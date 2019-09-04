Коли Настю запитують, чому взялася за цю справу, відповідає по-дитячому просто і безпосередньо, що їй дуже шкода бездомних тваринок, тож хоче їм допомогти. Спочатку вона вирішила попросити грошей у мами, а потім передумала. А старша сестра Інна підказала, що вона може й сама заробити: виготовляти іграшки і продавати їх через інтернет.
А Настя й справді неперевершена майстриня! Вона учасниця багатьох виставок, на яких її вироби здобували нагороди. Почала школярка з виготовлення брелоків, м’яких іграшок з фетру. Собачки, котики, зайчики — все виходить настільки симпатично і неповторно, що люди залюбки їх купують. Та й ціна прийнятна — 37 гривень за виріб. Коли покупці в інтернеті дізналися, що на зароблені кошти дівчинка купує ліки і корм для бездомних тварин міського притулку, торгівля пішла значно активніше. Настя вже продала понад 20 іграшок і брелоків. Сьогодні навіть матеріал закінчився — щойно з мамою замовили через інтернет чергову партію фетру й інших матеріалів.
Мама Анастасії Тетяна Сухиненко розповідає про доньку з особливою гордістю. Каже, що телефонували з міського товариства захисту тварин і дякували за виховання дитини. Вдома у них є собака Шахі й киця Майя, яких всі люблять і доглядають. Отож і переживає донька, що такої турботи позбавлені вихованці міського притулку.
А там утримують майже 200 собак, четверо котів, а ще бичка й козла. І всіх треба нагодувати, доглянути. Як повідомила волонтерка притулку Євгенія Заведенко, на день на кожного собаку потрібно щонайменше 50 гривень: на м’ясні субпродукти, кашу, дрова. Отож у вихідний Настя вирушає до притулку із сумкою, а в ній корм, ліки, які віддає волонтерам. І відверто радіє та тішиться, що допомогла тваринам.
Наостанок додам: Настя закінчила 4-й клас 30-ї Сумської школи і стала п’ятикласницею класичної гімназії. Навчається вона із задоволенням, мріє, що колись усі домашні тварини будуть нагодовані й здорові. Гарна і світла мрія у дівчинки з добрим і щирим серцем.