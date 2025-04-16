За словами Прем’єра, країна успішно завершила опалювальний сезон і розпочала підготовку до наступного

Україна успішно завершила третій опалювальний сезон під час повномасштабної війни і вже розпочала підготовку до наступного осінньо-зимового періоду. Про це повідомив учора, відкриваючи чергове урядове засідання, Прем’єр-міністр Денис Шмигаль.

«Ремонтуємо обладнання, захищаємо енергооб’єкти, залучаємо необхідні ресурси, щоб профінансувати цю роботу», — зазначив він.

Професіоналізм енергетиків і підтримка партнерів Професіоналізм енергетиків і підтримка партнерів

Глава уряду наголосив, що попри постійні атаки росіян проти вітчизняної енергосистеми, зокрема й під час опалювального сезону, нашій державі вдалося пройти його стабільно.

«У домівках мільйонів українців, у школах та лікарнях було світло і тепло. Наші підприємства також працювали без суттєвих обмежень», — наголосив Денис Шмигаль і додав, що з 2022 року ворог уразив понад 63 тисячі енергетичних об’єктів, однак завдяки безперервним ремонтам та відбудові вдалося відновити понад половину потужностей, пошкоджених торік.

Прем’єр нагадав, що атомна енергетика працювала з високою потужністю — усі дев’ять енергоблоків АЕС функціонували максимально ефективно.

«Європейські партнери вкотре продемонстрували непохитну підтримку. Ми розширили межі можливого імпорту електроенергії з Європи до 2,1 ГВт», — повідомив Денис Шмигаль.

За його словами, у Фонді підтримки енергетики України вже зібрали 1,2 млрд євро донорських коштів. Крім того, активно розвивається система децентралізованої генерації. Минулої зими запущено 148 когенераційних установок та 84 модульні котельні загальною потужністю 268 МВт. Денис Шмигаль наголосив, що цього року заплановано встановити ще 420 установок і котелень насамперед у прифронтових регіонах.

Популярні програми підтримки бізнесу та громадян, які залучають енергетичні кредити на встановлення газопоршневих, когенераційних установок, вітряків, сонячних панелей та генераторів. Денис Шмигаль повідомив, що за десять місяців реалізації програми бізнес отримав понад 10 млрд грн, що забезпечить встановлення майже 640 МВт. Кредитування фізичних осіб наближається до 1 млрд грн.

«Цієї зими ми також зупинили російський газовий транзит. Наша газотранспортна система працює стабільно, завдяки чому всіх споживачів забезпечено необхідним ресурсом», — зазначив глава уряду.

Уряд втілює принцип «росія заплатить»

Кабінет Міністрів доповнив Державний реєстр майна, пошкодженого та знищеного агресором, Системою обліку інформації про немайнову шкоду.

«Насамперед ідеться про депортації українців, убивства росіянами мирних людей, зниклих безвісти за особливих обставин. Система буде інтегрована з іншими реєстрами та базами й перебуватиме у віданні Міністерства соціальної політики», — повідомив Прем’єр-міністр.

Денис Шмигаль наголосив, що важливий напрям співпраці уряду з міжнародними партнерами — залучення російських заморожених активів для відновлення та зміцнення України.

«Ми послідовно втілюємо в життя принцип «росія заплатить». Формуємо міжнародний компенсаційний механізм, у межах якого вже функціонує Реєстр збитків. У ньому відкрито дев’ять категорій, за якими українці можуть подавати заяви», — зазначив він.

За словами Прем’єра, триває робота над тим, щоб до кінця року було відкрито всі 45 категорій Реєстру збитків.

Ще одне важливе рішення, ухвалене на засіданні уряду, спрямовано на посилення стійкості держави та продовження реформи державного резерву. Як повідомив Прем’єр, Кабінет Міністрів затвердив Положення про Державне агентство з управління резервами, що визначає правові підстави його роботи. Зокрема документ прописує завдання агентства, функціонал, права та обов’язки.

«Таким чином остаточно переходимо від радянської системи до сучасних підходів управління резервами. В умовах війни це важливий елемент нашої стійкості», — підсумував Прем’єр.

Джерело: Департамент комунікацій Секретаріату КМУ