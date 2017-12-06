Відповідно до Тимчасового порядку здійснення контролю за переміщенням осіб, транспортних засобів і вантажів вздовж лінії зіткнення умежах Донецької та Луганської областей, в’їзд на неконтрольовану територію та виїзд з неї громадян України та іноземців (осіб без громадянства) здійснюється за умови пред’явлення паспортних документів, що посвідчують особу, та дозволу.
Координаційним центром при Штабі АТО забезпечується організація діяльності координаційних груп та інформаційно-роз’яснювальна робота з населенням за телефонами «гарячої лінії».
Текст тимчасового порядку контролю за переміщенням осіб через лінію зіткнення у межах Донецької та Луганської областей.