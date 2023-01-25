У Рівненському обласному госпіталі ветеранів війни в селищі Клевань наших захисників повертають до активного життя з 2014-го. Нині з ініціативи Міністерства охорони здоров’я за підтримки ВООЗ та уряду Великої Британії саме на цій базі створили перший в Україні Національний центр реабілітації при травмах спинного мозку, тож можливостей у медиків значно побільшало. Як і в самих пацієнтів.

«Неодмінно ходитиму!»

«На невеликі відстані вже сам ходжу», — зізнається журналістам пан Віктор, який захищає Україну з 2014-го. Мав три поранення, останнє — в голову під час визволення Херсонщини. Тут він перебуває майже два місяці. Нині відновлює функцію руки та навички самообслуговування. «Дечого ми вже досягли, але ще маємо навчитися зав’язувати шнурівки, застібати замки, обрізувати нігті», — деталізує ерготерапевт Юлія Терешкович.

Іван поки що не стоїть на ногах самотужки — його підтримують розумні тренажери. Але після надскладного поранення на Донеччині це вже величезне досягнення.

«Я приїхав сюди майже овочем, а зараз сам себе перевертаю, пересідаю — одне слово, даю собі раду. Тільки ось ходити ще, на жаль, не можу. Але вірю, що буду», — впевнено каже Костянтин, який поки що пересувається на візку.

Слухаєш наших відважних соколів і розумієш, що із тимчасової власної слабкості вони черпають величезну силу духу. Ту, яка дарує їм і нам віру та надію.

Лікар-психолог Галина Гапич каже, що психологічна реабілітація неодмінно супроводжує фізичну. Для кожного пацієнта тут розробляють індивідуальну програму й поволі піднімаються її щаблями, долаючи розлади сну та неприємні спогади війни.

Ідея створити на базі центру лікування та реабілітації після наслідків нейротравми національний центр виникла в міністра охорони здоров’я України нашого земляка Віктора Ляшка. Тепер замість 50 тут одночасно можуть прийняти 100 пацієнтів.

Синергія добра плюс світовий досвід

До розв’язання надактуальної проблеми, а саме ушкодження спинного мозку, залучили фахівців ВООЗ. Їхня мультинаціональна команда, яка вже активно працює у Клевані, перебуватиме тут до березня. Це реабілітологи з Великої Британії, Австралії, Канади, Швеції, Норвегії, Індії. Використовують провідні світові методики, обмінюються досвідом з українськими колегами, якими, до речі, неабияк захоплюються. «Наші українські колеги роблять дива, вони просто-таки на очах повертають воїнам життєво необхідні функції», — каже від імені всієї команди професор-реабілітолог із Канади Андрій Красюков.

На допомогу фахівцям із золотими руками та великими серцями прийшла надсучасна техніка. Завдяки іноземним донорам — функціональні ліжка, візки та витратні матеріали. До речі, міжнародна команда допоможе створити тут майстерню з виготовлення візків під індивідуальні потреби кожного пацієнта. З’явилося й роботизоване обладнання — перша в Україні система для відновлення навичок ходіння, яку придбали коштом держбюджету. М’які та гнучкі, тренажери допомагають нашим військовим піднятися на ноги в буквальному сенсі.

«А коли стоїш на рідній землі на власних ногах — це неперевершені відчуття, — діляться хлопці. — Здається, в тебе виростають крила!» Як же хочеться, щоб ці крила несли їх до мирного життя! Щоб фізичний біль, над яким щохвилини підіймаються наші воїни світла, відступив назавжди. А на його місці (так само назавжди) оселилася радість — від перемоги України, любові родини, успіхів діток та майбутніх онуків.

Начальник Рівненської ОВА Віталій Коваль повертає від мрій до нинішніх реалій: «Наше завдання — не лише максимально вилікувати хлопців від складних поранень, а й створити на цій базі центр підготовки реабілітологів, щоб масштабувати вкрай необхідний досвід».

Такий центр лікування та реабілітації Україні знадобиться не один, і вже є плани відкрити їх у кількох регіонах. Тож рівненський досвід надзвичайно важливий, зазначив заступник міністра охорони здоров’я Петро Ємець. Він разом з головою бюро ВООЗ в Україні Ярно Хабіхтом побував на Рівненщині, щоб оцінити пілотний проєкт.

«Ми оперативно підготуємо зміни до постанови уряду, яка регулює ці питання: і щодо тривалості реабілітації пацієнтів, й щодо необхідної кількості фахівців. Вони дадуть змогу зробити реабілітацію наших захисників ефективнішою. До речі, з початку року шпиталь приєднався до програми медичних гарантій та законтрактувався з НСЗУ за пакетом «Реабілітаційна допомога дорослим та дітям у стаціонарних умовах». Це означає, що лікування та реабілітація постраждалих від війни в цьому закладі будуть безоплатними для пацієнтів. Головне його завдання — реабілітація захисників і захисниць та їхнє повернення до повноцінного життя», — каже Петро Ємець.