За словами Прем’єра, з 1 травня майже 3 мільйони сімей, які користуються житловими пільгами та субсидіями, отримають автоматичний перерахунок адресної державної допомоги

Кабінет Міністрів ухвалив постанову про продовження чинності положення щодо покладання спеціальних обов’язків на учасників ринку електричної енергії до кінця жовтня 2025 року. Про це повідомив Прем’єр-міністр Денис Шмигаль під час учорашнього урядового засідання.За словами глави уряду, це рішення означає, що громадяни продовжать оплачувати електроенергію за незмінним тарифом — 4,32 грн за кВтгод. Крім того, з 1 травня, після завершення опалювального сезону, майже 3 мільйони сімей, які користуються житловими пільгами та субсидіями, отримають автоматичний перерахунок цієї адресної державної допомоги.

«Таким чином, в умовах повномасштабної війни підтримуємо наших людей і зменшуємо навантаження на бюджети українських родин», — наголосив Денис Шмигаль.Він зазначив, що уряд вже готується до наступного опалювального сезону, впроваджуючи заходи для посилення енергетичної системи.

«Минулого тижня урядова команда працювала у Вашингтоні. Одним із пріоритетів був пошук додаткових ресурсів для енергетичної стійкості. Ми підписали угоду з Європейським банком реконструкції та розвитку про залучення 270 мільйонів євро. Грант обсягом 140 мільйонів євро надає уряд Норвегії. За ці кошти плануємо закупити додатково близько 1 мільярда кубометрів газу, щоб в оселях українців наступної зими було світло і тепло», — повідомив Прем’єр-міністр.

Диверсифікація енергоджерел і газовидобуток Диверсифікація енергоджерел і газовидобуток

Денис Шмигаль зазначив, що попри масовані атаки ворога цієї зими, що призвели до втрат майже 50% видобутку, український газовидобувний сектор вистояв і продовжує стабільно забезпечувати споживачів блакитним паливом.

«Активно працюємо над тим, щоб компенсувати ці втрати, зокрема за рахунок імпорту. Від початку року вже законтрактовано 1,5 мільярда кубометрів газу. Ще 300 мільйонів кубометрів скрапленого природного газу (LNG) Нафтогаз закупить в польської компанії Orlen», — наголосив Денис Шмигаль.

Він зазначив, що уряд продовжує роботу над диверсифікацією джерел енергоресурсів, щоб забезпечити достатні обсяги газу для стабільного проходження зимового періоду.

Уряд ухвалив важливе рішення для прискорення вітчизняного газовидобутку. Про це повідомив Прем’єр-міністр.

«Приватним підприємствам нафтогазовидобувної галузі максимально спрощуємо процедури облаштування установок зберігання енергії, а також будівництва об’єктів, необхідних для приєднання до газотранспортної системи України», — зазначив очільник уряду.Він нагадав, що під час робочого візиту до США урядова команда підписала важливу енергетичну угоду зі Світовим банком.

«Отримаємо додаткове фінансування обсягом 70 мільйонів доларів. Це кошти для компанії «Укргідроенерго» на закупівлю сонячних панелей та акумуляторних батарей для чотирьох генераційних об’єктів. Загальна їхня потужність становитиме понад 230 МВт», — повідомив Денис Шмигаль і додав, що торік Україна домовилася про 200 мільйонів євро допомоги від уряду Італії та ЄБРР для відновлення гідроенергетики, з яких перший транш обсягом 50 мільйонів євро вже отримано.

Рішення для розвитку агросектору

Уряд продовжує програми підтримки сільгоспвиробників та започатковує нові механізми для розвитку аграрного сектору. Про це повідомив Прем’єр-міністр Денис Шмигаль. Він наголосив, що аграрії активно працюють під час весняної посівної кампанії попри виклики, які спричинила війна. Засіяно 2 мільйони гектарів ярих зернових та зернобобових культур, що становить 35% запланованих площ.

За словами Дениса Шмигаля, цього року понад 2,6 тисячі агропідприємств отримали пільгові кредити «5—7—9%» на загальну суму 15,4 мільярда гривень, а загальний обсяг залучених аграріями кредитів за різними програмами становив 34,6 мільярда гривень. У квітні розпочато виплати спеціальної дотації фермерам на 386 мільйонів гривень для розвитку тваринництва. Крім того, завдяки програмі компенсації 25% вартості української агротехніки сільськогосподарські підприємства закупили понад 6 тисяч одиниць техніки.

Денис Шмигаль повідомив, що уряд рішенням, ухваленим на засіданні, започатковує програму підтримки агровиробників, які вирощують бавовник.

«Виплата становитиме 10 тисяч гривень на один гектар. Ідеться про Миколаївську, Одеську та Херсонську області. Це буде стимулом для розвитку легкої промисловості, а також посилить обороноздатність держави», — наголосив Прем’єр.

Денис Шмигаль зазначив, що один із пріоритетів нині — очищення українських земель від вибухонебезпечних предметів. Саме тому Кабінет Міністрів удосконалив механізм компенсації вартості розмінування сільськогосподарських земель.

«Уточнюємо певні технічні моменти, які прискорять процедуру оформлення компенсацій. Від початку повномасштабної війни під час проведення сільськогосподарських робіт постраждало щонайменше 200 людей. Тому наше завдання — якнайшвидше розмінувати поля для безпеки українців та для розвитку аграрного сектору», — підсумував Прем’єр.

Джерело: Департамент комунікацій Секретаріату КМУ