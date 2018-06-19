Коли говорять про районний центр Чернігівської області Ніжин, обов’язково додають: «Це там, де виробляють чудові засолені й консервовані огірки». Вони своєрідна візитівка міста на Острі, їх експортують і досі у багато країн. Кажуть, що ніжинські огірки полюбляє сама британська королева Єлизавета ІІ.

Але віднедавна Ніжин почали згадувати й у контексті військової та медичної продукції, яку виробляють у приватному ТОВ «Науково-виробниче підприємство «Метекол» (ТОВ «НВП «Метекол»).

Медична тематика

ТОВ «НВП «Метекол» заснувала 1 липня 1993 року група інженерно-технічних працівників заводу «Прогрес», які головними напрямами його діяльності визначили розроблення та серійне виробництво медичної техніки і науково-технічної продукції. За 25 років товариство фактично самостійно забезпечило бригади швидкої допомоги кардіодефібриляторами-моніторами портативними з універсальним живленням ДКІ-Н-15Ст «БІФАЗИК+». Тепер майже 1500 цих приладів встановлено в медичних закладах України.

— За кордоном дефібрилятори встановлюють навіть у кафе, — каже директор ТОВ «НВП «Метекол» Микола Вербний. — І якщо з людиною трапляється біда — раптова фізична смерть (в Америці від цього помирають майже 200 тисяч осіб на рік), працівники кафе запускають серце, доки приїде швидка. У нас іще такого рівня медичної допомоги не досягли, але прагнути цього ми все-таки повинні. Тому «Метекол» нарощує виробництво дефібриляторів, розробляючи нові моделі. Через рік-півтора у серію буде запущено новий прилад.

До серійної медичної продукції належать також: комплекс діагностичний автоматизований «Кардіо+» (до його складу входять 12-канальний електрокардіограф, велоергометр, реограф, спірограф, фонокардіограф), призначений для комплектування кабінетів функціональної діагностики; комплекс аероінсоляційний «Фенікс-МС» для лікування опіків у людей з великим термічним ураженням тулуба, верхніх і нижніх кінцівок, шиї й голови; термограф контактний цифровий ТКЦ-1 для ранньої діагностики пухлинних захворювань молочної залози; програмно-апаратний комплекс психофізіологічної діагностики «Психолот-1».

— Про кожну розробку можна говорити годинами. Комплекс аероінсоляційний для лікування опіків «Фенікс-МС», — приєднується до розмови головний конструктор підприємства Салех Абдулін, ідеолог комплексу, — забезпечує захист постраждалої людини від зовнішнього інфікування шляхом аерації тіла стерильним повітрям. «Фенікс-МС» (ліжко для хворих з опіками) захищає і медичний персонал від інфікування, а пацієнта — від повторного інфікування шляхом видалення (з подальшою фільтрацією) забрудненого повітря із зони пацієнта. Такими комплексами ми забезпечили багато відділень шокової та септичної реанімації опікових центрів, опікових відділень медичних закладів, а також військово-польових госпіталів.

— А термограф контактний цифровий ТКЦ-1 — унікальна розробка наших фахівців, — продовжує Микола Семенович. — Він має багато переваг порівняно з рентгенною мамографією та ультразвуковими дослідженнями. Останні фіксують лише структурні зміни в організмі жінки. Однак відомо, що цим змінам передують (часто випереджаючи на 3—10 років) фізіологічні зміни, що супроводжуються підвищенням температури у тому місці, де потім виникає пухлина. Термографія встановлює на ранній стадії ризик виникнення хвороби молочної залози. Окрім того, вона цілком безпечна для пацієнтів та обслуговуючого персоналу і дає змогу без усякої загрози для здоров’я проводити обстеження як завгодно часто, що робить термографію незамінною в контролі динаміки хвороби чи ефективності методів лікування.

«Кардіо+» ми поставили в медустанови (від районної до обласної лікарень) вже понад 1000 штук. І відгуки на свою продукцію отримуємо схвальні.

Наближені до бойових

Значна частина замовлень підприємства стосується війська. Особливо нині, коли на сході України триває війна. Щоб професійно підготувати наших вояків до фронту, ТОВ «НВП «Метекол» випускає спеціальні тренажери, наприклад автомобільні. Тренажер економить кошти тих, хто організовує навчання, й гарантує безпеку учнів.

Тут усе як у реальній кабіні: тренажер розміщений на платформі, що імітує рух дорогами різної конфігурації та рельєфу в будь-якому напрямку, моделює типові дорожньо-транспортні ситуації на екрані пристрою візуалізації зі знаками, розміткою, зустрічним і попутним транспортом, пішоходами, регулювальниками, світлофорами, дзеркалом заднього та бокового огляду. Є навіть шуми. Імітуються прийоми їзди з місця з різних позицій, перемикання передач, керування, повороти, гальмування різними способами, задній хід. Змодельовано навіть несправності, поломки, різні транспортні, синоптичні, денні й нічні ситуації, рух по крижаній переправі, подолання броду, дії водія під час буксування автомобіля.

Компанія розробила й випустила тренажери не лише для автомобілів, а й танків, БТРів, БРДМів. Міноборони отримало 28 автомобільних тренажерів, 50 автоматизованих робочих місць АРМ-О, 24 автоматизованих робочих місця інструктора АРМ-1. Загалом відомству та іншим замовникам підприємство відправило майже півтори сотні цих тренажерів. Навіть закордонні партнери з Іраку, М’янми, Польщі отримали разові поставки через Укрспецекспорт (42 тренажери підготовки механіків-водіїв та навідників бронетанкової й автомобільної техніки, навчальні класи з їх теоретичної підготовки).

— Армії потрібні ці тренажери, — розповідає Микола Вербний, — бо наші технології мають переваги над подібними: комплексні рішення, наприклад, дають змогу опрацьовувати групові вправи на різнофункціональних тренажерах у єдиній методології, а високий рівень уніфікації базових функціональних вузлів тренажерної техніки істотно спрощує її експлуатацію, вивчення, ремонт, удосконалення, модернізацію після зміни навчальних планів і методик. Високий рівень графічних та математичних моделей (зокрема стереовізуалізація) забезпечує якісне формування професійних навичок у водіїв, механіків-водіїв. Наша компанія може розробити тренажер для будь-якого автомобіля, й імпортного також.

За два останніх роки ТОВ «НВП «Метекол» розробило спеціалізований тренажерний комплекс підготовки операторів «Системи управління стрільбою МР-123» для артилеристів. Він дає змогу проводити теоретичну та практичну підготовку операторів, навіть цілих груп. У співпраці з КБ «Луч» ніжинці запустили в серію тренажерний комплекс групової підготовки особового складу взводу переносних протитанкових ракетних комплексів «Стугна-П». А ще перед війною поставили до Севастополя тренажер для підготовки корабельних артилеристів. Дуже цікава інноваційна робота, за яку з підприємством навіть не розрахувалися.

Армія замовляє у товариства стільки тренажерів, на скільки в неї вистачає грошей. І хоч Міноборони — нині головний замовник ТОВ «НВП «Метекол», тренажерами дедалі частіше почали цікавитися заклади профтехосвіти, автошколи.

На власній виробничій базі

Діяльність підприємство здійснює на власній виробничій базі — в інженерно-лабораторному корпусі площею 1600 квадратних метрів, який було введено в експлуатацію у 2008 році (земельна ділянка під виробництво 0,24 гектара приватизована).

На підприємстві забезпечено повний цикл: розроблення, виготовлення, випробування, гарантійне обслуговування, сервіс, навчання обслуговуючого персоналу замовника. У колективі 50 осіб: програмісти, електронники, конструктори-механіки, випробувачі, маркетологи, працівники механічно-складального виробництва, сервісної служби. Середній вік — 40—45 років, 6—6,5 тисячі гривень — середня зарплата.

Школа «Метеколу» дала путівку в життя багатьом фахівцям, зокрема тим, хто працює нині за кордоном. Програмісти з Ніжина трудяться у фірмах Канади, США, Німеччини. Їхній фаховий рівень дуже високий. У роботі над новим дефібрилятором ми побачили головного конструктора підприємства Салеха Абдуліна. «Хоч попередня модель добротна і вважається однією з найкращих в Україні, — сказав фахівець, — вона морально застаріла».

До речі, головний конструктор ще в 1999 році розпочав роботу над ліжком для опікових центрів. 2004-го виріб було зареєстровано. Відтоді підприємство випустило 30 комплексів аероінсоляційних «Фенікс-МС». Не одне життя врятували ніжинці у медичних закладах Києва, Харкова, Кривого Рогу, Дніпра, Луцька.

За високі досягнення в роботі колектив підприємства нагороджено різними відзнаками й дипломами. Ось лише кілька з недавніх: нагорода переможця Всеукраїнського конкурсу «Винахід року-2015», дипломна нагорода «Людина року-2015» в номінації «Лідер малого та середнього бізнесу». Дипломи отримали вироби підприємства «Біфазик+» та «Кардіо+».

Олександр КРЮЧКОВ,

Володимир ЗАЇКА (фото),

«Урядовий кур’єр»