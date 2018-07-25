Жителі шанували своїх визволителів, очевидці ділилися спогадами, кожен з учасників отримав незабутні враження. У Сєверодонецьку святкування тривали навіть два дні. Розпочалися з міського відкритого фестивалю «Peace, Love and Happiness» (мир, любов і щастя), який зібрав понад 300 місцевих жителів, запрошених артистів 23 музичних гуртів і байкерів. Наступного дня святкові заходи продовжилися на площі Миру покладанням квітів генерал-майорові Олександрові Радієвському на футбольному полі, де у спортивному двобої зійшлися команди міської ради та військового комісаріату. Був і молебень за Україну, відкриття меморіального знака «Пам’ять нації» та патріотичний автопробіг вулицями міста, якому не завадила гроза.
«22 липня 2014 року назавжди залишиться в пам’яті. Багато безсонних ночей в очікуванні визволення. Жили надією, і коли побачила на вулиці техніку з прапорами України, подумала, що то сон. Побачили перший такий рідний довгоочікуваний синьо-жовтий. Плакала від радості. Ми підбігали до військових, щоб почути бажане: незабаром визволять усю окуповану територію. Було відчуття повної ейфорії, але тоді ми ще не знали, що війна затягнеться так надовго. Сьогодні дякую всім бійцям, які нас визволяли, і вічна пам’ять загиблим за моє і ваше життя», — ділиться враженнями почесна громадянка Сєверодонецька письменниця Світлана Талан.
Іванка МІЩЕНКО
для «Урядового кур’єра»