Із приходом осінніх дощів в Україні розпочався сезон масового збирання грибів. Перебуваючи у відпустці, відвідав родичів на Полтавщині й дуже полюбив тихе полювання. За 10 днів гостювання не випало жодного дощу, та ми все одно в тамтешньому лісі збирали гриби відрами (були й білі). А якби ще й дощик пішов, казала братова дружина, можна було б збирати гриби мішками.
«Торік у мене брат гостював, — казала вона, — то він більш як одну галявину не міг здолати». Одне слово, дуже сподобалося мені збирати гриби, і наступної осені неодмінно привезу на Полтавщину дружину. Бо впевнений, що і їй сподобається.
Річ у тому, що нам, запоріжцям, дуже не поталанило в цьому плані. Їстівні гриби, звичайно, з’являються після дощу. Та лісів поряд немає, а збирати у місті заборонено, адже місцеві підприємства викидають в повітря багато шкідливих речовин, а гриби вбирають у себе всю отруту. Щороку є жертви серед грибників. Ще працюючи в «Запорізькій правді», досліджуючи цю тему, зустрічався з лікарем місцевої лікарні, який переймається проблемою отруєнь. Він розповів, що в Запоріжжі із загальної кількості харчових отруєнь не менш як 4% припадає саме на гриби. На час мого приходу до лікарні на мене дивилося кілька діток, отруєних грибами.
«У мене серце кров’ю обливається, коли від отруєнь блідою поганкою помирають діти, — казав лікар. — Якщо вчасно не звернутися по допомогу, починається незворотний процес. Дитині спочатку стає краще, але врятувати її вже неможливо. Це стосується й дорослих, бо отрута почала роз’їдати печінку. Тож напишіть у своїй газеті, що краще зовсім не вживати свіжих грибів, принаймні в нашій області. А якщо вже дуже закортіло, краще придбати їх у магазині».
Тож запорізькі медики застерігають про небезпеку отруєння грибами і закликають до особливої пильності. Дуже важливо, кажуть вони, розрізняти їстівні та неїстівні гриби. Ще однією небезпекою стають місця, де ростуть гриби, коли цілком нешкідливі їстівні вбирають нітрати, отрути з ґрунту і стають отруйними. Категорично заборонено збирати і вживати в їжу гриби, що ростуть у міській зоні.
Гриби важко перетравлюються, тому їх не варто їсти вагітним, матерям, які годують дітей груддю, дітям, літнім.
Ознаки отруєння грибами з’являються через 1—2 години після вживання, іноді через 24 години. До головних симптомів належать нудота, блювання, сильний біль у животі, інтенсивна діарея, підвищення температури тіла, слабкість, іноді марення та галюцинації. Якщо є підозра на отруєння грибами, треба негайно викликати швидку, бо пізно розпочате лікування (на 2—5 добу), як правило, стає неефективним і призводить до смерті.
А якщо вам закортіло грибочків, вирушайте на Полтавщину, як це зробив я. На трасі біля тамтешніх Кобеляків стояли люди зі свіжими грибами на продаж. Там їх багато у грибний сезон. Є й жіночки, які продають консервовані гриби, тож можна і на зиму без будь-якого клопоту запастися. Хоч я, звичайно, побоявся б. Особливо після того, коли побачив очі отруєних грибами приречених дітей.