За словами Прем’єра, уряд 2025 року спрямував 2,9 мільярда гривень на програми і проєкти відбудови й розвитку області

За підсумками робочої поїздки на Сумщину під головуванням Прем’єр-міністра Дениса Шмигаля відбулася урядова нарада, на якій обговорили актуальні питання області.Прем’єр-міністр повідомив, що 2025 року уряд спрямував коштів на програми і проєкти відбудови й розвитку регіону на загальну суму 2,9 млрд грн. Зокрема, це фінансування на відновлення інфраструктури й економіки, посилення безпеки, розв’язання першочергових потреб громад. Нещодавно, за його словами, ухвалено рішення про спрямування понад 200 млн грн додаткової дотації на зміцнення громад Сумщини.

Денис Шмигаль нагадав, що уряд активно підтримує відновлення житла, допомагаючи людям, домівки яких постраждали від руйнувань.

Під час урядової наради Прем’єр-міністр доручив Мінрозвитку та МВС розглянути питання щодо можливості виплати компенсацій за пошкоджене майно на прифронтових територіях, куди ускладнено доступ відповідних комісій. Поставлено завдання визначити особливості проведення обстеження знищених об’єктів нерухомого майна на таких територіях.

«Відповідальні особи й відомства мають напрацювати методики, щоб люди отримали кошти на відновлення», — зазначив він.

На нараді обговорили підготовку до опалювального сезону та осінньо-зимового періоду. Окрему увагу приділили додатковому фінансуванню відновлювальних робіт на Охтирській і Шосткинській ТЕЦ, а також питанню термінових робіт для відбудови критично необхідних мостів і доріг, що забезпечують життєдіяльність громад і Збройних сил.

Прем’єр-міністр доручив прискорити приватизацію ПАТ «Сумихімпром» для залучення стратегічних інвесторів, а також врегулювати питання оподаткування земель сільськогосподарського призначення, на яких розташовані фортифікаційні споруди.

«Працюємо також над питанням сплати податків релокованими підприємствами за місцем реєстрації у прифронтових областях і запобігання ліквідації індустріальних парків у таких регіонах», — зазначив глава уряду. Він акцентував, що Мінрозвитку та Держагентство відновлення повинні спільно опрацювати із Сумщиною потреби кожної громади.

Прем’єр-міністр вручив нагороди працівникам Державної служби України з надзвичайних ситуацій регіону. За відвагу та сміливість рятувальники отримали грамоти Кабінету Міністрів та інші відзнаки.

«Сумська область щодня перебуває під постійними атаками ворога. І завжди, вдень та вночі, рятувальники оперативно прибувають на місце ударів. Невпинно працюють, розбирають завали, надають допомогу пораненим», — наголосив глава уряду і подякував за врятовані життя та важку працю.

Денис Шмигаль ушанував пам’ять загиблих внаслідок російської ракетної атаки 13 квітня. На заході були присутні віцепрем’єр-міністр з відновлення — міністр розвитку громад та територій Олексій Кулеба, голова Державного агентства відновлення та розвитку інфраструктури Сергій Сухомлин, голова Сумської ОДА Олег Григоров. Того дня через удар балістичними ракетами по мирному населенню загинуло 35 людей, серед яких двоє дітей. Під атакою були цивільні будівлі та громадський транспорт. В одному з автобусів люди були заблоковані, але 13-річний Кирило Ілляшенко, попри травми, вибрався з палаючого салону і відчинив двері, врятувавши інших пасажирів.

Денис Шмигаль зустрівся із хлопцем, подякував за відвагу і вручив йому годинник від Прем’єр-міністра України, наголосивши, що його вчинок потребував великої мужності.

«В особі Кирила дякую всім нашим юним українцям і українкам за сміливі вчинки, за любов до України. Завдяки такій молоді наша країна була, є і буде. Ви надихаєте нас і весь світ», — зазначив Прем’єр.

Під час робочої поїздки на Сумщину Денис Шмигаль разом з Олексієм Кулебою і Сергієм Сухомлином відвідав в обласному центрі освітній заклад, де будують підземне сховище. «Захисна споруда вміщатиме 500 осіб і дасть змогу діткам навчатись очно й у безпеці. На реалізацію цього проєкту було спрямовано майже 117 мільйонів гривень з державного та місцевого бюджетів. Завершити будівництво мають до початку наступного навчального року», — зазначив Прем’єр і додав, що нині навчання у школі проходить у змішаному форматі, частково онлайн.

Денис Шмигаль повідомив, що загалом у Сумах передбачено зведення чотирьох підземних шкіл, а в межах області їхня кількість сягне одинадцяти. Денис Шмигаль обговорив із Сергієм Сухомлином можливі механізми спрощення реалізації таких проєктів для невеликих навчальних закладів.

«Безпека навчального процесу — наш ключовий напрям у галузі освіти. Послідовно працюємо над тим, щоб якнайбільше дітей могли ходити у школи і вчитись у безпечних і комфортних умовах», — наголосив глава уряду.

Джерело: Департамент комунікацій Секретаріату КМУ