Торік на початку грудня сталася неординарна подія: Верховний Суд України (ВСУ) постановив, що газорозподільні компанії зобов’язані безкоштовно встановлювати газові лічильники всім споживачам.

«Такі споживачі не зобов’язані знаходити джерела фінансування вказаних приладів обліку та робіт щодо їхньої установки, оскільки відповідне фінансування вже закладено у тариф на сплату спожитого газу», — йдеться у рішенні ВСУ.

Додамо, що суд розглянув позови фізичних осіб до газорозподільної компанії «Криворіжгаз». Споживачі також просили ВСУ визнати, що пропозиція «Криворіжгазу» щодо встановлення загальнобудинкового вузла обліку природного газу суперечить вимогам законодавства. За рішенням ВСУ, відмова встановлювати такі лічильники порушує права споживачів, тобто українського законодавства.

Як відомо, будь-яке рішення або трактування окремої справи нашою вищою Фемідою вважається своєрідним обов’язковим накресленням до дій в усіх подібних справах стосовно всіх відповідачів (у цьому разі облгазів).

Хто ж винен чи навпаки, має рацію в цій ситуації й наскільки це проблема в масштабах усієї України, намагався з’ясувати «Урядовий кур’єр».

Документи, що регулюють справу

«Кожен конкретний спір індивідуальний, тому говорити про те, що за аналогічними справами суди копіюватимуть рішення ВСУ, не можна. Правову позицію, яку він висловив, враховуватимуть. Однак кожен суддя, ухвалюючи рішення, бере до уваги матеріали конкретної справи (надані докази, суть позовних вимог тощо)», — зазначив «УК» адвокат юридичного бюро Дмитро Гутгарц.

Нагадаємо, що встановлення лічильників природного газу регулює Закон «Про забезпечення комерційного обліку природного газу» (№3533-VI), який було ухвалено 16 червня 2011 року; Кодекс газорозподільних систем, затверджений постановою Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг (НКРЕКП), від 30 вересня 2015 року та іншими нормативно-правовими актами.

Відповідним законом продовжено термін встановлення таких лічильників для населення, що проживає у квартирах та приватних будинках, у яких природний газ використовують лише для приготування їжі, до 1 січня 2021 року.

Як повідомив «УК» начальник відділу реалізації державної політики в нафтогазовій сфері Міністерства енергетики та вугільної промисловості (Міненерговугілля) Юрій Вялик, після опрацювання наданих зауважень і пропозицій до проекту постанови міністерство, відповідно до вимог регламенту Кабінету Міністрів, 23 листопада надіслало його на погодження центральним органам виконавчої влади. Остаточний варіант проекту постанови оприлюднено на офіційному сайті Міненерговугілля.

Чи є таке право?

Щиро кажучи, у прес-службі підприємства «КиївгазЕнерджі» — постачальника блакитного палива для споживачів столиці, були здивовані, що в регіонах України людям відмовляються безплатно встановлювати газові лічильники: «Ми встановлюємо, не вимагаючи жодної плати ні за сам прилад, ні за послуги. Жодних проблем із цього приводу в нас немає. Упевнені, що їх немає і в регіонах. Усі виконують Закон «Про забезпечення комерційного обліку природного газу».

Єдине, що можна додати: у документі не прописано, про які саме лічильники газу йдеться, тобто індивідуальні чи будинкові. Проте НКРЕКП чітко визначила: це стосується обох видів приладів. Важлива деталь: газові лічильники безплатно встановлюють тоді, коли газом користуються для приготування їжі. Для опалення та підігрівання води такі прилади встановлюють на платній основі».

До речі, із працівниками прес-служби «КиївгазЕнержді» згоден і Дмитро Гутгарц, який зазначає, що в українців і раніше було таке право. Звертаючись до газорозподільних компаній, вони можуть використовувати висловлену ВСУ правову позицію й більш аргументовано обстоювати свої права.

Незалежні юристи переконані, що кількість позовів до судів різних інстанцій із приводу не встановлення безплатних газових лічильників може зрости. Хоч на перепоні можуть стати обсяг судового збору та вартість правової допомоги, які не завжди можуть собі дозволити наші співгромадяни.

Черги на встановлення все-таки є

Проте, приміром, влада Києва вже давно рекомендувала жителям столиці обстоювати свої права і звертатися до газорозподільних компаній, вимагаючи безкоштовного встановлення лічильників. Ще навесні цього року Київський міський голова Віталій Кличко після масових звернень обурених киян, які скаржилися на високі суми, виставлені до сплати за блакитне паливо, зазначав, що всі платежі вмотивовані. «Щоб не обурюватися чималими сумами, які треба сплачувати за газ, раджу людям раз і назавжди встановити лічильники», — переймаючись долею киян, казав він тоді.

Однак додавав істотну деталь: щоб не чекати в черзі на встановлення безкоштовного лічильника, його можна купити в Київгазу або звернутися до інших підприємств, які мають відповідні дозволи.

Отже, проблема з великими чергами на таку потрібну безплатну справу є навіть у столиці. А що вже казати про регіони?!

Хоч і тут є ложка дьогтю: споживачам, які мають заборгованість за послуги з постачання газу, газорозподільні компанії можуть відмовити у встановленні таких лічильників на безоплатній основі. І таких споживачів в Україні чимало.

Проте треба дочекатися, коли буде ухвалено остаточний варіант проекту постанови уряду, який оприлюднено на офіційному сайті Міненерговугілля. Можливо, тоді раз та назавжди це питання буде вирішено.

P.S. Згідно з постановою Кабінету Міністрів від 19 жовтня 2018 р. № 867 «Про затвердження Положення про покладення спеціальних обов’язків на суб’єктів ринку природного газу для забезпечення загальносуспільних інтересів у процесі функціонування ринку природного газу», підвищення цін на газ для населення відбуватиметься в три етапи. Наступного разу цей показник зросте 1 травня 2019 року з 6235,5 грн за 1 тис. кубометрів до 8550 грн за 1 тис. кубометрів без ПДВ, витрат на транспортування та надбавки облгазів. Тому дуже важливо заради економії вже тепер встановити лічильники блакитного палива.