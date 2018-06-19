Президент Петро Порошенко переконаний, що і співвітчизники, і міжнародні партнери нашої держави обома руками підтримують якнайшвидший початок роботи антикорупційного суду. А сам він докладе всіх зусиль для цього вже до кінця року.

«Робитиму все можливе, щоб сформувати його до початку президентської кампанії. Йдеться не лише про створення умов для конкурсу, а й про те, щоб провести й завершити конкурс, сформувати суд і запустити», — зазначив Петро Порошенко, відповідаючи на запитання під час інтерв’ю вітчизняним телеканалам, чи створюватимуть антикорупційний суд паралельно з передвиборчою кампанією в країні.

«Чи підтримає це український політикум? Не знаю, не впевнений. Але точно цю мою ініціативу підтримають український народ і суспільство, а також наші партнери. І тому дуже рішуче наводитиму порядок і забезпечуватиму якнайшвидше створення суду. Так само, як ми зробили з багатьма іншими реформами», — цитує слова глави держави департамент прес-служби АП.

Пришвидшити й профінансувати

«На порядку денному Вищої ради правосуддя буде мій законопроект про імплементацію рішень закону про антикорупційний суд і його запуск. Дуже сподіваюся, що розгляд його буде позитивним. І це дасть мені змогу, не гаючи жодного дня, вже у вівторок цей законопроект зареєструвати у Верховній Раді. Я визначу його як невідкладний і проситиму, щоб його проголосували в першому читанні і в цілому. Щоб і цю складову нашого шляху зі створення суду було виконано максимально швидко», — підкреслив Петро Порошенко, нагадавши, що вже звернувся до уряду й Мінфіну про надання на це коштів.

Президент переконаний, що всі справи щодо корупційних злочинів слід передати з інших судів на розгляд саме новоствореної інституції. А парламент як незалежний орган може ухвалити рішення щодо норми Закону «Про Вищий антикорупційний суд», що встановлює можливість розгляду апеляцій за корупційними справами в судах загальної юрисдикції.

«Моя позиція чітка: справи за критеріями, які визначають підсудність, ідеться про рівень чиновника, якого обґрунтовано підозрюють у скоєнні корупційного злочину, або сума, яка дана у вигляді хабара, або інші питання обов’язково має розглядати новий антикорупційний суд. І кількість справ на сьогодні переконує, що можна це робити не лише на етапі апеляції, а й на етапі першої інстанції, — наголосив Президент. — У парламенту є ефективна можливість розглянути й ухвалити рішення. Адже це незалежний орган, і будь-яке його рішення з цього приводу сприйматиму і схвалюватиму. Підтримають вони позицію Президента — буду щасливий».

Одразу після підписання закону про антикорупційний суд Президент звернувся до міжнародних лідерів, закликавши їх якнайшвидше подати кандидатури експертів до ради, яка оцінюватиме кандидатури суддів.

«У мене була розмова з Президентом Європейської комісії Жаном-Клодом Юнкером. Європейська комісія — один з органів, який може делегувати експертів. І я попросив його про допомогу: прискорте вибір експертів, щоб направити їх до Вищої кваліфікаційної комісії суддів, аби ми почали формувати раду іноземних експертів. Також у мене була розмова з Президентом Франції Еммануелем Макроном — прохання було те саме», — сказав глава держави.

Чекаємо на високо-кваліфікованих експертів

«Ще одна принципова позиція — членами міжнародної групи експертів мають бути дуже кваліфіковані міжнародні судді або юристи. Англійською мовою ця людина називається баристер (barrister). Тобто в Україні це адвокат або прокурор, він бере участь у судовому засіданні, авторитетний, компетентний суддя в міжнародних судах. Думаю, це стане запорукою об’єктивності», — зазначив Президент.

Цих кандидатів мають висувати лише авторитетні міжнародні організації, у яких Україна як держава бере участь, і організації, що спеціалізуються на боротьбі з корупцією або мають цю функцію. Це може бути ОБСЄ, бо вона має таку функцію, або Рада Європи чи Європейський Союз, чи інші організації, які спеціалізуються на боротьбі з корупцією. Це буде запорукою необхідних кваліфікаційних вимог, яким мають відповідати визначені експерти.

Президент припускає, що наступного тижня у Верховній Раді буде проголосовано також закон про національну безпеку: «Цим продовжимо реформування сектору оборони і безпеки. Зробимо його прозорішим, починаючи від фінансування і закінчуючи громадським контролем. Там будуть дуже важливі вимоги». Петро Порошенко сподівається, що Верховна Рада винесе документ на друге читання. Адже він може стати планом співпраці України з країнами НАТО.

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