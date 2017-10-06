Тернопіль знову вигадав черговий фестиваль. Цього разу «СС» (сала та самогону). Його організувала Гільдія рестораторів Тернопільщини разом з бізнес-партнерами. За форматом це гастрономічний триденний захід. Звісно, музика тут також мала панівне становище. Приїхали виступати молодіжні гурти «Біла вежа», «Медовий полин», «Барахта», інші. Гумору теж вистачало. Чого вартий фестивальний проморолик, який, по суті, затролили в інтернеті, адже організатори пожартували над тим, якими нас бачать росіяни. «Де сало, там і Україна!» — викладаючи мапу нашої держави з національного продукту, заявляють автори рекламного відео.
Але, здається, багатьом тернополянам теж не сподобалися витівки рестораторів. Ні, аж ніяк не у проморолику, а в обранні місця для фестивального дійства. Картоплю на салі смажили, ятки з наїдками і розмаїтим крамом розставили неподалік катедрального собору. Церква від такого сусідства, зрозуміло, не була в захопленні, тому висунула певні вимоги. «На них ми зважили, їх виконуємо», — запевнив представник оргкомітету Олег Макогін.
Як же популяризували давні українські продукти, на честь яких організували фестиваль? Ледь не три тисячі канапок із салом виготовили й пригощали учасників свята студенти Тернопільського коледжу харчових технологій та торгівлі. Четвертокурсник закладу Ярослав Наконечний каже, що бутерброди «комбінували як могли»: сало було нарізане, терте, із зеленню, болгарським перцем, паприкою, часником, шпинатом.
Ресторатори теж підготували різні наїдки. Крім канапок із салом, запрошували придбати й покуштувати смажену картоплю із салом, сандвічі, рулети із сала, вертути, сало в шоколаді. Пропонували навіть суші із сала з чорним хлібом. Безперечно, можна було поласувати й вудженим, вареним салом. Приготували також широкий вибір різних м’ясних смаколиків.
Охочі ж випити, гадаю, себе теж не образили — гарячих напоїв було на різний смак. Пивовари із селища Микулинці вирішили разом з рестораторами встановити черговий рекорд України. Поцікавився у Лани Вєтрової, керівника Національного реєстру рекордів, чи, бува, не підказала їм, який саме? Зауважила, що справді багатьох консультує, добирає номінації. Тернополяни ж виявилися обізнаними в цій справі, самі вигадали креативний рекорд, скомпонували, зробили ескіз. Не дивина, адже цього року під егідою Гільдії рестораторів Тернопільщини вже встановили чотири рекорди. На фестивалі сала та самогону виклали найдовшу в країні контактну барну стійку. Лана Вєтрова її виміряла й зафіксувала показник: 40 метрів 93 сантиметри. Тож вручила відповідні сертифікати організаторам. Барну стійку виклали із 42 пивних діжок ємкістю 150, 200 та 250 літрів. Дубові 250-літрові бочки виготовили на Прикарпатті, інші — за кордоном.
«Наприкінці року підбиватимемо підсумки, сподіваємося, Тернопіль вийде в лідери серед міст, які реєструють рекорди», — зазначила пані Лана.
На одній з фестивальних локацій подбали про своєрідний свинарник. Ні, тут показували не живих тварин, а металевих. Ці скульптури з металобрухту виготовив відомий тернопільський митець Сергій Кузнецов. Найбільшу зацікавленість вони викликали в юних містян і в тих, хто бажав залишити для себе фотоспомин про фестиваль.