Прем’єр-міністр Денис Шмигаль зазначив, що країна нині проходить черговий тест на міцність через погодні негаразди

Прем’єр-міністр Денис Шмигаль зазначив, що країна нині проходить черговий тест на міцність через погодні негаразди

Розпочинаючи вчорашнє засідання уряду, Прем’єр-міністр Денис Шмигаль зазначив, що нині до викликів повномасштабної війни додалися погодні негаразди, адже Україна опинилася в зоні дії потужного циклону.За його словами, заздалегідь було сформовано цілодобовий штаб з ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій на дорогах. Він активно працює, акумулюючи зусилля усіх критичних служб.До ліквідації наслідків негоди залучено понад тисячу одиниць техніки Агентства відновлення і ДСНС, працюють тисячі працівників, розгорнуто майже тисячу пунктів обігріву.

«Щира подяка всім поліцейським, рятувальникам, дорожникам, які допомагають українцям», — зазначив очільник уряду.

Окрему вдячність він висловив енергетикам і комунальникам. Навіть під час негоди вони ремонтують мережі й за добу повернули світло в домівки майже 300 тисяч українських родин. За словами Прем’єр-міністра, цими днями наша енергосистема проходить черговий тест на міцність.Вісім місяців активної ремонтної кампанії дають результати: після останньої масованої атаки дронами та під час стихійного лиха не було планових відімкнень споживачів.

За даними Міненергетики, генерація покриває потреби, можемо залучати допомогу від ЄС, ситуація залишається контрольованою, констатував Денис Шмигаль.

«І все-таки ми готуємося до всіх сценаріїв розвитку подій. У плановому порядку розгортаємо пункти незламності. Зараз їх приблизно 12 тисяч, ще 1,5 тисячі буде відкрито в разі потреби», — зауважив керівник Кабінету Міністрів.

За його словами, триває відновлення енергетики. Наповнюється Фонд енергетичної підтримки України. Разом з анонсованими внесками він вже становить орієнтовно 300 мільйонів євро.

2023 року надійшло майже 500 вантажів на 6 тисяч тонн гуманітарної допомоги для енергетичного сектору. Це генератори, трансформатори, вимикачі, спецтехніка.

«Солідарність з Україною продемонстрували 34 держави. Щиро вдячні їм за це», — наголосив Прем’єр-міністр. За його словами, країна потребує проведення енергоефективних заходів та оновлення об’єктів критичної інфраструктури.

«Сьогодні затверджуємо концепцію програми модернізації державних і комунальних підприємств — виробників теплової енергії. Ідеться про капітальний ремонт, стовідсотковий облік, підвищення ефективності та надійності, створення умов для залучення інвестицій.

Очікуємо, що до 2030 року буде відремонтовано 3 тисячі кілометрів тепломережі, встановлено 35 тисяч індивідуальних теплових пунктів, втрати теплоенергії знизяться до 11%», — зазначив главу уряду.

Триває робота з відбудови України в усіх пріоритетних напрямах. У житловому секторі це реалізація програми «єВідновлення». За пошкоджене російськими терористами майно держава виплатила українцям понад 1,8 мільярда гривень. Загалом подано майже 60 тисяч заяв, найбільше — від жителів Харківщини, Київщини та Миколаївщини.

Щодо знищеного майна, то, як повідомив Денис Шмигаль, є 6,4 тисячі заяв та майже 800 згенерованих житлових сертифікатів. Тепер цим компонентом програми можуть скористатися і співвласники майна.

Уже триває підготовка до наступної конференції з відновлення, яка відбудеться 2024 року в Берліні.

«Сьогодні створюємо для цього організаційний підготовчий комітет. Завдання — не просто залучити ресурси для швидкої відбудови, а визначитися з довгостроковою перспективою та синхронізувати відновлення з євроінтеграцією», — повідомив очільник уряду. Тут ключове питання — за чий кошт має відбуватися відбудова. Відповідь України однозначна: за це платитиме росія.

«Очікуємо на дієве рішення ЄС щодо конфіскації заморожених російських активів. Про це вчора мали розмову з віцепрезидентом Єврокомісії Вєрою Юровою та отримали позитивний сигнал», — зазначив Денис Шмигаль.

На завершення промови він розповів, що минулої суботи в Києві відбувся міжнародний саміт Grain from Ukraine, який дав потужний імпульс гуманітарній ініціативі Президента Володимира Зеленського.

Понад 100 мільйонів доларів спрямують партнери для закупівлі українського зерна країнам, які цього потребують. Зокрема, Швейцарія надасть понад 3 мільйони євро, Австрія — 3,8 мільйона євро, Швеція — додатково більш як 8 мільйонів і Литва — 2 мільйони євро.

«Разом ми нагодуємо сотні тисяч людей і не дамо росії знову використати голод як зброю. Дякую всім, хто сьогодні поряд з Україною, хто разом з нами обстоює цінності демократії, безпеки та справедливого миру. Працюємо далі для посилення, для перемоги, для відновлення», — наголосив Прем’єр-міністр.

Джерело: Департамент комунікацій Секретаріату КМУ