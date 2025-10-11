Тривають відновлювальні роботи після масованого удару по енергетичній інфраструктурі

Прем’єр-міністр Юлія Свириденко провела вчора нараду із ключовими міністерствами, державними енергокомпаніями та службами, відповідальними за відновлення критичної інфраструктури.

Після масованого комбінованого удару росії, спрямованого на цивільну інфраструктуру, зокрема енергетичні об’єкти, в усіх регіонах України після відбою повітряних тривог розпочалися відновлювальні роботи.

«росія завдала чергового підлого удару по цивільній інфраструктурі, по життю людей та громад. Це був один із найбільших сконцентрованих ударів по енергетиці, значна частина ракет — балістичні. На жаль, є істотні пошкодження енергетичної інфраструктури», — зазначила Юлія Свириденко.

На нараді заслухали доповіді віцепрем’єр-міністра з відновлення, міністра енергетики та міністра внутрішніх справ щодо наслідків атаки та плану відновлення. Ремонтні бригади, енергетики та всі необхідні служби працюють із 7:30 п’ятниці у всій країні. У кожному регіоні визначено чіткі доручення для якнайшвидшого відновлення енерго- та водопостачання.

У столиці першою заживили критичну інфраструктуру, роботи з відновлення електропостачання тривають. У Київській, Полтавській, Харківській, Сумській областях діють графіки аварійних відключень та спеціальні графіки, про які повідомлятимуть Міненерго та Укренерго.

На час робіт на місцях забезпечено альтернативні джерела енергії: генератори, пункти незламності, додатковий зв’язок.

У Києві та інших областях збільшено кількість патрулів поліції на вулицях і в транспорті.

Прем’єр-міністр наголосила на важливості максимальної координації місцевої влади, громад та енергокомпаній із центральними органами для ефективного відновлення.

«Дякую всім, хто зараз працює над ремонтами та відновленням життєзабезпечення людей», — додала Юлія Свириденко.

Як повідомив міністр закордонних справ Ігор Клименко, росіяни масовано атакували вісім регіонів та місто Київ. Загинула дитина, поранено понад 20 людей. Під ударом ворога були енергетика, цивільна інфраструктура, житлові будинки.

«З перших хвилин після ударів екстрені служби системи МВС скоординовано працюють. У кожному регіоні діють оперативні штаби, які забезпечують швидке реагування на виклики. Тривають роботи з ліквідації наслідків обстрілів на Київщині, Запоріжжі, Дніпропетровщині, Кіровоградщині, Черкащині та Чернігівщині», — зазначив він.

Ігор Клименко повідомив, що залучено понад 1200 фахівців ДСНС та 200 одиниць спеціалізованої техніки. Визначено резерви: ще приблизно 1000 рятувальників та 200 одиниць техніки. У разі ускладнення ситуації їх доправлятимуть на місця ліквідації.

На об’єктах із підвищеним ризиком небезпеки рятувальники використовують роботизовану техніку та дистанційні піноутворювачі. Через повторні загрози гасіння пожеж ускладнюється.

«Від ночі в кожному постраждалому регіоні працюють посилені екіпажі поліції — кількість залученого особового складу збільшено вдвічі. Особливо у населених пунктах, де немає електропостачання. На місцях ударів організовано штаби фіксації заяв постраждалих», — додав Ігор Клименко.

На базі територіальних підрозділів ДСНС та поліції розгорнуто пункти незламності. Світло, зв’язок, тепло — громадяни можуть скористатися всім необхідним. Уже кілька тижнів росіяни роблять усе, щоб занурити країну в темряву. Четвертий рік українці щодня доводять: терор окупантів перед єдністю безсилий.

Джерело: Департамент інформації та комунікацій з громадськістю Секретаріату КМУ

Міністерство внутрішніх справ