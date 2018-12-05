Своїми агресивними діями, і не лише в Україні, РФ заганяє сама себе в глухий кут міжнародної ізоляції

Нечасто глава держави стає гостем телевізійних ток-шоу. Зазвичай там піаряться гравці набагато нижчі за рангом чи політичною вагою. Більшість таких програм ще до початку виборчих перегонів уже перетворилися на майданчики нищівної критики влади й самозакоханості у власний образ так званих борців за народне щастя. На голови пересічних глядачів вивалюють тонни популістського сміття, запевнень у святості одних і смертних гріхах інших. Та й ситуацій на кшталт «сам дурень» також не бракує.

Натомість більшості запрошених, на жаль, бракує одного: виваженої державницької позиції. І саме носієм аргументованої, підкріпленої не голослівними заявами, а фактами із сьогодення позиції виявився Президент Петро Порошенко, чиєму політичному хисту слід таки віддати належне. У прямому ефірі одного з найпопулярніших телеканалів він чітко розставив акценти над політичними подіями останніх днів, а його оцінки ситуації мало чим відрізняються від думки не обділених здоровим глуздом співгромадян.

Неприкрита агресія РФ проти нашої країни в акваторії Чорного моря, та й не лише там; неабияка солідарність і підтримка всього цивілізованого світу, що сприяє зміцненню ізоляції Росії на світовій арені; обґрунтована необхідність запровадження воєнного стану; євроінтеграційний та євроатлантичний вибір; боротьба за єдину помісну православну церкву — все те, що турбує небайдужу частину суспільства. І водночас дратує північно-східного сусіда, який не може прожити дня без того, щоб не накапостити і Україні, і НАТО та ЄС.

Рух нашої країни до членства в цих організаціях, закріплення євроатлантичного вибору в Конституції мають неабияке значення в захисті від агресивних зазіхань Росії. Потужна світова позиція дає нам змогу не лише боронити державу, захищати й будувати армію чи національну ідентичність, а й проводити надзвичайно життєво важливі зміни всередині суспільства.

Успіх нашої міжнародної позиції абсолютно очевидний. Координація здійснюється миттєво. Ми сформували потужну світову коаліцію на свою підтримку. І без цього нам було б набагато важче протидіяти сильному, зухвалому, підступному, морально не обтяженому жодними міжнародними угодами й зобов’язаннями ворогу.

Усе це стимулює народ «не зрадити країну і не побігти до Путіна з капітуляцією. Не втратити головне — Українську державу і всі напрацювання, які ми зробили за останні 4,5 року. Бо дуже високу ціну за них заплачено, — емоційно висловився Президент. — Навчитися забезпечувати єдність українського народу. І тому починаю і закінчую зі слів про єдність. Не дати жодного шансу Путіну розколоти наше суспільство — ні як ззовні, через отруту російської пропаганди, ні ізсередини — через п’яту колону, яка дуже маскуватиметься то під націоналістичними лозунгами, то під проросійськими».

Передовсім влада має зробити максимум для повернення додому наших моряків, піратськи захоплених у нейтральних водах Чорного моря. Європейський суд з прав людини ухвалив рішення, яким зобов’язав Росію негайно надати інформацію про українських моряків. «Відповідно до інформації, якою володію, Росія порушила рішення ЄСПЛ і жодної інформації не надала, — констатував Петро Порошенко. — Тому ми маємо зараз об’єднати зусилля всього світу».

Адже українські моряки діяли відповідно до міжнародного права. А дії Росії навіть не можна порівняти з вихилясами гопника з пітерського підворіття. Так чинять досвідчені безпринципні злочинці, які чітко усвідомлюють власні дії, після чого видають себе за ображених овець, а постраждалих виставляють такими собі провокаторами й винуватцями. Логіка навпаки, квазі-мислення, що не вдається пояснити ні з огляду на здоровий глузд і міжнародне право, ні з огляду на загадкову російську душу.

Та нам цілком до снаги втілити прадавню мрію українських патріотів — здобути ще й церковну незалежність від Московської імперії. Об’єднавчий Собор українських церков, де буде обрано предстоятеля єдиної помісної православної церкви України, за оптимістичним прогнозом, може відбутися вже до кінця цього року.

«Наш процес створення єдиної церкви має на меті об’єднати країну, а не розколоти її», — укотре запевнив глава держави, порівнявши боротьбу отримання томоса з державотворенням і відновленням української армії. Усе це важливі атрибути державності та гарантія незалежності, суверенітету й територіальної цілісності.

Петро Порошенко запевнив, що і він як Президент і держава зі свого боку зробили все можливе, щоб утворення Української церкви неодмінно відбулося. «Зараз, коли Господь дає нам можливість завдяки нашим зусиллям, дуже важливо, щоб ми молилися і боролися», — сказав глава держави, наголосивши: Синод Вселенського патріархату ухвалив рішення про надання томоса Українській церкві попри шалений тиск Росії та Російської церкви.

«Все одно ми переможемо, все одно Господь із нами, Господь дарує нам томос. І молимося за те, щоб Господь дарував ієрархам, учасникам Собору, розум, мудрість, єдність, щоб вони обрали собі предстоятеля», — додав глава держави. І цей предстоятель отримає томос із рук патріарха Варфоломія.

«І Українська православна церква буде однією з п’ятнадцяти помісних церков православного світу, і українці пишатимуться своєю церквою і своєю державою, — резюмував Петро Порошенко. — Це завершить духовний фундамент нашої держави, зміцнить нашу незалежність і зробить нашу державу і народ сильнішими, забезпечивши єдність».

Маючи світову підтримку, українцям слід усвідомити одну просту річ, на якій акцентував Петро Порошенко: зміни слід робити самим. Жоден друг ні з Вашингтона, ні з Берліна, ні з Брюсселя не прийде сюди захищати нашу землю. Це наша відповідальність і наш біль. Дива не станеться за помахом чарівної палички. Його можна створити лише самотужки.

Відділ новин

«Урядового кур’єра»