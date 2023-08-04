Удруге за рік керівники закордонних представництв зібралися на нараду з вищим керівництвом держави. Адже війна вимагає нових підходів до зовнішньої політики

Наради керівників закордонних представництв — звична практика для української дипломатії. У мирні часи вони відбувалися щодва роки. Від останньої зустрічі Президента з українськими послами, яка пройшла в Києві у грудні 2022 року, минуло лише трохи більш ніж пів року, і ось дипломати знову прибули в Україну, щоб провести нараду з вищим керівництвом. Адже війна вимагає інших підходів до зовнішньої політики.

Захід відбувся під гаслом «Перемога понад усе!» під керівництвом Президента Володимира Зеленського за участі першої леді України Олени Зеленської, Голови Верховної Ради Руслана Стефанчука, Прем’єр-міністра Дениса Шмигаля, керівника Офісу Президента Андрія Єрмака, міністра закордонних справ Дмитра Кулеби.

Цього року маємо відкрити переговори щодо членства в ЄС, і країна буде до цього готова

ОРІЄНТИРИ. Президент Володимир Зеленський окреслив перед послами чіткі пріоритети діяльності: поставки зброї, антиросійські санкції, інвестиції у відбудову інфраструктури та початок перемовин про вступ до Євросоюзу

«Зараз спеціальний момент, коли потрібне саме таке спілкування, саме такий формат. За місяць у країнах-партнерах почнеться новий політичний сезон. І нам із вами вдалося зробити так, що минулі політичні сезони у світі стали про­українськими. Причому вони стали такими в усіх державах, чия підтримка життєво важлива для України, для українців. За серпень маємо підготуватися до нового політичного сезону у світі, щоб і цей дуже важливий сезон теж став проукраїнським», — заявив Президент, відкриваючи нараду. За його словами, кожне рішення, яке ухвалюють у світі «про Україну та українців, і має бути для України та українців». «Нині бути послами України — це бути послами тих рішень, яких ми очікуємо, які готуємо, наповнюємо змістом», — наголосив Володимир Зеленський.

Залучити якомога більше держав до формули миру

Глава держави пояснив дипломатам, за якими саме напрямами він очікує важливих рішень: формула миру, зброя та санкції, інтеграція України із Євросоюзом і НАТО, безпекові гарантії та політика сусідства, економіка і відновлення, захист прав та інтересів українських громадян в Україні та за кордоном. Президент зупинився на кожному напрямі окремо, пояснюючи його важливість.

За його словами, формула миру перестає бути лише українською ініціативою і поступово набуває підтримки світової більшості, оскільки абсолютна більшість держав «прагне миру та міжнародного спокою, прагне безпеки й надійного демонтажу створених росією загроз».

Десять пунктів формули миру відображають саме це прагнення, і українській стороні у співпраці з міжнародними партнерами вдалося сформулювати їх так, що всі держави — і більш активні на міжнародній арені, і більш стримані мають змогу долучитися до роботи над нею. «Частина держав і міжнародних організацій уже взяли на себе абсолютно конкретні зобов’язання та співпрацюють з Україною для реалізації нашої формули миру, — сказав Президент. Він закликав послів долучати до цієї роботи й інші держави та міжнародні організації, які можуть зробити вагомий внесок заради миру. Для цього, на його думку, українські дипломати повинні проводити активну інформаційну роботу серед політичних еліт у країнах перебування, щоб вони «знали і розуміли прагнення України до справедливого та чесного миру, дієвість формули миру, її всеосяжність». «Особливо важлива робота з країнами Глобального Півдня, якими росія намагається постійно маніпулювати. У держави-агресора не має бути навіть можливості створити видимість, нібито якась значуща частина світу підтримує агресора й російський терор», — наголосив Президент.

Володимир Зеленський повідомив, що Глобальний саміт формули миру може відбутися цієї осені. «Осінь уже дуже скоро, але ще є час на підготовку саміту та залучення більшості країн світу. Це залежить від вашої активності», — звернувся до послів Президент.

Далекобійні ракети, ППО та F-16

Наступний пріоритет зовнішньої політики — зброя. «Потужність наших воїнів на фронті — це багато в чому наслідок потужності наших домовленостей із друзями і партнерами», — сказав глава держави. За його словами, чим більше про Україну знають у світі, чим ліпше розуміють те, що тут відбувається, тим більше в нас систем ППО, тим більші наші далекобійні можливості, тим більше в нас техніки, таких важливих дефіцитних снарядів. «Чи допомагає держава вашого перебування? Це дуже важливо. І чи допомагаєте ви особисто Україні? І це стосується не тільки постачання, а й виробництва відповідної зброї, снарядів в Україні», — наголосив Президент.

За його словами, щомісяця у нас додаються нові потужності з виробництва зброї, снарядів, ракет, з ремонту та обслуговування техніки. «Уперше в Україні будуємо армію дронів і флот морських дронів. Наша мета — зробити оборонно-промисловий комплекс одним із найсильніших у Європі, і це потребує підтримки найсильнішою дипломатією», — заявив Володимир Зеленський. Він зауважив, що завдання послів — краще за всіх знати, якою зброєю володіє держава їхнього перебування, яке виробництво здатні налагодити в Україні або разом з Україною компанії цих держав і які кроки необхідні, щоб посилити оборонну співпрацю.

Президент констатував, що оборонні потужності нашої держави поки що все-таки менші, щоб очевидно переважати над російськими окупантами, тому активність нашої дипломатії повинна забезпечити зміну фронтової рівноваги на перевагу України. Володимир Зеленський переконаний, що це можливо, якщо у небі над нашою країною з’являться західні винищувачі F-16. «Цього місяця почнеться тренування наших пілотів. Зараз варто працювати на сто відсотків із країнами, які мають ці літаки і які зможуть нам після навчання їх передати. Це складне завдання. Якнайшвидше має відбутися постачання та бойове застосування F-16 нашими пілотами. І ви розумієте, про які країни йдеться», — сказав Президент.

Він також заявив, що пріоритетами для постачання Україні залишається далекобійна зброя, зокрема ракети американського виробництва АTACMS, і системи протиповітряної оборони, щоб вся Україна була захищена від російського терору. Для виконання цих цілей посли повинні проводити активну роботу з громадськими діячами та медіа, з експертною спільнотою країни перебування, щоб українська тематика була постійно у фокусі уваги.

Одним із дієвих видів зброї проти росії залишаються санкції. «У різних партнерів різна швидкість санкційної політики. Є країни, які допомагають, на жаль, росії обходити санкції, а фактично — продовжувати терор на нашій землі. Є компанії, зокрема в країнах вільного світу, які виробляють критичні компоненти для оборонної промисловості, продукцію подвійного призначення, електроніку, чипи — і все це поки що потрапляє до російського агресора різними шляхами попри санкції. На жаль. Ми повинні перетворювати такий жаль на новий тиск, на нові рішення заради України та глобальної безпеки», — заявив Президент.

Принципове завдання санкційного тиску — максимально обмежити виробничий потенціал росії. Для цього українські дипломати мають невтомно переконувати партнерів і відповідні компанії, приватні структури закривати всі можливі шляхи постачання критичних компонентів у росію. «Потрібна синхронізація швидкості санкційної політики між нашими партнерами. Ті, хто відстає у санкціях, мають відчути, наскільки важливо бути швидшими. Осінь має стати й часом нового пакета санкцій Євросоюзу проти росії. Усе це — абсолютно досяжні цілі», — вважає Володимир Зеленський.

Безпекові гарантії на шляху до вступу в ЄС і НАТО

Наступний зовнішньополітичний орієнтир — інтеграція України до Євросоюзу і НАТО, надання нашій країні безпекових гарантій та політика сусідства. «Цього року маємо відкрити переговори щодо майбутнього членства України у Євросоюзі, і ми будемо до цього готові», — заявив Президент. Українська влада виконає для цього свою частину роботи й ухвалить усі відповідні закони, які є частиною пакета для відкриття переговорів щодо нашого майбутнього членства. Володимир Зеленський зазначив, що будь-яка невизначеність з боку ЄС щодо України — це слабкість. «А слабкість спокушає росію бути агресивною й намагатися заповнити своєю присутністю той простір, у якому не вистачає співпраці та інституцій Європейського Союзу», — сказав він. Глава держави закликав усіх дипломатів, які працюють у столицях європейських країн та в інституціях Євросоюзу, максимально консолідувати політичну підтримку Європи «заради спільної безпеки та спільного розвитку». Оскільки жодної альтернативи вступу України до ЄС немає, наголосив Президент.

Щодо НАТО, то, за словами глави держави, Україні вдалося змінити філософію відносин з Альянсом. «Нарешті обговорюється, коли має бути запрошення для України в НАТО. Ми прибрали табу на такі розмови. Є усвідомлення, що Україна буде в НАТО, і це лише питання часу. Вже працює й новий інструмент — Рада Україна — НАТО, причому саме як інструмент інтеграції. Тобто наша спів­праця з Альянсом, усі бачать, практична і такою має бути й надалі», — сказав Президент. Він закликав послів почати підготовку до саміту НАТО у Вашингтоні, який пройде 2024 року. Глава держави висловив думку, що цей саміт може стати історичним для України та всіх наших союзників по НАТО. І закликав послів у країнах НАТО працювати для консолідації всіх столиць Альянсу навколо пріоритетів спільної безпеки. А завдання послів у решті країн світу — щоденно спростовувати російську дезінформацію, нібито перспектива членства України в НАТО була причиною і призвела до війни. «Це дуже важливо — боротися проти цієї дезінформаційної політики російської федерації. Спростовувати її», — наголосив Президент.

На шляху до вступу в НАТО Україні треба залучитися безпековими гарантіями, які до кінця цього року мають стати конкретними. Оскільки до відповідної Спільної декларації Групи семи приєдналися ще 12 країн-партнерів: Бельгія, Данія, Ірландія, Ісландія, Іспанія, Норвегія, Нідерланди, Португалія, Румунія, Фінляндія, Чехія та Швеція. Володимир Зеленський повідомив, що цього тижня почнеться робота вже над двосторонніми угодами щодо безпекових гарантій, і першою державою у цій спільній роботі стали США.

Один із найбільш важливих напрямів дипломатичної роботи — політика сусідства, яка стосується не лише тих послів, які працюють у країнах ЄС. «Адже в сучасному світі всі вільні нації, усі демократії, усі ринкові економіки — певною мірою сусіди. І потребують добросусідства. Наші цінності — вільних народів — спільні», — зауважив Президент. За його словами, завдання дипломатів — створювати для нашої держави більше добросусідських можливостей, захищати не лише наші інтереси, а й спільність інтересів із сусідами, окрім держави-агресора та її сателітів. Він закликав послів охолоджувати емоції, «коли вони надто сильно вирують у політиці сусідів».

Це особливо важливо сьогодні, коли в кількох країнах-партнерах наближається час виборів, що «створює певну складну кон’юнктуру». «Нам потрібне розуміння, яке долає будь-яку таку політичну внутрішню кон’юнктуру. Потрібні нові прояви солідарності та нові програми співпраці й довготривалої системної підтримки», — сказав Президент. Як позитивні у цьому плані він навів приклади довготривалої підтримки в рішеннях Німеччини, Швеції, Норвегії, Чехії, Данії, Литви та Японії. «Ми з цими країнами точно сходимося в розумінні свободи та захисту життя. Українська дипломатія має бути активною саме заради такого розуміння і з іншими нашими партнерами», — зазначив глава держави.

Кожна інвестиція — це крок до перемоги

Наступний орієнтир у зовнішньополітичній діяльності — економіка та відновлення. «Що більше робочих місць вдасться зберегти та створити в нашій державі, то сильнішими всі ми будемо. Кожна нова інвестиція в Україну зараз — це плюс один крок до нашої перемоги», — сказав Президент. За його словами, кожна нова технологія, яка приходить в Україну, працює на порятунок життів українців. А всі програми патронату й шефства партнерів над регіонами та містами України, які зазнали ударів російського терору та потребують відновлення, — це допомога реальній, практичній децентралізації у державі.

Так, у Миколаївській області є співпраця з Данією, у Житомирській — з країнами Балтії, а в Дніпрі — із Чехією. Там місцева влада безпосередньо працює з партнерами заради відновлення, і це додає більше швидкості та ефективності. «Ваше завдання — більше патронату, більше країн, більше шефства для областей і міст, селищ України, більше нових технологій для України, більше економічної активності, нових інвестицій та в підсумку — більше нових робочих місць», — наголосив Володимир Зеленський.

Він запропонував послам співпрацювати з компаніями, діяльність яких потрібна нашій країні, і забезпечити рішення про інвестиції чи меморандуми про початок роботи в Україні, коли безпекові умови це дозволять. «Оберіть сотню найбільших меценатів країни, де ви працюєте, та організуйте їхній приїзд в Україну. Світ має бачити, що в нас відбувається. Будьте активними з бізнес-асоціаціями — вони мають знати, що пропонує наша держава: які ресурси, виробництва, які технології», — сказав Президент. Він також закликав дипломатів робити все можливе заради розширення безмитного доступу українських товарів на ринки країн-партнерів.

Окремий напрям, без якого відновлення чи трансформація України просто неможливі, — це гуманітарне розмінування. Українська влада вже активно над цим працює, залучаючи допомогу партнерів. Куратор цього напряму — перший віцепрем’єр-міністр Юлія Свириденко. Є конкретні країни, які можуть допомогти у гуманітарному розмінуванні, є спеціальна техніка, дуже потрібна Україні, зокрема це дрони та важкі машини для розмінування. Проте на сьогодні Україна має лише 26 таких машин.

Мета — повернення людей додому

Останнім пріоритетом діяльності українських посольств, за словами Президента, мають стати інтереси українських громадян. «Усе, що робить наша держава, спрямоване на захист життя людей в Україні, нашого народу, який зараз не тільки в Україні, а й у різних країнах світу», — наголосив Володимир Зеленський. Він висловив вдячність усім державам, які прихистили переселенців з України. Це, за його словами, історична вдячність, яка збереже назавжди теплі емоції та сердечність у відносинах із багатьма державами: Польщею та Німеччиною, із країнами Балтії та Румунією, із нашими партнерами з Чехії… Ірландія, Британія, Франція, Іспанія, Словаччина, Італія, Португалія, Сполучені Штати, Канада і ще багато наших друзів… «Але мета України — повернення людей додому, збереження їхнього зв’язку з Україною, з українською культурою, з нашим суспільством», — наголосив Президент.

Українська книжка, український інформаційний простір, українська освіта мають бути доступними для наших людей, які перебувають за кордоном. «Це, я вважаю, також і ваша особиста відповідальність», — звернувся до послів Володимир Зеленський.

Одне з обов’язкових завдань українських закордонних представництв — це захист прав наших громадян, які мають відчувати, «що ви з ними та заради них, а отже, Україна з ними». «Посольства України мають бути помічниками для наших людей і, якщо треба, рятівниками», — зазначив Президент. При цьому він визнав, що для діяльності необхідні фінансові ресурси кожному посольству. Президент підтвердив, що поспілкувався з приводу цього з міністром закордонних справ і профільним заступником керівника свого Офісу. «Обов’язково проговоримо цей бюджетний запит із Прем’єр-міністром, міністром фінансів — посольства України матимуть ресурси для роботи заради України», — запевнив глава держави.

Період важливих зовнішньополітичних рішень

Президент нагадав, що під час останньої зустрічі з послами він говорив про необхідність внести зміни до закону України про дипломатичну службу. Оскільки посольства мають працювати єдиною командою, а послам потрібні більші можливості, щоб формувати команду представництва. «Чи зробили ми такі зміни? Це питання. Про це треба говорити, і я доручаю Міністерству закордонних справ разом з Офісом невідкладно та спільно завершити процес змін до законів і забезпечити роботу нових норм, а отже, можливостей для послів України вже до кінця цього року», — сказав Президент.

Він закликав дипломатів докладати якнайбільше зусиль для реалізації викладених пріоритетів, оскільки найближчим часом на Україну чекають важливі зовнішньополітичні події, «буквально щоденно ми повин­ні додавати активності». «Зараз — формула миру та гарантії безпеки. Скоро — новий саміт Кримської платформи на рівні лідерів, і він має стати більш потужним, ніж торік. 6 вересня — саміт перших леді та джентльменів. Українська «м’яка сила» має стати потужнішою. У цей самий час ми проводимо продовольчий саміт — на розвиток наших гуманітарних зусиль за програмою Grain from Ukraine — «Зерно з України», — перелічив Президент.

Восени під час Генеральної Асамблеї ООН Україна має бути представлена потужно на Глобальному саміті миру і саміті Кримської платформи на рівні парламентів. Триває робота для організації платформ, конференцій, самітів Україна — Латинська Америка та Україна — Африка. Окрім того, восени 90-ті роковини Голодомору-геноциду. «Маємо вшанувати гідно, на високому рівні пам’ять жертв Голодомору та обов’язково відзначити зусилля тих країн, які разом із нами захищають історичну правду та визнають, що це був саме геноцид українського народу», — сказав Президент.

Він ще раз нагадав, що протягом осінніх місяців Київ очікує на відкриття переговорів із Євросоюзом щодо майбутнього членства, а у грудні — отримати бачення того, «що дасть Україні саміт НАТО у Вашингтоні».

Володимир Зеленський наголосив, що візити західних політиків в Україну та його візити в країни-партнери мають забезпечувати більше зброї для наших воїнів та більше сили для нашої держави. «Ваше завдання — щоб світ завжди був разом з Україною. Активність — це ключове для дипломатії. Є посли, які саме так щоденно працюють. Є й ті, хто скоріше статист, а реальну роботу здійснюють інші та на іншому рівні. За цей час, від серпня до грудня, ніхто не має права бути статистом, кожен має стати переможцем у своїй сфері, бо все це заради України», — завершив свій виступ Президент.