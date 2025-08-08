На Сумщині Володимир Зеленський зустрівся з воїнами 225 окремого штурмового полку в пункті управління підрозділу. Військовослужбовці цього полку були першими, хто зайшов на територію Курщини торік. Глава держави подякував захисникам, їхнім побратимам і командирам за службу та результати, які завдяки їм дала Курська операція.

Вдячність за мужність і героїзм Вдячність за мужність і героїзм

«Дякую вам за те, що перенесли війну з нашої землі на їхню Курщину. Завдяки тому що ви взяли в полон більш ніж тисячу «рускіх», ми змогли повернути додому більш ніж тисячу українських бійців. І дякую за те, що допомогли нашим воїнам на сході країни в той момент, коли там відбувався дуже сильний тиск і міг статися катастрофічний прорив на нашому фронті», — сказав Володимир Зеленський.

Пам’ять усіх, хто віддав життя за Україну, вшанували хвилиною мовчання.

Президент вручив орден «Золота Зірка» Героєві України старшому лейтенантуІванові Козіну. Торік 6 серпня підрозділ під його командуванням прорвав передній край оборони в Курській області, знищив укріплення ворога та забезпечив просування українських сил углиб російської території. За час операції військові знищили понад десять одиниць російського озброєння та військової техніки, ліквідували більш як 400 ворожих солдатів і ще майже 850 поранили. Пізніше командир штурмового батальйону Іван Козін успішно спланував та організував штурм Ольгівки: вивчив розвідувальні дані та слабкі місця в обороні ворога, врахував мінні загородження й особливості рельєфу. У жовтні рота під його командуванням відбила масований наступ біля Новоіванівки, здійснила прорив і захопила панівну висоту, перекривши логістику ворога.

Глава держави також відзначив шістьох воїнів орденами «За мужність» ІІІ ступеня.

Президент заслухав детальну доповідь командира полку Героя України Олега Ширяєва про визволення Андріївки та Кіндратівки на Сумщині, російські спроби контратак та наступні кроки для звільнення української землі й виходу на державний кордон. Він поспілкувався з командирами та воїнами полку про потреби й рівень забезпечення загалом, навчання новобранців БЗВП та інструкторів. Також обговорили підготовку, мотивацію й виконання поставлених завдань підрозділом «Шквал».

У пункті управління 2 десантно-штурмового батальйону 80 окремої десантно-штурмової Галицької бригади Володимир Зеленський відзначив воїнів державними нагородами та заслухав доповіді командирів про оперативну обстановку у смузі відповідальності підрозділу. Окремо глава держави подякував бійцям за мужність і героїзм під час проведення Курської операції.

Президент вручив орден «Золота Зірка» Героєві України капітановіМиколі Стригунову. Перед початком Курської операції він зібрав і проаналізував інформацію, яка дала змогу якісно спланувати штурми. Десантно-штурмова рота під його командуванням провела зачистку КПВВ «Суджа» й позицій ворога вздовж кордону. Рота зайшла до 10 км вглиб російської території та разом з іншими підрозділами 80 ОДШБр взяла під контроль Суджу і ще сім населених пунктів. Микола Стригунов особисто знищив 20 російських солдатів, під щільним артилерійським обстрілом евакуював чотирьох поранених воїнів, організовував прикриття передових підрозділів і здійснював зачистку російських позицій.

Глава держави також відзначив двох воїнів орденами Богдана Хмельницького ІІІ ступеня і ще трьох — «За мужність» ІІ ступеня.

Водночас Володимир Зеленський відверто й детально поспілкувався з командувачем Десантно-штурмових військ ЗСУ Олегом Апостолом, командиром бригади Михайлом Курахом і командиром батальйону Ігорем Медведюком про наявні проблеми та шляхи їх подолання. Військові поінформували Президента про досвід у застосуванні безпілотних систем і боротьбу з операторами російських дронів. Також обговорили перспективну зброю та забезпечення бригад ресурсами для власного виробництва дронів, зокрема вибухівкою, оптоволокном та іншими компонентами.

Командири 80 ОДШБр розповіли про потреби бригади в протипіхотних мінах, пікапах та квадроциклах. Глава держави поінформував, що вже дав на засіданні Ставки доручення підготувати чіткий порядок дій, щоб бригади могли напряму купувати пікапи за тим самим принципом, як це працює з дронами.

Ніщо не дасть забути цю операцію

Президент України разом з головнокомандувачем ЗСУ Олександром Сирським, міністром оборони Денисом Шмигалем і командувачем Десантно-штурмових військ Збройних сил Олегом Апостолом зустрівся з воїнами 95 окремої десантно-штурмової Поліської бригади в пункті управління підрозділу. Володимир Зеленський заслухав доповідь командира бригади Костянтина Ревуцького про обстановку у смузі відповідальності його підрозділу, а також подякував воїнам за захист України на різних напрямках фронту й окремо відзначив внесок в оборону Сумщини.

«Сьогодні дуже символічний день. Хочу подякувати всім вам за те, що рік тому ви були однією з дуже важливих бригад, які пройшли надзвичайно складний шлях. Ви були учасниками Курської операції, а це, напевно, перший подібний виклик, коли воїни України повернули війну на територію росії, на територію ворога. Я дуже високо це ціную, і повірте, ніхто і ніщо не дасть забути цю операцію», — підкреслив глава держави.

Президент вручив орден «Золота Зірка» Героєві України солдатуАндрієві Луговому. Під час виконання бойового завдання в Курській області розвідник пройшов 12 км відкритої місцевості під російськими обстрілами. Торік восени поблизу села Погребки його розвідгрупа влаштувала засідку ворогові й знищила трьох російських солдатів, завдала удару по штурмових групах і утримала українські позиції. Андрій Луговий першим помітив спроби росіян штурмувати позиції аеромобільного батальйону, і завдяки цьому вдалося відбити наступ. У березні цього року разом зі своєю групою майже добу стримував просування росіян, знищивши 25 ворожих солдатів і поранивши щонайменше 30. Під час стрілецького бою Андрій Луговий зазнав поранення, але допомагав підрозділу утримувати позиції до евакуації.

Володимир Зеленський відзначив ще чотирьох воїнів орденами Богдана Хмельницького ІІІ ступеня та двох — орденами «За мужність» ІІІ ступеня.

Президент України провів нараду з головнокомандувачем ЗСУ Олександром Сирським, міністром оборони Денисом Шмигалем і командувачем Десантно-штурмових військ Олегом Апостолом.

Олександр Сирський доповів про оперативно-стратегічну ситуацію на всій лінії фронту. Денис Шмигаль представив план роботи на найближчого пів року та пріоритети діяльності Міністерства оборони. Ідеться зокрема про розвиток оборонних інновацій, масштабування цифровізації, проєкти щодо розширення виробництва зброї та військової техніки, покращення управління оборонними ресурсами й залучення міжнародної допомоги. Також Президент заслухав доповідь Олега Апостола щодо діяльності Десантно-штурмових військ.

Для підтримки прифронтових територій

На Сумщині Володимир Зеленський провів зустріч із головами територіальних громад регіону, на якій обговорили проблемні для прифронтових територій питання. Зокрема йшлося про можливість дати право релокованим підприємствам самостійно обирати, в якій місцевій громаді сплачувати податки. Віцепрем’єр-міністр з відновлення України — міністр розвитку громад та територій Олексій Кулеба презентував концепцію програми підтримки прифронтових громад, яка міститиме і цей компонент.

«Ми запропонуємо в програмі підтримки прифронтових регіонів, яка розрахована на десять років, кілька інструментів, як саме це збалансувати», — додав Олексій Кулеба.

Також обговорили збільшення відсотка заброньованих від мобілізації працівників підприємств у прифронтових регіонах та організацію диференційованого оповіщення людей про повітряну тривогу в Сумській області, яке сьогодні почали тестувати.

Окрему увагу було приділено безкоштовному харчуванню для школярів. За словами Володимира Зеленського, цим завданням уже займаються Прем’єр-міністр і міністр освіти. Найближчим часом вони мають напрацювати рішення, які дадуть змогу залучити додаткове фінансування.

