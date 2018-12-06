Його бойові університети
ОДИН ІЗ НИХ. Донеччанин добровільно пішов у військкомат, щоб зі зброєю в руках захищати своє місто і всю Україну
Кожен, хто хоч раз брав у руки бойову зброю і стріляв з неї по мішені на полігоні, знає, що цей процес дуже відрізняться від хвацької стрілянини, досі баченої у стрічках-бойовиках. А кому довелося побувати у справжньому бою, той зміг переконатися: це важке випробування не йде в жодне порівняння з полігонними навчаннями навіть у близьких до бойових умовах. Проте саме в боях бійці стають справжніми солдатами. Такі складні університети пройшов і уродженець Донбасу Михайло Жилін, який добровільно пішов у пекло боїв на території свого краю.
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Окопи роз’єднують, а мости з’єднують
НА ЧАСІ. Відремонтований шляхопровід на Попаснянщині — вже третій, який на сході відновили військові
Відкриття відновленого шляхопроводу через залізницю на автомобільній дорозі загального користування державного значення Н-32 Покровськ — Бахмут — Михайлівка дасть змогу повноцінно відновити рух автомобільного транспорту між містами Попасна та Бахмут. В.о. голови Луганської облдержадміністрації Сергій Філь під час церемонії відкриття подякував військовослужбовцям 19-го мостового батальйону 26-ї бригади Держспецтрансслужби у складі Об’єднаних сил, які виконували ремонтні роботи, ще й за те, що допомогли зекономити бюджетні кошти.
Об’єкт особливий, його пропускна здатність — 800 автомобілів на годину. У липні 2014-го його підірвали терористи. Це сталося за 10 днів до визволення Попасної. Відбудова тривала з червня по листопад цього року: треба було повністю демонтувати першу і другу прогонові будови — на їхнє місце встановили нові, третю відремонтували, зміцнили опори мосту тощо.
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Вже п’ятий рік — солоний піт, рікою кров
СУМНА СТАТИСТИКА. За даними ООН (на листопад 2017-го), із квітня 2014 року — початку російської агресії на Донбасі — зафіксовано 10 225 убитих та 24 541 пораненого. У це число входять не лише українські військовослужбовці, а й члени проросійських збройних груп і цивільне населення. Останніх (на травень 2018 року) налічується 2725 вбитими й понад 9 тисяч — пораненими
До цієї сумної статистики можна додати ще дев’ять наших Героїв (список може бути не остаточним), які загинули на сході України в листопаді 2018-го: старший солдат, стрілець-помічник гранатометника 8-ї роти 72-ї окремої механізованої бригади Ігор Гончаренко із села Станишівка Житомирської області; солдат, старший телефоніст-гранатометник взводу зв’язку 14-ї окремої механізованої бригади Максим Пасичнюк з Луцька; солдат, заступник командира бойової машини, навідник-оператор 3-го відділення 2-го взводу 1-ї роти 109-го окремого гірсько-штурмового батальйону 10-ї окремої гірсько-штурмової бригади Іван Воробей (село Дігтярівка Новгород-Сіверського району Чернігівської області); солдат, механік-водій 3-го відділення 2-го взводу 1-ї роти 109-го окремого гірсько-штурмового батальйону 10-ї окремої гірсько-штурмової бригади Євген Летюка із селища міського типу Петропавлівка Станично-Луганського району Луганської області.
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