затвердження до Міністерства соціальної політики. Якщо воно погодиться з таким розподілом, кошти ще мають пройти певні процедури: затвердження бюджетного паспорта, здійснення плану асигнування на рік і помісячно, а потім пройти через фонд і казначейські служби, де організації їх зможуть отримати. Як показує практика, останнім часом люди з інвалідністю на початку року чекають на фінансування три-чотири місяці.