Сполучені Штати Америки вкотре закликали Російську Федерацію припинити окупацію українського Криму. Відповідну Кримську декларацію оприлюднено на сайті Державного департаменту США від імені держсекретаря Майка Помпео.

«Росія через своє вторгнення в Україну в 2014 році й намаганням анексувати Крим прагнула підірвати фундаментальний міжнародний принцип, який поділяють усі демократичні країни: жодна країна не може силоміць змінити кордони іншої країни. Держави світу, включно з Росією, узгодили цей принцип у Статуті Організації Об’єднаних Націй, зобов’язавшись утримуватися від погрози або застосування сили проти територіальної цілісності чи політичної незалежності будь-якої держави. Цей фундаментальний принцип, який було повторно підтверджено у Гельсінському заключному акті, — одна із засад нашої спільної безпеки», — наголошено в документі.

Не допустити балтійського сценарію

Проведено там і певні історичні паралелі зі схожою декларацією Веллеса від 1940 року. Тоді Сполучені Штати відмовилися визнати претензії Кремля на суверенітет щодо силоміць захоплених СРСР територій Литви, Латвії та Естонії. Сталося те не вперше і, як з’ясувалося, не востаннє. Тож «у взаємодії із союзниками, партнерами й міжнародною спільнотою Сполучені Штати відкидають спробу анексії Криму Росією і зобов’язуються дотримуватися цієї політики до відновлення територіальної цілісності України», — цитує УНІАН текст декларації.

Сполучені Штати закликають Росію поважати принципи, про дотримання яких вона давно заявляє, і припинити окупацію Криму. «Оскільки демократичні країни прагнуть побудувати вільний, справедливий і заможний світ, ми маємо обстоювати свою відданість міжнародному принципу рівності суверенних держав і поважати територіальну цілісність інших країн, — ідеться в декларації. — Своїми діями Росія діє у спосіб, що є недостойним статусу великої держави, і вона обрала шлях власної ізоляції від міжнародної спільноти».

Про те, що належність Кримського півострова Україні не може бути предметом компромісів, укотре нагадав на своїй сторінці у Twitter Президент Петро Порошенко. «Підтримую історичну заяву Вашингтона про невизнання спроби анексії українського Криму російським агресором. Достойна відповідь гібридним провокаціям Кремля після Гельсінкі. Щиро вдячний адміністрації Президента Дональда Трампа за безкомпромісну позицію щодо підтримки територіальної цілісності України в міжнародно-визнаних кордонах».

Президент висловив переконання, що «декларація держсекретаря США Майка Помпео нарешті позбавить Кремль імперських ілюзій. Хоч би скільки часу минуло, збройна окупація та незаконна анексія частини суверенної держави завершується одним — визволенням окупованої території, відновленням територіальної цілісності та компенсацією всіх завданих агресором збитків. Наша спільна стратегія — рухатися від політики невизнання до політики деокупації. Єдиним фронтом змусимо Росію припинити агресію та поважати міжнародне право. Крим — це Україна!».

Таку саму незмінну позицію означило у коментарі й вітчизняне МЗС: «Ця декларація підтверджує постійність політики США у питанні поваги до суверенітету і територіальної цілісності. Сполучені Штати Америки послідовно підтримують основоположний принцип міжнародного права ex injuria jus non oritur. Неправомірні дії не можуть бути основою прав для правопорушника».

Підтримав підлеглих і очільник зовнішньополітичного відомства Павло Клімкін. У мікроблозі Twitter він заявив: «Після цієї декларації маємо зміцнити зусилля й тиснути на Росію. Про балтійський сценарій, що тривав півстоліття, не маємо думати, цього не можна допустити. Хочу побачити Крим під українським прапором. Дуже!».

Без строку давності

Так само у своїх мікроблогах Twitter висловили позицію міністр закордонних справ Федеративної Республіки Німеччини Гайко Маас і його шведська колега Маргот Вальстрьом. Німецький дипломат написав: «Анексія була порушенням міжнародного права. Ми продовжимо наголошувати на цьому. Відмовляємося повертатися до звичного ведення справ із Росією, хоч би скільки часу минуло відтоді». Категоричність виявила й глава МСЗ Швеції: «Підтримую декларацію США стосовно Криму та їхню позицію проти незаконної анексії Росією. Швеція твердо підтримує територіальну цілісність України та політику Європейського Союзу невизнання відповідно до міжнародного права».

Міністр закордонних справ Італії Ензо Моаверо Міланезі також наголосив, що країна поважає принципи міжнародного права, отже не визнає російської анексії Криму.

Декларацію на підтримку позиції США оприлюднили зокрема й у польському МЗС. «Здійснюючи нелегальну анексію Криму і міста Севастополь у 2014 році, Росія порушила базові принципи міжнародного права, які поділяють усі країни: жодна країна не може силою змінювати кордони іншої країни, — цитує Укрінформ рядки з документа. — Звертаючи увагу на одностайне засудження Європейською Радою порушення Росією суверенітету України, а також приєднуючись до Кримської декларації, яку США проголосили 25 липня 2018 року, Польща відмовляється визнавати претензії Росії на території, захоплені силою з порушенням міжнародного права». Цієї позиції Польща обіцяє дотримуватися до відновлення територіальної цілісності України.

Михайло ЮРЧЕНКО

для «Урядового кур’єра»