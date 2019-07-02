Затамувавши подих шостий день поспіль люди з обох боків Сіверського Дінця, представники ОБСЄ і Спільного центру контролю та координації, міжнародники та дипломати стежать за ситуацією в районі Станиці Луганської.

Ставлення до процесу розведення військ стало ще однією лінією розмежування у суспільстві: на Фейсбуці є блогери, які пророкують біду, і є ті, хто закликає до людяності. «Світова спільнота отримала сигнал, що миротворчий процес на сході зрушив з мертвої точки, — почався дзеркальний процес розведення військ у Станиці Луганській. Випуск сигнальних ракет з українського боку та з боку бойовиків, наші військові покинули свої позиції. Знаю, що станичани, затамувавши подих, стежать за подіями, адже побоюються, що ворог може скористатися ситуацією. Хочу всіх заспокоїти: наші військові зайняли вигідні позиції та створюють належні умови для подальших дій з оборони й утримання певних позицій у Станиці Луганській», — написав на своїй сторінці у Фейсбуці заступник голови Луганської ОДА Юрій Клименко.

І одразу відгукнулися ті, хто був проти рішення, ухваленого в Мінську: «Міст, який хочуть відновлювати, — частково підірвано, його зробили як пішохідний»; «За задумом іноземців, там, на мосту, має бути зона демілітаризації»;

«В демілітаризованій зоні не матимемо за що зачепитися. Все буде як на долоні, все буде прострілюватися».

Війна думок

Навіть інформація штабу операції Об’єднаних сил від 26 червня не вгамовувала «війну фейсбучну». У повідомленні військових ішлося про те, що «відповідно до Мирного плану та реалізації Рамкового рішення Тристоронньої контактної групи від 20 вересня 2016 року, противник завершив перший етап відведення своїх підрозділів у районі Станиці Луганської, відійшов від пішохідного мосту. Для максимальної безпеки цивільного населення, що проживає у Станиці Луганській, а також громадян України, які перетинають контрольний пункт в’їзду-виїзду, силами груп розмінування Збройних сил і Державної служби з надзвичайних ситуацій України проводиться перевірка дороги (гуманітарного коридору) і прилеглої до неї місцевості з метою виявлення та знешкодження вибухонебезпечних предметів. Поки триває процес розведення сторін, наші резерви в районі Станиці Луганської перебувають у повній бойовій готовності. Якщо не буде відповідних подальших кроків з відведення російсько-окупаційних військ за визначені рубежі, українські військові негайно повернуться на свої позиції. Водночас об’єднані сили гарантують безпеку пересування мирних жителів і безперебійну роботу КПВВ. Пропуск здійснюється у штатному режимі».

Щоправда, знайшлися таки серед фейсбучної спільноти голоси на підтримку процесів, яким люди раді. «Хтось настільки істерично нагнітає ситуацію навколо розведення сил, що іноді це стає схоже на банальне боягузтво. По цьому мосту кожен день переходить до десяти тисяч чоловік в обидві сторони. Здебільшого це жінки, діти і люди похилого віку! Наші з вами співгромадяни волею долі змушені проживати на окупованих територіях. Ті самі, яких ми плануємо повернути додому. Міст — це була ганьба для України. На цьому переході вже помер не один десяток людей. У цьому коридорі вже не один десяток цивільних підірвалися на вибухових пристроях. Навпаки — нам треба пишатися тим, що наша позиція в питанні демілітаризації мудра і людяна. Що ми готові зробити перший крок. Що ми справді налаштовані на конструктив. Що нам потрібні всі наші громадяни, тим паче ті, які чекають Україну «додому». Адже Донбас — це ж Україна!» — втрутився у суперечку представник Харківської правозахисної групи Юрій Асєєв.

Але не так-то просто остудити гарячі голови. «Капітуляція», «розвод наївних», «один кілометр відведення — це житлова частина сСтаниці Луганської, а один км у сепарів — це поле й асфальт, тому вернутися їм до мосту вистачить 5 хвилин», — такими коментарями ряснів Фейсбук.

Реальна ситуація

28 червня представник України в Тристоронній контактній групі Леонід Кучма завітав на КПВВ «Станиця Луганська» для моніторингу ситуації щодо розведення військ у цьому районі. Участь у заході взяли командувач операції Об’єднаних сил Олександр Сирський, військовослужбовці ООС, прикордонники, співробітники ДСНС. За озвученою Леонідом Кучмою інформацією, українські війська відійшли на 300 метрів від займаних позицій, а ворожі сили мали відійти на 1500 метрів. «Ми будемо дотримуватися принципу дзеркальних дій. Наразі ми чекаємо демонтаж фортифікаційних споруд на протилежному боці», — сказав під час спілкування з журналістами Леонід Кучма.

Але ті, хто проти мирних процесів, звернули увагу на слова очільника Станично-Луганської РДА Юрія Золкіна про те, що, попри відведення українських військ, терористичні формування наразі не виконують домовленості й утримують військових на своєму блокпосту. «Там будуть гратися у гойдалки», — висловив побоювання Юрій Золкін. І спричинив купу коментарів на тему «з того боку — одні тварі». Дійшло до того, що Станично-Луганська РДА 30 червня зробила спеціальну заяву щодо виниклої ситуації: «Деякі ЗМІ й досі поширюють інформацію про те, що протилежна сторона не виконує мінські домовленості щодо розведення сил та засобів, посилаючись на промову голови райдержадміністрації, яку він робив ще 28 червня, коли був на КПВВ і безпосередньо спостерігав за ситуацією. Оскільки райдержадміністрація не належить до учасників процесу виконання розведення сил і засобів, на сьогодні ми не маємо достеменної інформації про стан справ щодо дзеркального виконання розведення сил і засобів. Як і решта, ми також чекаємо офіційної інформації від наглядової місії ОБСЄ, яка нині спостерігає за виконанням Рамкової угоди.

Просимо представників ЗМІ відповідально підходити до подання інформації й надавати її тільки перевірену та актуальну. Станиця Луганська, як і вся Україна, дуже чекає миру і сподівається, що кроки до припинення вогню та розведення сил і засобів принесуть мир та спокій», — сказано в повідомленні.

До речі, за словами командувача ООС Олександра Сирського, після першого етапу розведення українські військові поліпшили становище і зайняли нові позиції. До того ж сили Міністерства внутрішніх справ України й надалі нестимуть службу в Станиці Луганській, попри відведення армійських сил. Про це у Фейсбуці заявив директор департаменту комунікацій МВС Артем Шевченко.

Що далі?

Наразі відомо, що наступного тижня до Станиці Луганської прибуде спеціальна урядова комісія. Вона визначить усі потреби прифронтової території та шляхи розв’язання нагальних проблем. Про таке рішення Президента України повідомив представник України в Тристоронній контактній групі Леонід Кучма. За його словами, розведення військ поблизу Станиці Луганської дасть змогу відновити міст між пропускними пунктами по обидва боки лінії розмежування. Міжнародний комітет Червоного Хреста для ремонту надав 60 мільйонів євро.

30 червня Спеціальна моніторингова місія ОБСЄ заявила про завершення розведення сил і засобів у районі Станиці Луганської. Як повідомляє пресслужба місії, напередодні СММ ОБСЄ отримала ноту від Міністерства закордонних справ України, що розведення сил у районі Станиці Луганської завершено. Таке саме повідомлення надійшло від збройних формувань з непідконтрольних уряду районів Луганської області.

А жителі Станиці Луганської записали та оприлюднили у Фейсбуці відео, в якому розповіли про ситуацію після розведення військ і незаконних збройних формувань. У ньому зазначено, що ніякої російської атаки на близьке до лінії розмежування селище в Луганській області немає.

Іванка МІЩЕНКО

для «Урядового кур’єра»