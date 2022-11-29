Днями обласне комунальне підприємство «Полтававодоканал» за сприяння обласної військової адміністрації та дитячого фонду ЮНІСЕФ отримало у своє розпорядження засоби для знезараження води й кілька аварійних дизель-генераторів. Як повідомив в. о. генерального директора КП «Полтававодоканал» Микола Третяк, таке обладнання дуже потрібне, тому що зможе забезпечити резервне живлення й автономну роботу життєво важливого для критичної інфраструктури міста устаткування й оснащення на підприємстві.

Насос без електрика не запрацює

Головний енергетик Полтававодоканалу Андрій Шкурат уточнив, що потужності отриманих генераторів вистачить для резервного електропостачання кількох таких об’єктів. За його словами, на підприємстві навіть розглядають можливість обладнати пересувний пункт автономного живлення.

Значущість генераторів помітно зросла останнім часом, коли на Полтавщині, як і у всій Україні, з відомих причин аварійно й за графіком стали вимикати електроенергію. Після ракетного удару росіян в об’єкт інфраструктури на території Кременчуцького району аварійні вимкнення електроенергії впровадили у всій області й усіх мікрорайонах Полтави. Через це світла полтавці фіксують перенапругу в електромережі, виходять з ладу електроприлади, побутова техніка. Проблемним стає піднімання на поверхню з артезіанських свердловин питної води.

У Полтававодоканалі пояснили, що в них є три групи насосів. Насоси першого підйому дістають артезіанську воду із глибини понад 700 метрів. Другого — подають воду від свердловини у місто. Третього — у квартири.

Перші дві групи насосів не вимикають під час погодинних та аварійних відімкнень, бо це частина критичної інфраструктури. Востаннє вони не працювали 10 жовтня. Того дня в усьому місті вимкнули світло, і об’єкти критичної інфраструктури втратили живлення.

Насоси третього підйому вимикають як звичайні об’єкти під час погодинних відімкнень електроенергії..

Частина насосних станцій третього підйому працює на автоматиці, і коли електроенергію на лінії вмикають, вони автоматично качають воду до будинкових мереж. Кілька десятків насосних станцій у Полтаві не автоматизовано, і якщо вмикається світло, то електрик має запустити насос вручну. Не всі ці насоси вимикаються водночас, але доки електрики водоканалу налаштовують один із них, потрібно їхати на іншу вулицю. Останнім часом електрики підприємства працюють в авральному режимі.

Чому не доходить теплоносій

Генераторів для насосів третього підйому донедавна на підприємстві не було. Тому система подачі води в багатоквартирні будинки повністю залежить від режиму функціонування електромережі. Об’єкти критичної інфраструктури, наприклад лікарні, мають резервне живлення, тому насоси там працюють і під час аварійних відключень.

Це підтвердили в урологічному відділенні КП «2-га міська клінічна лікарня ПМР» і розповіли, що недавно завдяки альтернативним джерелам безперебійного живлення провели успішну хірургічну операцію, коли не було електроенергії. Її виконали хірурги на чолі з Дмитром Іващенком.

За словами директора КП Максима Дудченка, спеціалісти вивчили досвід колег із фронтових регіонів, тому підготувалися до роботи в режимі 24/7.

Нюансами роботи в умовах знеструмлення поділився заступник генерального директора Полтавського обласного комунального виробничого підприємства «Полтаватеплоенерго» Ігор Процай.

«Від відключень ми нікуди не подінемося. Якщо за графіком, то підприємство їх легше перенесе, а якщо ні, то важче. Може постраждати обладнання тощо. Якщо світло вимикатимуть на дві години, то такі відключення для теплопостачання не будуть критичними навіть у холодний період. Швидкість охолодження теплоносія за таких умов не більша, ніж швидкість його подачі. Можливо, буде незначний дискомфорт у мешканців. У таку погоду, як нині, і три години без світла — не критично. Якщо буде нижча температура, відключення завдаватимуть більшої шкоди. Якщо температура знизиться до –10 градусів, то щоб теплоносій не охолов, відключення не може тривати більш як 1,5 години.

Часті відключення електроенергії можуть негативно позначитися на економіці підприємства. Щоб підтримувати сталу температуру в оселях, слід підігрівати воду в мережі постійно.

Важко сказати, які будуть збитки, якщо вимкнення електроенергії триватимуть часто. Спочатку потрібно побути в цьому режимі певний період, наприклад з місяць, щоб зробити розрахунки».

У Полтаві майже 80 котелень, для деяких із них підприємства придбали генератори. Забезпечити всіх генераторами відповідної потужності неможливо. Оскільки термін виготовлення генераторів тривалий, на них попит великий. Окремі котельні потужні, тож їм генератора недостатньо.

Ігор Процай зазначив, що холодні батареї у квартирах можуть бути не тільки через аварійні відключення. Теплоносій може не доходити, якщо прорвало трубу або систему закупорило повітряною пробкою. У такому разі Полтаватеплоенерго радить зробити ревізію мереж й усунути неполадки. У разі аварії мешканцям слід звернутися на гарячу лінію підприємства, до своїх дільниць житлово-експлуатаційного об’єднання або в міську диспетчерську.