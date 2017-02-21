Учора, в День Героїв Небесної Сотні, на території Михайлівського Золотоверхого собору з родинами загиблих і постраждалих три роки тому на Майдані зустрілося вище керівництво держави — Президент Петро Порошенко, Голова Верховної Ради Андрій Парубій, Прем’єр-міністр Володимир Гройсман разом із членами уряду, Генеральний прокурор Юрій Луценко. Саме стіни цього храму стали прихистком мирним протестувальникам у найважчі моменти протистояння із силовиками.
Загиблі герої захищали життя всього народу та його цивілізаційне європейське майбутнє, а також право самому визначати свою долю. Вони просто хотіли жити по-людськи у власній країні. Натомість їх зустріли кулями.
«Попри те що минуло вже три роки, ми й сьогодні відчуваємо нестерпний біль через втрату близьких, рідних, друзів і побратимів, через втрату співвітчизників і героїв. Вони зараз із нами в наших помислах і серцях», —розчулено зізнався Петро Порошенко.
Пам’ять про Героїв Небесної Сотні назавжди залишиться в серцях українців. Підтвердження цього — започаткована процедура розроблення проекту Меморіалу Пам’яті. «Просив би Прем’єр-міністра і наш уряд підтримати ініціативу щодо встановлення державних іменних стипендій на честь Героїв Небесної Сотні найкращим студентам, молодим науковцям та учням», — цитує департамент прес-служби АП слова Петра Порошенка.
Ці стипендії назвуть іменами п’ятьох наймолодших за віком загиблих учасників Революції гідності: Устима Голоднюка, Назара Войтовича, Юрія Поправки, Романа Гурика і Дмитра Максимова. Доречним вважає глава держави встановити ці відзнаки саме там, де вони мріяли навчатися.
Після зустрічі Президент разом із родинами Героїв Небесної Сотні взяв участь у панахиді за загиблими.
А Володимир Гройсман запевнив родини загиблих у тому, що подвиг їхніх рідних був не марним. «Віримо, що нам вдасться вивести ситуацію у нашій країні з тієї кризи, в якій перебуваємо, у таких надзвичайно надскладних умовах, зокрема й воєнної агресії, яка є і зовнішньою, і внутрішньою. Боротьба за незалежну й успішну Україну триває. Ми зобов’язані перемогти у цій боротьбі!»
Володимир Гройсман нагадав про листопадову зустріч із представниками ініціативної групи постраждалих на Майдані для обговорення проблемних питань. Минулого тижня відбулася ще одна зустріч із постраждалими під час Революції гідності, де було представлено реалізовані рішення на виконання поставлених завдань.
Так, уряд збільшив одноразову грошову допомогу майже удвічі. Члени сімей людей, чия смерть пов’язана з участю в масових акціях громадського протесту в період з 21 листопада 2013 р. по 21 лютого 2014 p., а також осіб, яким посмертно присвоєно звання Герой України, торік отримали 137 тисяч гривень. А цьогоріч — уже 320 тисяч. Особи, які зазнали тяжких тілесних ушкоджень, 2016-го отримали 69 тисяч гривень, а цього року — 160 тисяч. Сума виплат особам з ушкодженнями середньої тяжкості зросла з 35 до 80 тисяч. Виплати для осіб, які зазнали легких тілесних ушкоджень, побоїв, мордувань, як визначено законодавством, були на рівні близько 14 тисяч, а цьогоріч — 48 тисяч.
Підтримано й ініціативу створення інституту радників голів обласних державних адміністрацій з числа активістів революції. Уряд узгодив це питання із Президентом, спрямував відповідні звернення до областей, «щоб була хоча б одна людина, щоб вирішувати питання матеріально-технічного забезпечення». Координатора ініціативної групи постраждалих на Майдані Павла Сидоренка призначено радником Прем’єр-міністра, повідомляє департамент інформації та комунікацій з громадськістю Секретаріату Кабміну.
А у структурі Міністерства соціальної політики створено сектор соціального захисту постраждалих осіб під час Революції гідності та членів їхніх сімей, який на постійній основі взаємодіятиме для максимально швидкого вирішення всіх питань.
Учасники спілкування вшанували пам’ять Героїв Небесної Сотні хвилиною мовчання.
Михайло ЮРЧЕНКО
для «Урядового кур’єра»