На конференції «Роль Верховного Суду в забезпеченні прав і свобод людини» Президент Петро Порошенко не приховував, що впродовж цього періоду вдалося зробити чимало: «Два роки тому ми лише мріяли про нову судову систему, нові підходи у роботі суду, нові зрозумілі правила процесів, які змінять підходи відповідальності та справедливості в нашій державі. І сьогодні крок за кроком втілюємо їх у життя».

На думку Президента, Верховний Суд яскраво демонструє, що все це можливо на практиці. І саме від цих суддів залежить, чи втримаємо ми позиції, чи стане Верховний Суд реальним лідером змін у судовій владі. І врешті-решт, як швидко судова влада стане сильною, незалежною та ефективною — в інтересах кожного простого українця.

Саме тому Верховний Суд має стати прикладом для інших судів — і новостворених апеляційних, і окружних, які ще належить створити, і Вищого антикорупційного та Вищого суду з питань інтелектуальної власності, конкурси до яких проводить Вища кваліфікаційна комісія суддів. «Хоч дуже непросто членам ВККС у цій напруженій роботі, ми чекаємо найближчим часом конкретних практичних результатів», — зазначив Петро Порошенко.

«Розпочинаючи судову реформу, в яку далеко не всі вірили, ми ставили за мету створити сильний незалежний суд, вільний від корупції. Суд, який діє на засадах верховенства права, сповідує принципи компетентності, незалежності, неупередженості та відповідальності, — провадив далі Петро Порошенко. — Ми дуже добре пам’ятаємо свою історію. Часи, коли людина важила набагато менше, ніж держава. Часи, коли її права, життя і здоров’я не мали жодного значення для сумнозвісних «трійок», які без жодного судового розгляду виносили вироки ціною в життя. Часи, коли поняття «справедливий суд» не існувало за визначенням».

З набуттям Україною незалежності ситуація мала б кардинально змінитися. Насправді ж перебудова системи, зміна підходів до створення судів, добору суддів, побудови органів суддівського врядування за кращими європейськими моделями розпочалися лише після внесення змін до Конституції щодо правосуддя в 2016 році.

«Ті кроки, які ми зробили два роки тому з деполітизації та посилення незалежності судової гілки влади, дають перші результати. Уже забули, як судді роками чекали затвердження у Верховній Раді, виклику «на килим», звіту за конкретними справами, і політизація тоді здавалася можливою. Зараз маємо абсолютно іншу модель», — цитує слова Петра Порошенка департамент прес-служби АП.

Ефективне поєднання досвіду адвокатів, учених, суддів теж на користь реформі. Йдеться про залучення до складу нового Верховного Суду адвокатів, наукових працівників і найкращих суддів.

Неабияке значення для незалежності суду має і належне фінансування судової системи. «І це сьогодні визначено пріоритетом державної влади. І ви це бачите на власному досвіді, на власному прикладі. Сьогодні ці статті бюджету залишаються захищеними — в умовах війни, пріоритету оборони держави, підвищення рівня захисту людей. Судова влада залишається пріоритетом», — запевнив Президент.

Прем’єр-міністр Володимир Гройсман вірить, що судова гілка влади, яка переживає нині період реформування, неодмінно стане однією з найавторитетніших, такою, що викликає довіру в суспільстві.

«Для нас головне — відновлювати справедливість і довіру через конкретні рішення. Судова гілка влади має бути однією з найавторитетніших у країні, — цитує слова Володимира Гройсмана департамент інформації та комунікацій з громадськістю Секретаріату Кабінету Міністрів. — У нас не буде другого шансу створити інший Верховний Суд. І зараз від Верховного Суду і до районного маємо запровадити нові стандарти й принципи. Люди хочуть, щоб у країні була справедливість, щоб усі були перед судом рівні, а суди були незалежні».

Незалежний і справедливий суд, упевнений глава уряду, — це також запорука економічної стабільності, адже суд слугує ключовою ланкою захисту права власності та інвестицій. Саме тому потрібно не просто провести «черговий етап чергової реформи», зазначив Володимир Гройсман, а стати прикладом повернення довіри людей і встановлення верховенства права.

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