Президент переконаний, що його візит до Латвії відкриє нову сторінку у відносинах двох країн

Глава держави Володимир Зеленський здійснив офіційний візит до Латвійської Республіки. Разом із ним туди прибули віцепрем’єр-міністр з питань європейської та євроатлантичної інтеграції Дмитро Кулеба, міністри закордонних справ Вадим Пристайко та юстиції Денис Малюська, а також помічник глави держави Андрій Єрмак.

У межах візиту Президент України провів зустріч у Ризі з Президентом Латвії Егілсом Левітсом у його офіційній резиденції Ризькому замку. Перед початком зустрічі за протоколом глави держав оглянули стрій Почесної варти. Після виконання державних гімнів України та Латвії президенти представили один одному офіційні делегації й вирушили на заплановані переговори.

«Вдячний за солідарність, підтримку та допомогу»

На спільній пресконференції президентів за підсумками зустрічі глава Української держави зазначив, що Латвія залишається одним із найближчих сусідів України й добре розуміє всі виклики, які постали перед нашою країною: «Я вдячний за вашу солідарність, незмінну підтримку територіальної цілісності й суверенітету України, а також вагому практичну допомогу у протистоянні російській агресії й у питанні повернення анексованого Криму».

Президент України висловив переконання, що його візит до Латвії відкриє нову сторінку у відносинах двох країн, зазначивши, що Україна, як і Латвія та інші балтійські країни, має власний важкий досвід боротьби за свободу й незалежність: «Сьогодні Україна виборює право на європейське майбутнє й платить за це дуже страшну ціну. Ми вдячні, що у цій нелегкій боротьбі Латвія стоїть поруч із українцями», — цитує Офіс Президента слова Володимира Зеленського.

Під час зустрічі з Егілсом Левітсом було досягнуто домовленостей щодо продовження скоординованої взаємодії двох держав у міжнародних інституціях — ООН, Раді Європи, ОБСЄ, а також у форматах міжпарламентської взаємодії.

Президент Латвійської Республіки вкотре наголосив на підтримці територіальної цілісності й суверенітету України й невизнан­ні анексії Криму. Він висловив упевненість, що реформи, які відбуваються в Україні, обов’язково наблизять її до євроатлантичної родини. Окремо відзначив загрозу від будівництва Росією газопроводу «Північній потік-2».

Високо оцінив Володимир Зеленський і допомогу Латвії Україні в гуманітарних питаннях: «Це і організація відпочинку для українських дітей, які втратили батьків унаслідок війни на сході України, і реабілітація наших військових у мед­закладах вашої країни. А нещодавно уряд Латвії запросив на лікування українських моряків, які повернулися з полону».

Він подякував латвійській стороні за сприяння у впровадженні європейських стандартів в Україні на основі Угоди про асоціацію з ЄС і за допомогу в реформуванні Збройних сил відповідно до стандартів НАТО, додавши, що взаємодія у цих напрямах обов’язково поглиблюватиметься.

Незаконно виведені активи мають повернути

Київ і Рига співпрацюватимуть у поверненні заарештованих у Латвії коштів українських ексчиновників і пошуку нових незаконних активів. «Окрема тема сьогоднішньої розмови — це кошти злочинного походження, пов’язані з ексчиновниками України, які було виведено з нашої держави до латвійських банків. Тут ми налаштовані на активну двосторонню спів­працю. Це стосується і питання повернення активів, щодо яких уже є відповідне рішення суду», — зауважив Президент України. Його латвійський колега відповів: «Ми проти відмивання нелегальних коштів. Є домовленість, що українська сторона надасть необхідні докази, щоб це питання могло бути нарешті врегульовано».

Чекаємо на сім днів тиші

Говорячи про стан справ на лінії зіткнення, український Президент поінформував, що станом на 16 жовтня поблизу Петрівського та Золотого вже два дні відносної тиші. Але для розведення військ слід дочекатися семиденного терміну.

«Семиденний строк тиші — не новина для України і для всіх учасників тристоронньої групи. ОБСЄ має підтвердити, що сім днів не було пострілів. І тоді ми можемо говорити про відведення, — заявив він і додав, що до припинення вогню, обміну полоненими та розведення військ на Донбасі зарано говорити й про імплементацію так званої формули Штайнмаєра. — Єдине, що вона регулює, — закон про особливий статус Донбасу. У нас цей закон чинний до 31 грудня цього року, а потім перестає».

За словами Володимира Зеленського, розмова з російською стороною буде лише тоді, коли та продемонструє справжнє бажання зупинити цю війну. «Якщо ми про це домовимося, говоритимемо про імплементацію «формули Штайнмаєра» в закон про особливий статус. А цей закон ми обговорюватимемо саме в тому органі, який ухвалює будь-які закони, — це Верховна Рада. Поки що зарано говорити про такі кроки. Перші кроки — це припинення вогню, обмін полоненими», — додав він.

Президент відзначив досягнення певних результатів у процесі обміну утримуваних осіб між Україною та РФ. «Другий крок — це розведення військ. У Станиці Луганській розведення пройшло дуже добре. Зараз там ми будуємо міст. Якщо всі будемо готові до відведення військ, не тільки наша сторона, то будуть і наступні кроки», — наголосив український Президент.

Любов ДМИТРЕНКО

для «Урядового кур’єра»