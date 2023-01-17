Україна потребує більше зброї та ППО, щоб захистити життя своїх громадян від агресії терориста-сусіда

Уся Україна й весь цивілізований світ оплакують жертв ракетного удару російських терористів по багатоповерхівці у Дніпрі, моляться за врятованих, які опинилися в лікарнях, і сподіваються на успішний порятунок тих, хто залишається під завалами.

14 січня смертоносне російське залізяччя зруйнувало 72 квартири, пошкодило понад 230. На час, коли вчора верстали номер, за повідомленням Дніпропетровської обласної військової адміністрації, кількість загиблих зросла до 40, серед них троє дітей. Доля близько 30 мешканців будинку залишалася невідомою, пошук людей під завалами тривав.

Президент Володимир Зеленський у відеозверненні до українців запевнив, що пошукова операція триватиме стільки, скільки буде хоч найменший шанс урятувати життя. Він зазначив, що за час, який минув після цієї атаки, Україна почула слова співчуття, підтримки від багатьох лідерів, суспільних діячів, журналістів і звичайних людей із різних країн.

«Дякую кожному, хто не залишився байдужим! Дуже важливо, що нормальні люди об’єднуються у відповідь на терор. І хочу звернутися до росіян, які не змогли вимовити навіть кількох слів засудження цього терору, хоч усе бачать. Ваше боягузливе мовчання, спроба перечекати те, що відбувається, закінчаться лише тим, що якось ці терористи прийдуть і по вас. Зло дуже чутливе до боягузливості. Зло завжди запам’ятовує тих, хто його боїться чи намагається сторгуватися. І коли воно прийде по вас, не буде кому вас захищати», — заявив Президент.

Він назвав правильним, що 15 січня ухвалено рішення про розширення санкцій України проти громадян росії та інших осіб, які допомагають терору.

«Майже 200 — це список ретельно підготовлений, і за кожним прізвищем є відповідна мотивація. Ті, хто виправдовує терор. Ті, хто змащує російську машину пропаганди. Ті, хто намагався продати Україну десь там у москві. Ця публіка отримає повний перелік персональних обмежень. Ми зробимо все, щоб санкції діяли в максимально можливому масштабі — в Європі, у світі. Відповідальність за терор буде для всіх: і для тих, хто вбиває, і для тих, хто допомагає вбивати. Робота РНБО над санкційними списками триває, і скоро будуть наступні рішення», — анонсував Володимир Зеленський.

Прем’єр-міністр Денис Шмигаль відреагував на жахливу трагедію у Дніпрі, де під завалами внаслідок удару ракети опинився цілий під’їзд, такими словами: «Це черговий доказ, що росія — терорист і їй немає місця у цивілізованому світі. Ніколи не забудемо й не пробачимо горе, яке принесли на нашу землю російські варвари. Кривавий слід тягнутиметься за росією не одне покоління. Покарання за скоєне буде неминучим».

Очільник уряду зауважив, що того дня російські терористи поцілили в об’єкти критичної інфраструктури в кількох областях. Що героїчні сили української ППО продовжують збивати більшість ворожих цілей, рятуючи життя тисяч людей.

Слова підтримки

Реакція міжнародної спільноти на трагедію у Дніпрі була співзвучна зі словами української влади про те, що росія — огидний терорист і варвар.

Адміністрація президента Сполучених Штатів Америки засудила російські атаки 14 січня та знищення житлового будинку у Дніпрі. Там заявили: «Ці удари — ще один приклад жорстокої та варварської війни, яку веде росія. Ми продовжимо нашу роботу щодо притягнення російських сил до відповідальності за їхні воєнні злочини».

Реакцію старшого радника Гельсінської комісії при Конгресі США Пола Массаро поширило rfi.fr/uk: «Це може бути Вашингтон. Це може бути Берлін. Це може бути Лондон. Але це Дніпро, тому що Україна захищає всіх нас. Вони заслуговують на краще, ніж бути відданими російським терористам».

Атаку рф засудила Посол США в Україні Бріджит Брінк. Вона назвала подію у Дніпрі жахливою: «Мої думки з постраждалими і з тими, хто докладає так багато зусиль, щоб надати допомогу. Додаткова безпекова підтримка надходить, щоб допомогти Україні захиститися».

Британський Посол в Україні Мелінда Сімонс заявила, що росія хоче зруйнувати намір українців жити вільно: «Український народ бореться за справедливий і міцний мир, за своє існування, за своє право жити вільно. росія націлилася на них за те, що вони хочуть цього».

Прем’єр-міністр Канади Джастін Трюдо назвав російські атаки по Дніпру підлими, огидними та абсолютно неприйнятними.

«Канада однозначно засуджує це насильство — ми стоїмо з народом України і надалі забезпечуватимемо йому необхідну підтримку», — цитує його слова fakty.com.ua.

Міністерство закордонних справ Німеччини заявило, що після атак 14 січня росіян необхідно притягнути до відповідальності.

«325-й день російської загарбницької війни проти України: черговий день російського бомбового терору, обстрілів мирного населення, російських воєнних злочинів. Ми твердо стоїмо на боці України і підтримуємо її у військовій, економічній, гуманітарній та політичній сферах. Відповідальних за ці злочини потрібно притягнути до відповідальності — від російських солдатів, які ґвалтують та обстрілюють ракетами будинки у Дніпрі, до керівництва, яке віддає накази», — йдеться у повідомленні.

Можливість протистояти ворогу

Литва активно підтримала Україну. Президент Литви Гітанас Науседа заявив: «росія — терористична держава. Вони несуть руйнування, смерть і величезні страждання, хоч би куди пішли. Звірства, масові вбивства, напади на житлові будинки, як у Дніпрі, ніколи не будуть прощені та забуті. Прийде час відповідальності».

Колишня очільниця держави Даля Грибаускайте розкритикувала повільну реакцію Заходу на агресію рф. «Із початку війни я говорила, що ми не можемо дивитися і стояти осторонь й дозволяти такій жорстокій державі топтати, знищувати та вбивати наших сусідів. Значною мірою ми всі винні в тому, що це відбувається. Ми, країни НАТО, так повільно і недостатньо допомагаємо в боротьбі за свободу і життя в Україні», — переконана вона.

І колишній міністр закордонних справ Литви Лінас Лінкявічус обурився тим, що західне озброєння надходить в Україну надто повільно і не в тих обсягах, щоб зупинити напади росії. Він заявив: «російські нацисти можуть безкарно бомбити міста, але українці не можуть отримати далекобійну артилерію, танки та винищувачі для визволення окупованих та анексованих територій, тому що хтось вважає, що це може бути провокацією? Абсурд».