Три дні поспіль у столиці відбувалася третя завершальна сесія чергового тренінгу Академії лідерства. Цього разу для групи представників місцевого самоврядування, зокрема голів об’єднаних територіальних громад з підконтрольних Україні територій Донбасу, зокрема з Волноваського району, Костянтинівки, Добропілля, Миколаївки Донецької, Сватівського, Троїцького, Кремінського, Станично-Луганського районів і міста Старобільськ Луганської області.
17 випускників, які успішно пройшли навчання впродовж 2018—2019 років, здобули новітні управлінські знання та навички і поповнили когорту реформаторів.
А загалом цю престижну європейську школу під егідою Ради Європи, що ґрунтується на найкращому європейському та світовому досвіді управління в публічному секторі, із 2011 року (саме тоді академія лідерства з’явилася в Україні), вже успішно закінчило майже 500 очільників вітчизняних органів місцевого самоврядування, більшість із яких на власній практиці оцінила важливість та ефективність такого навчання.
Ось лише кілька їхніх безпосередніх відгуків. Вадим Гаєв, голова Новопсковської селищної ОТГ (Луганщина): «Для мене навчання в Академії лідерства стало найяскравішим навчальним процесом за все життя. Використовую здобуті знання як найефективніші інструменти для досягнення мети».
Яна Литвинова, Старобільський міський голова (Луганщина): «Академія лідерства — це місток можливостей для керівників органів місцевого самоврядування у процесі формування майбутньої України. Здобуті тут знання істотно підвищують нашу компетентність».
Володимир Міцук, голова Білозірської сільської ОТГ (Черкащина): «Нас навчили ухвалювати стратегічні рішення, аналізувати слабкі й сильні сторони громади, формувати довкола себе команду однодумців».
Цю тренінгову програму генерує Центр експертизи реформ місцевого самоврядування Ради Європи для представників публічної влади. Керівник департаменту демократичного врядування РЄ Даніель Попеску каже, що її цінність полягає саме в орієнтуванні на практику, оскільки вона озброює учасників ефективними інструментами місцевої демократії та доброго врядування. На його переконання, лідерство й сучасні управлінські знання дадуть змогу очільникам органів місцевого самоврядування забезпечити сталий розвиток територій, підвищити якість життя людей, створити в Україні нові об’єднані громади за сучасними світовими стандартами.
Випускники академії різних років, а з-поміж них першопрохідці реформи з децентралізації, визнані не лише у своїх регіонах, а й в Україні лідери успішних об’єднаних територіальних громад Володимир Плетюк (Тернопілля), Юрій Бова (Сумщина), Веліна Заяц (Хмельниччина), Олексій Рябоконь (Полтавщина), Артур Шевцов (Запоріжжя), Людмила Білецька (Донеччина) на власному досвіді переконалися, що без уміння ефективно спілкуватися з колегами і громадою, спроможності організовувати людей марно чекати позитивних змін. А налагодження командної роботи, створення сприятливої організаційної культури і комунікації, вироблення стратегії врегулювання конфліктів, постійний розвиток, самовдосконалення, відкритість до навчання — це обов’язкові атрибути сучасного управлінського менеджменту в місцевому самоврядуванні, орієнтованому на результат.
«Майже кожен може стати лідером, — цілком справедливо зауважує експерт Ради Європи, автор і головний розробник програми «Академія лідерства» англієць Джон Джексон. — Бути чи не бути лідером у конкретній ситуації — це особистий вибір кожного. Це те, як ви скористаєтеся наданою вам можливістю. Лідерство народжується у стосунках. Воно не залежить від посади і не визначається посадою. Лідером вас мають визнати люди, ґрунтуючись на довірі й повазі, вони мають захотіти йти за вами».
Золоті слова, чи не так? Їх незайве взяти в рамку і поставити на чільному місці в кабінетах керівників усіх органів місцевого самоврядування й щодня повторювати як Отче наш. Тоді, переконана, зміни у країні не забаряться.
Марія ЛАГІДНА
для «Урядового кур’єра»