Сьогодні багато українців замислюються: як захистити себе і власну сім’ю. Адже рівень злочинності стрімко зріс, а реформована правоохоронна система поки що не може похвалитися значними успіхами. Тож громадяни все частіше поглядають у бік магазинів зброї, яток на ринках, інтернет-сайтів, де виблискують сучасні її зразки. Та на практиці виявляється, що не завжди зброя може захистити, а інколи здатна й нашкодити людині. Як же не потрапити в неприємну ситуацію?

Від знятої заглушки — до кримінальної справи

Днями до журналістів звернувся Дмитро К., й розповів історію про те, яких клопотів зазнав, придбавши стартовий пістолет. Восени торік під час обшуку правоохоронці знайшли й вилучили в нього пістолет «Zoraki-MOD914-S». Черкаський відділ поліції ГУ Нацполіції в області відкрив кримінальне провадження щодо Дмитра К. Адже експерт науково-дослідного експертно-криміналістичного центру МВС України зробив висновок, що конструкція пістолета змінена саморобним способом, шляхом видалення захисного елементу (заглушки) з каналу ствола. Дмитро ж посилається на відповідний закон, яким визначено: видалення будь-якої деталі з виробу не прирівнюється до його переробки чи внесення в нього конструктивних змін. Вже майже півроку власник «Zoraki» з допомогою фахових юристів доводить свою правоту в органах прокуратури та судових інстанціях, переконуючи, що мав право носити та користуватися згаданим пістолетом.

Аби зброя не накоїла лиха

Поки що вину (чи невинуватість) власника пістолета визначає суд. Роз’яснення ж щодо згаданої ситуації надав директор Черкаського НДЕКЦ МВС України Василь Аксьонов:

— Пістолети згаданої моделі, як і ряду інших, свого часу були нелегально ввезені на територію України. Потім правоохоронні органи почали їх вилучати, адже стартові пістолети мають відповідати визначеному законом критерію — мати фіксовану заглушку. Така заглушка не дасть змоги робити постріли дробовими патронами, забороненими конвенцією ООН, та іншими набоями. Конструкція має бути такою, щоб цю заглушку неможливо було викрутити. Наприклад, має бути заштифтована вставка в затворі. В даному ж випадку відбулася зміна конструкції пістолета. Разом з тим, при обшуку у згаданої особи були вилучені набої травматичної дії, які, не маючи офіційного дозволу, людина придбала нелегально. У такому разі зберігання цих боєприпасів — правопорушення. Хочеться запитати, навіщо громадянину пістолет, з якого знята заглушка, та ще й травматичні патрони? Можливо, з метою завдавання тілесних ушкоджень?

— Як саме проводилася експертиза?

— У ході проведення експертизи фахівець має довести, що зі вказаної зброї можна завдати тілесні ушкодження. Для цього використовуються спеціальне обладнання, розрахункові таблиці та методики, затверджені Мін’юстом та відповідними наказами МВС. Також проводився відстріл із даного пістолета. Експертиза показала, що з цієї зброї можна завдати людині тілесних ушкоджень. На мою думку, в цьому випадку експерт додержав усіх вимог законодавства й роботу наш фахівець виконав якісно. Звичайно, остаточну крапку в справі має поставити суд.

— Як же власнику зброї чи бажаючому її мати уникнути проблем із законодавством?

— Реєстрації в органах МВС потребує травматична зброя, до того ж право на її носіння мають не всі категорії населення. До кожної зброї, навіть холодної, існує сертифікат, виданий саме вітчизняною держустановою. Навіть оглядаючи зброю в ятці на ринку обов’язково поцікавтеся таким сертифікатом — зазвичай продавці зацікавлені в тому, щоб надати покупцю вичерпну інформацію. Є сертифікати й у відкритому доступі в мережі Інтернет. Якщо ви не мисливець і хочете придбати, наприклад, ніж, поцікавтеся, чи не підпадає він під критерії холодної зброї. Для цього можна навіть звернутися в НДЕКЦ і отримати безкоштовну консультацію, а якщо необхідно — то й довідку про те, що згадана річ не потребує обов’язкової реєстрації.

— На які ще аспекти має звернути увагу власник зброї?

— Якщо зброя вогнепальна, вона має зберігатися в окремих сейфах (вимоги до них чітко обумовлені законодавством). На мою думку, навіть та зброя, яка не підлягає обов’язковій реєстрації, теж має зберігатися в сейфах, аби унеможливити доступ до неї дітей чи сторонніх осіб. Є також правила поводження зі зброєю. Той, хто хоче володіти вогнепальною зброєю, має пройти спеціальне навчання, набути необхідних навичок. У Черкасах, приміром, є кілька сертифікованих тирів, де в цьому допоможе кваліфікований інструктор. А ще порадив би власникам зброї слідкувати за змінами в законодавстві, адже на часі — розгляд законодавцями кількох законопроектів, що можуть внести зміни у цю сферу.

Сувеніри чи боєприпаси?

Спілкуючись із директором НДЕКЦ, торкнувся й теми зброї та сувенірів, що потрапляють у регіони із зони проведення АТО.

— Чи можна вже зараз помітити певні тенденції, наприклад, безконтрольний приплив великої кількості зброї?

— Різкого зростання кількості зброї, як на мене, зараз не спостерігається, — продовжив Василь Аксьонов. — Про це можна судити з кількості тих експертиз, що проводить наш центр. Загалом спостерігається навіть зменшення кількості саморобної зброї, що її вилучають у громадян. Хоча є певні ознаки збільшення кількості виявлених вибухових пристроїв і речовин, наприклад, гранат. Велику кількість зброї власники здають добровільно, під час визначених правоохоронцями місячників.

— А як бути з військовими сувенірами, що привозять зі сходу України? Чи становлять вони небезпеку?

— Переконаний, військові, коли їдуть із зони АТО додому, свідомі того, що саме везуть із собою — боєприпаси (звичайно, це протизаконно) чи сувеніри, як наприклад, використані гільзи чи використані туби від гранатомета. Хотів би застерегти й тих, хто збирає колекції таких сувенірів, готує експозиції. Адже, наприклад, працівник музею чи директор школи, маючи добрий намір — показати дітям відгомін воєнних подій — не знає достеменно, чи безпечні ці предмети. Слід пам’ятати, що навіть зберігати бойові патрони — це вже кримінальне правопорушення. Я б радив обов’язково звертатися за консультацією до спеціалістів, у тім числі й до експертів НДЕКЦ.