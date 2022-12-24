Прем’єр-міністр Денис Шмигаль заявив, що у цивілізованих країнах розуміють: наша держава бореться за спільні цінності, свободу та майбутнє

Свою промову під час засідання уряду Прем’єр-міністр Денис Шмигаль розпочав з того, що назвав нещодавній візит Президента України Володимира Зеленського до Сполучених Штатів Америки по-справжньому історичним.

Очільник українського уряду заявив: «Зустріч із Президентом США Джо Байденом та виступ глави нашої держави в Конгресі проявили безпрецедентний рівень солідарності з українським народом. Америка чітко заявила, що підтримуватиме нас до перемоги. Це консолідована думка всіх політичних сил США й американського народу».

Денис Шмигаль акцентував, що за підсумками переговорів у Вашингтоні Україна отримає пакет військової допомоги на майже 2 мільярди доларів. Його частиною є нові системи HIMARS та комплекс Patriot, який надійніше захистить українське небо від російських терористів.

«Розраховуємо на схвалення Конгресом пакета підтримки України в розмірі майже 45 мільярдів доларів. Ідеться про військову, економічну та гуманітарну допомогу. Ця сума включена до федерального бюджету США на 2023 рік. Сенат вже проголосував за його проєкт. Тепер рішення за Палатою представників», — цитує слова очільника уряду департамент комунікацій Секретаріату Кабміну.

Прем’єр наголосив, що й міністри фінансів країн G7 підтвердили спільне бачення підтримки України в 2023-му.

«Уже мобілізовано до 32 мільярдів доларів. Це зокрема допомога від Євросоюзу на суму 18 мільярдів євро та пакет американської підтримки. Очікуємо й на позику Світового банку та бюджет підтримки від Японії. Особливі надії покладаємо на співпрацю з Міжнародним валютним фондом.

Країни G7 позитивно оцінили Моніторингову програму за участю ради директорів МВФ. Вони закликали якнайшвидше узгодити та реалізувати повноцінну програму співробітництва між Україною та МВФ. Розраховуємо, що вона розпочнеться 2023 року. Дякую Америці та країнам «Великої сімки» за лідерство в підтримці України! Ми боремося за спільні цінності, за вільний світ та за наше в ньому майбутнє. Переможемо разом», — констатував Денис Шмигаль.

Вони теж Герої

Прем’єр нагадав, що днями професійне свято відзначали українські дипломати й енергетики.

«Це люди стратегічно важливих нині професій. Зусиллями дипломатів створено потужну міжнародну коаліцію на підтримку України. Запроваджено безпрецедентні санкції проти росії. Завдяки дипломатичній активності швидше отримуємо допомогу зброєю. Дипломати здійснили прорив у євроінтеграції. Тепер Україна має статус держави-кандидата на вступ у ЄС та прагне якнайшвидше відкрити переговори про повноправне членство. Українська дипломатія посилює державу економічно. Залучає макрофінансову допомогу від партнерів та ресурси для енергосектору, працює над залученням іноземних інвестицій, захищає інтереси українських товаровиробників на світових ринках. Дякую всьому дипкорпусу та кожному дипломату за професіоналізм, невтомність та ініціативність.

Бійці енергетичного фронту щодня, щогодини, щохвилини успішно протидіють російським варварам. Завдяки їхньому героїзму ми витримали дев’ять масштабних та ще багато менших атак на українську енергосистему. Енергетики повертають світло в наші домівки. Ще важливіше — вони повертають світло в наші серця. Додають віри в те, що темрява не запанує ніколи. Честь і слава сміливим енергетикам, які є опорою України», — наголосив Денис Шмигаль.

Він додав, що щодня в Європі та світі з’являються нові ініціативи на підтримку України й українців.

«Уже прибуло понад 200 вантажів з енергообладнанням. ЄС пообіцяв мобілізувати для нас 900 генераторів. Дякуємо та цінуємо цей жест солідарності. 500 тисяч переважно малопотужних генераторів завезли в Україну цього року бізнес і люди. Додатково партнери дають нам великі генераторні установки, здатні живити важливі об’єкти, зокрема медзаклади чи насосні станції водоканалів. Так будуємо непробивний енергетичний мур, який агресор не здолає», — зауважив очільник уряду.

Рішення уряду

У країні триває розбудова мережі пунктів незламності. Є мета досягнути показника 15-17 тисяч пунктів у всіх регіонах держави. Для посилення фінансової спроможності громад уряд ухвалив рішення про механізм зарахування до місцевих бюджетів 13,4% акцизу за пальне. 2023-го ці кошти залишаться у громад, щоб місцева влада мала додаткові ресурси на відбудову інфраструктури та соцвидатки.

Уряд продовжує підтримку малого бізнесу та заохочує його до створення робочих місць. Тож у межах програми «єРобота» передбачено 400 мільйонів гривень на гранти підприємцям, що підуть на розвиток садівництва, облаштування теплиць, та мікрогранти для створення чи розвитку власної справи.

Перший віцепрем’єр-міністр — міністр економіки Юлія Свириденко зазначила, що українська економіка щодня змушена долати нові виклики, однак уряд постійно шукає засоби для стабілізації ситуації, і підтримка бізнесу є одним з ефективних інструментів для відновлення економіки. Урядовиця уточнила, що Кабмін передбачив додаткові кошти на розвиток бізнесу зокрема в сільському господарстві, будівництві, транспортній, освітній, науковій галузях. Така підтримка передбачає створення понад 2 тисяч робочих місць.

Уряд передбачив понад 27,3 мільйона гривень на відшкодування комунальних витрат за серпень громадам, які прихистили внутрішніх переселенців у комунальних та державних закладах, а також приватних закладах освіти. Протягом серпня було розміщено майже 89 тисяч ВПО в регіонах та залучено 2918 різних закладів.