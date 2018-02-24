При цьому влада обіцяє зробити все, щоб вони залишалися працювати саме в нашій країні

Як зберегти талановиту молодь та її потенціал, щоб такий симбіоз працював на розвиток нашої країни? На це та багато інших непростих запитань намагалися знайти відповіді студенти й викладачі Національного технічного університету «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського», переможці олімпіад, вихованці Малої академії наук і молоді вчені разом із Президентом Петром Порошенком.

Із цією метою створено Національну раду з питань розвитку науки й технологій, а тепер створюють Національний фонд досліджень. Це те, що слід було зробити не один десяток років тому. Ідеться про започаткування системи грантів, за які б точилася чесна й конкурентна боротьба — за такі проекти, яких держава потребує насамперед. «Весь світ давно працює в такому алгоритмі. І приємно, що ми крок за кроком рухаємося в цьому напрямку», — потішив обдаровану молодь доброю новиною Президент.

Хоч ніхто не заперечує можливості виїзду студентів за кордон і переваги навчання у провідних вишах Європи чи світу, усім нам хочеться, щоб здібна, талановита й геніальна молодь залишалася саме у нашій країні. «Ми робитимемо все, щоб у нас для молодих вчених, якщо вони мають талант, хист і нестримне бажання займатися наукою, створити максимальні умови. У жодному разі не можна допустити, щоб вчені вимушені були полишати Україну».

Укотре йшлося про необхідність створення таких умов, за яких випускникам вишів і науковцям було б вигідно реалізовувати себе саме в нашій країні. Адже тут потребують інноваційних підходів у всіх сферах життя.

Президент вважає, що важливо, аби молодь, навчаючись навіть у сільській школі, мала доступ до інтерактивних занять найкращих викладачів світу. Нині, скажімо, напрацьовують дуже активну амбітну програму сільської медицини, яка передбачає інтернет-зв’язок четвертого покоління в кожному українському селі.

Вітчизняні установи та організації беруть дедалі активнішу участь у межах найбільшої рамкової програми ЄС із фінансування науки та інновацій. І за підсумками 446 конкурсів для 117 українських організацій-учасників програми «Горизонт 2020» уже передбачено фінансування 17 мільйонів євро. Про таке раніше можна було лише мріяти.

Зміцнення економіки й посилення обороноздатності країни невіддільні від наукового прогресу й розвитку інноваційних технологій. І тут роль столичної політехніки важко переоцінити. Її розробки доволі швидко втілюють у життя.

«Наша співпраця в науковій галузі — складова Угоди про асоціацію, яка відкриває нові можливості для українських вчених», — підкреслив Президент, додавши, що влада робить усе для якомога швидшої гармонізації українського законодавства з нормами ЄС.

«Дуже важливо, щоб ваші однолітки, дивлячись на вас, по-доброму заздрили. Щоб ви були локомотивом змін, які б власним прикладом долучали дедалі більше молодих хлопців і дівчат до науки. Хтось це зробить на рівні школи, хтось на перших курсах вищих навчальних закладів. Але обов’язково. Це дуже велика радість — творити. Вірю у вас», — зворушено звернувся Петро Порошенко до молоді.

Він вручив 40 президентських премій молодим вченим. Серед відзначених проекти співробітників і кандидатів технічних наук НТТУ «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського», Національного авіаційного університету, Харківського державного університету харчування та торгівлі, Інституту агроекології і природокористування Національної академії аграрних наук, співробітників і кандидатів сільськогосподарських наук Інституту рослинництва імені Юр’єва Національної академії аграрних наук.

Поділився Петро Порошенко і враженнями після огляду виставки, де представлено наукові проекти. За його словами, ці розробки свідчать про дуже важливу річ: наші вчені не лише опанували сучасні технології, прилади, а створюють і вдосконалюють підходи та пропонують нові для розв’язання проблем у різних галузях. Наприклад у медицині — сучасні фармакологічні препарати для лікування інсультів, інфарктів, ішемічної хвороби серця.

На виставці проектів представлено дві розробки з роботи безпілотних літальних апаратів. «Мені приємно, що ми одразу ж з паном ректором знайшли пропозиції, і я доручу нашій оборонній промисловості здійснити заходи, щоб скоротити відстань від вашої розробки, випробувань, постановки на виробництво і постановки на озброєння. Бо для мене ваші розробки передусім можуть урятувати життя людей, наших хлопців, які боронять Україну на фронті», — цитує департамент прес-служби АП слова Петра Порошенка.

Інтелектуальний світ відкритий для української молоді. Крім того, є величезні можливості наших вищих навчальних закладів, вищої школи, які відкрилися після ухвалення в 2014 році Закону «Про вищу освіту», який значно розширює можливості вчителів і учнів. «Ми зробили величезні кроки в тому, щоб інформаційні можливості були доступні для наших вчених», — додав Президент.

У 2015 році Україна стала асоційованим членом рамкової програми Європейського Союзу з досліджень та інновацій «Горизонт-2020». «Моя порада: просто зараз світ відкритий для вас. Звичайно, треба знати мову українську та англійську, треба знати мови і національних меншин», — резюмував Петро Порошенко.

Михайло ЮРЧЕНКО

для «Урядового кур’єра»