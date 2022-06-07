Виставка, яку відкрито у Брюсселі у приміщенні Українського хабу громадянського суспільства біля центрального входу до Європарламенту, певно, одна з найемоційніших і найнезвичніших, які бачила ця європейська столиця.

Експозиція «Ірпінь. Непереможний» складається із предметів домашнього вжитку: меблів, побутової техніки, дитячих іграшок, музичних інструментів, які колись були частиною мирного життя звичайних ірпінців. Ці речі чорні від кіптяви пожеж і ще смердять димом, бо їх знайшли на згарищі будинків, у які влучили ракети, бомби і снаряди російських загарбників, що в перші дні війни окупували мирний Ірпінь. Експозицію супроводжують фото страшних руйнувань, яких зазнав Ірпінь: руїни Центрального будинку культури, який став відомим на весь світ після того, як гурт Kalush Orchestra відзняв там відео на пісню «Стефанія», зруйнований залізничний міст через річку Ірпінь, чорні від диму кістяки житлових будинків між обпаленими соснами.

Чимало відвідувачів не стримують сліз біля сірої від диму полички з маленькими рушничками, над кожним з яких написано ім’я дитини, і стелажа з іграшками та поробками, обгорілий вишитий рушник і ваза з почорнілими колосками пшениці. Ці речі потрапили на виставку з одного з ірпінських дитсадків, який розбомбили російські окупанти. А ось обідній стіл, на ньому тарілки, чашки, чайник і каструля, поряд — дитячий візочок, на стіні — телевізор. Інсталяція мирної кухні звичайної родини, яка збирається за стіл на вечерю. Тільки всі речі вкриті кіптявою, екран телевізора тріснув від вогню, а оббивка дитячого візочка почорніла і деформувалася. І уява малює життя української родини, чий налагоджений, розмірений плин обірвала, знищила, розтоптала варварська російська навала.

За задумом організаторів виставки міжнародної організації Institute of Global Tranіformation, експозиція «Ірпінь. Непереможний» — це нагода розповісти світові про звірства російської армії в Україні, бо її експонати — це візуальний щоденник війни та окупації. Організатори переконані, що європейська спільнота повинна якомога більше дізнаватися про події, які відбуваються в Україні, і ця виставка дає змогу на власні очі побачити правду про воєнну агресію росіян проти українців.

Участь у відкритті виставки взяв Ірпінський міський голова Олександр Маркушин. Він розповів, як місто оборонялось, як під вибухами снарядів і мін відбувалась евакуація і як отримував пропозицію від росіян здати місто і почати з ними співпрацю.

«Але найстрашніше, що побачив за ті дні, — це як під час евакуації від вибуху міни в одну мить загинула родина — мама і двоє дітей. Ця картина і досі стоїть у мене перед очима», — розповів Олександр Маркушин. За його словами, невеличкий Ірпінь, у якому до війни було 100 тисяч жителів, витримав навалу, але заплатив за це дуже високу ціну. За час російської окупації в місті загинуло 300 мирних жителів, 38 бійців Територіальної оборони і 50 воїнів ЗСУ.

«Ірпінь зруйновано на 70 відсотків, це понад 3 тисячі будинків у приватному секторі, майже 500 висотних житлових будинків, школи, дитячі садки і лікарні», — розповідає міський голова.

За словами Олександра Маркушина, Ірпінь поступово відновлюється, і майже 35 відсотків населення вже повернулося в рідне місто з евакуації. Нині міська влада веде активну роботу з розмінування. Міський голова пригадує, як у перші дні після звільнення піротехнічні підрозділи знаходили вибухівку на дитячих майданчиках і міни, заховані у чайних чашках. Олександр Маркушин розповів, що в місті повністю відновлено водопостачання, подача газу — на 60 відсотків. Міська влада хоче встигнути до 1 вересня відбудувати школи, дитячі садки, медичні заклади, спортивну школу, об’єкти водопостачання і будинок культури.

«Якщо вдасться відновити ці об’єкти, то, ми думаємо, в місто повернеться 85 відсотків населення», — каже Олександр Маркушин. Він наголошує, що без міжнародної підтримки провести відбудову Ірпеня не вдасться. Тому команда міської влади Ірпеня проводить зустрічі з мерами західних міст-побратимів із проханням про допомогу. Шукають спонсорів на відбудову конкретних об’єктів міста, які було зруйновано.

За даними голови Інвестиційної ради Ірпеня Володимира Карплюка, який також узяв участь у відкритті виставки у Брюсселі, на перший етап відбудови об’єктів критичної інфраструктури міста необхідно 50 мільйонів євро.