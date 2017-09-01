Уявіть цю красу: посеред лісу на ділянці в один гектар на початку літа розцвіло 15 тисяч різнокольорових троянд. Вони й нині вражають своєю неповторною красою. Це — господарство Пехівського лісництва Звенигородского лісгоспу, а точніше — базовий лісовий розсадник. Нинішнього року троянди зацвіли вперше. Як розповіли лісівники, тут зібрали 67 сортів, причому багато з них — дуже рідкісні. Їх, як розповів керівник лісового господарства Анатолій Проценко, реалізовуватимуть для озеленення міст і сіл.
Загалом у лісовому розпліднику, загальна площа якого становить 13,2 гектара, вирощують сіянці для створення лісових культур. Водночас практикують і декоративне лісорозведення — мають понад 60 видів декоративного посадкового матеріалу на реалізацію, розповів Анатолій Проценко. Торік виникла ідея використати для озеленення сіл і міст ще й троянди. Поки що цей проект перебуває на стадії експерименту, але лісівники впевнені, що в перспективі він принесе статки для підприємства.
Ще багато роботи попереду, але вже нинішньої осені кущі троянд можна буде придбати в лісництві вроздріб і оптом. Зі слів Миколи Бойка — автора і головного виконавця «трояндової» ідеї, помічника лісівника Пехівського лісництва, найстійкіша й найживучіша троянда — та, яку прищепили на шипшині. Тому працівники лісгоспу зібрали в лісі шипшину, виростили сіянці, зробили на них щеплення. Сорти троянд збирали навіть за межами району. На щастя, більшість із них успішно прижилася, незважаючи на примхи погоди. А для того, щоб квітка не страждала від спраги, налагодили крапельний полив.
Пехівське лісництво Звенигородського лісгоспу є одним із новаторів на Черкащині з вирощування декоративних порід та впровадження сучасних технологій вирощування посадкового матеріалу. У тепличному господарстві пехівських лісівників функціонують три теплиці та два майданчики для контейнерного вирощування рослин — їхня загальна площа майже тисяча квадратних метрів. Тут плекають понад 50 видів найрізноманітніших декоративних порід. Окрім популярних вічнозелених самшитів, туй, ялівців, ялин різноманітних форм, вирощують форзицію, керію японську, жасмин, бузок, сніжноягідник, жимолость, спірею, гортензію, кампсіс. Зростають і саджанці актинидії, кизилу, лимонника китайського, шовковиці, калини. А для любителів екзотики пропонують гінкго дволопатеве, тюльпанове дерево, метасеквою китайську, голубу ялину, жовту ореонську сосну, японський багряник.
— Наші теплиці облаштовано системою туманного зрошування, яку повністю автоматизовано, — розповідає помічник лісничого Микола Бойко. — Такий полив дає змогу створювати оптимальні умови для рослин, забезпечити постійне мікрозволожування й скоротити строки вирощування посадкового матеріалу вдвічі. Контейнерні відділення обладнано автодощем, оскільки саме в такий спосіб вдається забезпечити максимальну зрошуваність і економію води.
У Пехівському тепличному господарстві нині зростає 60 тисяч укорінених живців. Крім того, понад 10 тисяч декоративних саджанців у контейнерах, які готові до висаджування у відкритий ґрунт. А постійні покупці, які вже неодноразово пересвідчилися в широкому асортименті, якості матеріалу для озеленення та помірних цінах, приїжджають навіть з інших регіонів України. Протягом минулого року Пехівське лісництво реалізувало декоративного посадкового матеріалу майже на 600 тисяч гривень.