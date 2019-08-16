Погортати сторінки стародруків на моніторі, переглянути електронні версії десяти найцінніших книжок-експонатів Музею книги та друкарства у стародавньому Острозі та за допомогою відеопроєкції дізнатися історію Луцької надбрамної вежі, в якій розміщено музей, — усе це вже незабаром у проєкті «Інтерактивний музей стародруків». Саме він став переможцем цьогорічного конкурсу Міністерства культури «Малі міста — великі враження», на впровадження проєктів якого уряд спрямував 50 мільйонів гривень. Щойно з’явилося розпорядження Кабінету Міністрів №535-р, як невтомні остріжці презентували своє дітище громадськості. «За чотири найближчі місяці переплануємо експозицію, а виставкову залу першого поверху перетворимо на культурний хаб: звісно, з урахуванням особливостей Луцької вежі ХV століття й потреб людей з інвалідністю, — розповідає співавтор проєкту завідувачка Музею книги та друкарства Світлана Позіховська. — Адже сучасний відвідувач прагне, щоб його знайомство з музеями було інтерактивним».
Проєкт посилить туристську привабливість Острога, сприятиме залученню інвестицій у його креативну економіку й дасть змогу вийти на сталий розвиток щойно утвореної навколо міста об’єднаної територіальної громади. Саме такі перспективи побачило в запропонованому журі Всеукраїнського конкурсу, перемогти в якому було нелегко. Але не для інноваційних і творчих остріжців, які й торік виграли цей конкурс і втілили проєкт реконструкції Татарської вежі («УК» розповідав про це в матеріалі «А в Острозі — «Культурний барбакан!» 20 вересня 2018 року). На «Інтерактивний музей стародруків» їм уже вдалося залучити 350 тисяч гривень, адже участь у проєкті передбачає принаймні 30% співфінансування з місцевих бюджетів та інших джерел. До слова, в Музеї книги та друкарства зібрано понад півтори тисячі унікальних стародруків, серед яких Острозька Біблія 1581 року.
Не менш гостинна Гоща 13—14 вересня чекає на всіх охочих святкувати День селища. Його колоритною складовою буде Всеукраїнський культурно-історичний фестиваль «Добре поруч», який став другим успішним фіналістом від Рівненщини в конкурсі «Малі міста — великі враження».
«Ми навмисне зберігаємо інтригу фестивалю, щоб до нас приїхало якнайбільше гостей, — каже Гощанський селищний голова Микола Панчук. — Але нині в нас гаряче літо у прямому й переносному значеннях: Гоща приймає у серпні та вересні не один фестиваль. І не втомлюємося розробляти нові грантові проєкти. Наш відділ стратегічного розвитку створено два роки тому. Та завдяки вмілому проєктному менеджменту вже вдалося залучити для громади 5,5 мільйона гривень».
Зрозуміло, що тепер Гоща змінюється на очах: тут і створення платформи Open hub (відкритий простір), і друге дихання старовинної садиби Валевських, і добудова нового корпусу ясел-садка «Малятко», і створення Банку ідей, в який кожен може покласти власну ідею, спрямовану на позитивні зміни в селищі, й ухвалення громадського бюджету, через який цю пропозицію можна втілити в життя.
Вараш асоціюється зазвичай з Рівненською АЕС, бо це місто атомників. Та енергія буває не лише електричною, а й культурною — потужною й навіть нестримною. Саме це прагне довести третім проєктом-переможцем «Енергія мистецтва» агенція сталого розвитку міста-супутника АЕС. Обіцяють, що враження будуть неповторними!