Чемпіон і срібний призер попереднього сезону «Динамо» та «Шахтар» стартували з перемог. Гірники на виїзді впевнено здолали полтавську «Ворсклу», забивши у ворота господарів три сухі м’ячі. Започаткував розгром полтавців Феррейра, відзначившись у середині другого тайму, а по перерві голи Марлоса й Алана Патріка принесли гірникам першу перемогу в чемпіонаті й другу поспіль у новому сезоні.
А ось киянам для перемоги над «Чорноморцем» довелося докласти чималих зусиль. Динамівці пропустили першими: вже на дев’ятій хвилині відзначився Хобленко. Однак ще до перерви зусиллями Шепелєва та Ярмоленка підопічні Олександра Хацкевича змогли відігратися, а згодом і вийти вперед. Утім, бодай ще раз засмутити кіпера моряків Безрука біло-синім не вдалося. Як зазначив автор першого забитого м’яча у ворота одеського «Чорноморця» півзахисник Володимир Шепелєв, який раніше грав за одеситів, перший матч чемпіонату завжди грати важко, тим паче, що нещодавно у киян була виснажлива зустріч з донецьким «Шахтарем» у матчі за суперкубок. Та головне, що перемогли й набрали три очки.
На результаті гри наголосив і головний тренер динамівців Олександр Хацкевич: «Передовсім чекаю першого домашнього матчу вже з уболівальниками («Динамо» відбувало покарання за поведінку ультрас на одному з матчів попереднього сезону. — Авт.). Тому що з порожніми трибунами є відчуття товариської гри. Хоч би як налаштовувалися хлопці, присутність уболівальників важлива для команди. Коли вболівальники женуть команду вперед, є адреналін, який вони передають. Хоч би як старалися, відчуття порожнього стадіону впливає. Найголовніше, що ми здобули три очки і спокійно готуватимемося до гри із «Шахтарем», — підсумував наставник біло-синіх.
Матч другого туру чемпіонату України між донецьким «Шахтарем» і київським «Динамо відбудеться на харківському стадіоні «Металіст» 22 липня.
А найгучніша сенсація першого туру була в Запоріжжі, де торішній бронзовий призер луганська «Зоря» мінімально поступилася значно оновленій «Сталі».
Красень-гол, який ударом зі штрафного на 60-й хвилині забив півзахисник команди з Кам’янського Андрій Якимів, так і залишився єдиним у зустрічі.
Серед решти матчів відзначимо єврокубкову дуель в Олександрії між місцевим клубом та «Олімпіком», переможцем у якій стала команда Романа Санжара, і «суху» нічию «Маріуполя» й «Вереса», котрі цього сезону поповнили елітний дивізіон.
До речі, матчі стартового туру з огляду на те, що «Динамо» свій поєдинок проводило без глядачів, відвідали 30 920 уболівальників, повідомляє офіційний сайт ФФУ.
ТАБЛО «УК»
Прем’єр-ліга-2017-2018 1-й тур
Карпати — Зірка — 1:1
Маріуполь — Верес — 0:0
Зоря — Сталь — 0:1
Олександрія — Олімпік — 0:2
Ворскла — Шахтар — 0:3
Динамо — Чорноморець — 2:1
Ганна РОМАШКО
для «Урядового кур’єра»