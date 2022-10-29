78 років тому Україну було звільнено від нацистів. Тоді українці побороли велике зло, яке загрожувало світу. І тепер перемагаємо інше зло, яке зросло на ідеях нацизму — рашизм. Ідеологію ненависті, загарбництва та геноциду. Агресор, який розв’язав криваву війну, обов’язково заплатить за свої дії. Розплата буде неминучою і закономірною. Справедливість переможе, а разом з нею переможе й Україна. Дякую кожному, хто наближає цей день. З цього розпочав свою промову під час чергового засідання уряду Прем’єр-міністр Денис Шмигаль.

Очільник уряду поінформував, що цього тижня Україна отримала потужний сигнал про послідовну, безперервну та дієву підтримку з боку міжнародних партнерів.

«У Берліні відбулися важливі зустрічі в межах українсько-німецького економічного форуму та експертної конференції з відновлення України. Канцлер Німеччини Олаф Шольц сказав: «Європейському і німецькому бізнесу варто інвестувати в Україну, бо це майбутній член ЄС, і в цьому солідарний німецький бізнес». Сподіваюсь, увесь європейський, світовий бізнес приєднається до цієї ідеї.

Бачимо зацікавленість потенційних інвесторів і розуміємо їхні застереження. Одне з них — це безпека. Тому уряд України ініціює механізм страхування військових ризиків для іноземних інвестицій. Зокрема, через Багатостороннє агентство з гарантування інвестицій (MIGA) та Світовий банк. Уже спрямовано 30 мільйонів доларів на пілотний проєкт. До процедури страхування обіцяє долучитись Міністерство економіки Німеччини, інші партнери», — цитує слова Прем’єра департамент комунікацій Секретаріату Кабміну.

Допомога партнерів

Денис Шмигаль розповів, що в Берліні було ухвалено принципове рішення про створення Фінансової координаційної платформи: «Це фактично фінансовий аналог безпекового «Рамштайну». Платформа діятиме у форматі зустрічей представників України, ЄС, країн G7 та міжнародних фінансових організацій. Міністри фінансів спільно координуватимуть різні аспекти фінансової допомоги Україні, узгоджуватимуть джерела фінансування короткострокових та довгострокових планів відновлення, страхування, питання конфіскації й використання заморожених російських активів.

У Берліні він чітко наголосив на потребах у коштах для швидкого відновлення України. Це ресурси на відбудову критичної для життя мільйонів людей інфраструктури. У тому числі електростанцій та підстанцій, ліній електропередач, об’єктів з генерації тепла, водогонів, громадських споруд тощо. У 2023 році на цілі швидкого відновлення нам потрібно 17 мільярдів доларів. За результатами конференції в Берліні є рамкові домовленості щодо цих коштів. Працюватимемо над тим, аби вони надійшли в Україну якнайшвидше».

Прем’єр зазначив, що для покриття дефіциту бюджету наступного року Україна потребує від партнерів 38 мільярдів доларів. Президентка Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн у Берліні заявила, що ЄС працює над тим, аби надавати Україні 1,5 мільярда євро щомісячно, за що Україна щиро вдячна. Решту коштів (це понад 20 мільярдів доларів) Україна планує отримати від США та МВФ, і за цими напрямами роботи є значний прогрес. Під час зустрічі з очільницею Міжнародного валютного фонду Крісталіною Георгієвою домовлено якнайшвидше пройти всі підготовчі етапи аби перейти до нової повномасштабної програми співробітництва з МВФ не пізніше I кварталу 2023 року.

Рішення уряду

Уряд ухвалив проєкт Меморандуму про порозуміння між Кабінетом Міністрів України та Міжнародною фінансовою корпорацією, яка є частиною групи Світового банку.

«Цей меморандум дасть змогу спільно визначати та працювати над фінансуванням проєктів державно-приватного партнерства в різних сферах економіки. Йдеться про проєкти в енергетиці, інфраструктурі, інших галузях. Це додаткові інвестиції, можливості для приватного бізнесу, нові робочі місця та сильніша економіка України», — прокоментував Прем’єр.

Уряд розраховує на технічну допомогу партнерів у проходженні зимового періоду, аби зберегти світло й тепло в оселях українців. Водночас передбачено 12,7 мільярда гривень у бюджетній програмі для закупівлі газу на цю зиму. І уряд дозволив компанії «Нафтогаз Трейдинг» купувати газ у межах цієї бюджетної програми.

«Маємо понад 14 мільярдів кубів у газосховищах і цього було б абсолютно достатньо для стабільного проходження нормальної зими. Але ця зима, на жаль, проходитиме в незвичайних умовах, і тому потрібно мати додаткові ресурси та резерви», — пояснив Денис Шмигаль.

Також він акцентував, що, аби підвищувати стійкість країни до наявних і майбутніх викликів, потрібна сильна, стійка економіка та працюючий приватний сектор. В умовах війни та економічної кризи держава та уряд беруть на себе ключову роль у створенні стимулів для економічного відновлення, продовжуючи програми пільгового кредитування, грантові програми, розвиток програми інвестнянь, індустріальних парків, дерегуляцію та податкові стимули.

Уряд дозволив запустити в Україні індустріальні парки (ІП) в тому вигляді, у якому вони принесли успіх в багатьох країнах до цього. Затверджено порядок надання коштів для облаштування ІП та будівництва об’єктів інфраструктури, необхідних для їх функціонування. Максимальна сума — до 60 мільйонів гривень, за умови, що це не більше 80% від проєкту.

Також Кабмін схвалив порядок надання компенсації відсоткової ставки за кредитами, які беруть для облаштування ІП, а також для здійснення господарської діяльності в межах цих парків. Для компанії, яка облаштовує ІП, максимальний обсяг компенсації становитиме 60 мільйонів гривень, для учасників — 45 мільйонів. Завдяки цим коштам уже найближчим часом десятки бізнесів по всій країні активізують виробництво та створення нових робочих місць.

Уряд надав понад 320 мільйонів гривень на створення та розширення нових підприємств у межах програми єРобота. 306 мільйонів — безповоротні гранти для створення 47 нових переробних підприємств. Решта — для створення нових аграрних підприємств у сфері ягідництва та садівництва.

Кабмін урегулював питання допомоги й соціального захисту українців, звільнених із полону. Це стосується і військових, і цивільних. Ідеться про першочергову допомогу та забезпечення всім необхідним, зокрема харчуванням і зв’язком. Про безкоштовну психологічну та медичну реабілітацію, а також первинну правову допомогу. Місцеві адміністрації допомагатимуть з усім цим.